Người đàn ông Hà Nội phát hiện ấu trùng sán nhái dài 7cm ở đùi từ nguyên nhân không ngờ

| Y tế
Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Thấy một khối u nhỏ ở đùi, không đau nhưng thỉnh thoảng ngứa nhẹ, bệnh nhân đi khám và bất ngờ được phát hiện bên trong là một ấu trùng màu trắng, dẹt, dài khoảng 7cm.

Ngày 13/8, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thông tin, các bác sĩ tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân nhiễm ấu trùng sán nhái hiếm gặp, nghi liên quan một lần tắm suối. 

Theo đó, bệnh nhân là anh T.M.Đ. (40 tuổi, Hà Nội), trước đó hoàn toàn khỏe mạnh. Khoảng một tháng trước khi đến bệnh viện, anh tình cờ phát hiện một khối u nhỏ dưới da ở mặt trong đùi trái. Khối u không gây đau, thỉnh thoảng chỉ ngứa nhẹ. Cùng với đó, đôi lúc anh thấy xuất hiện những cơn đau bụng không rõ nguyên nhân. 

Người đàn ông Hà Nội phát hiện ấu trùng sán nhái dài 7cm ở đùi từ nguyên nhân không ngờ - Ảnh 1.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh. Ảnh: BVCC. 

Lo lắng trước khối u bất thường, anh Đ. đến bệnh viện khám. Kết quả siêu âm vùng mặt trong đùi trái cho thấy một khối giảm âm kích thước khoảng 3,2 x 4 cm. Khi phẫu thuật lấy bỏ khối tổn thương, các bác sĩ phát hiện một ấu trùng màu trắng, dẹt, dài khoảng 7 cm, nghi là ấu trùng sán nhái. Mẫu bệnh phẩm sau đó được gửi xét nghiệm phân tích phân tử, xác định ký sinh trùng thuộc giống Spirometra .

Tại Phòng khám Ký sinh trùng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, các bác sĩ không ghi nhận những yếu tố phơi nhiễm thường gặp như ăn thịt sống, ăn thực phẩm chưa được nấu chín kỹ hoặc sử dụng thịt động vật đắp lên vết thương hở. Tuy nhiên, người bệnh cho biết, hơn một tháng trước từng đi tắm suối cùng bạn bè và trong quá trình bơi lội có thể đã vô tình uống phải nước suối.

PGS.TS Lê Trần Anh, Phòng khám Ký sinh trùng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh ấu trùng sán nhái là bệnh ký sinh trùng do ấu trùng của sán thuộc giống Spirometra gây ra. Con người có thể nhiễm ấu trùng khi uống phải nước có chứa các loài giáp xác nhỏ (Cyclops) mang ấu trùng hoặc ăn phải các vật chủ chứa ấu trùng chưa được nấu chín. Một nguy cơ khác là sử dụng các mô của động vật như ếch, nhái để đắp lên vùng da tổn thương hoặc mắt theo các tập quán dân gian.

Sau khi xâm nhập vào cơ thể, ấu trùng có khả năng di chuyển qua các mô và đến nhiều vị trí khác nhau. Mức độ nguy hiểm của bệnh phụ thuộc vào vị trí và số lượng ấu trùng trong cơ thể. Tại mô dưới da và cơ, ấu trùng có thể tạo thành các khối hoặc nốt tổn thương di động, gây ngứa, sưng, đau hoặc viêm tại chỗ. 

Vì các triệu chứng ban đầu thường không rõ ràng, người bệnh có thể dễ chủ quan và bỏ qua. Nếu tổn thương ở vùng mắt, người bệnh có thể xuất hiện sưng phù mi mắt, đau nhức, chảy nước mắt và tổn thương các cấu trúc của mắt, thậm chí ảnh hưởng đến thị lực. 

Trong trường hợp hiếm gặp, ấu trùng di chuyển vào hệ thần kinh trung ương có thể gây các triệu chứng như đau đầu, co giật, rối loạn ý thức, yếu liệt hoặc các biểu hiện thần kinh khác.

Người đàn ông Hà Nội phát hiện ấu trùng sán nhái dài 7cm ở đùi từ nguyên nhân không ngờ - Ảnh 2.

Ảnh: BVCC. 

Theo các bác sĩ, việc lựa chọn phương pháp điều trị cụ thể cần căn cứ vào vị trí và mức độ tổn thương của từng người bệnh. Với trường hợp của anh Đ., tổn thương khu trú ở một vị trí và có thể phẫu thuật lấy bỏ ấu trùng. Đây là phương pháp điều trị có thể mang lại hiệu quả triệt để và thường không cần điều trị thuốc chống ký sinh trùng. Trong trường hợp không thể phẫu thuật do tổn thương ở nhiều vị trí hoặc nằm tại vị trí nguy hiểm, có thể cân nhắc điều trị bằng thuốc chống ký sinh trùng.

Từ trường hợp trên, các chuyên gia khuyến cáo, người dân không nên chủ quan với những khối hoặc nốt bất thường xuất hiện dưới da không rõ nguyên nhân. Để phòng nhiễm ấu trùng sán nhái và các bệnh ký sinh trùng khác, cần sử dụng nguồn nước sạch, uống nước đã được đun sôi hoặc xử lý an toàn; không ăn thịt ếch, nhái, rắn và các loại động vật khác khi còn sống hoặc chưa được nấu chín kỹ.

Đặc biệt, người dân tuyệt đối không sử dụng thịt hoặc các bộ phận của động vật sống để đắp lên vết thương hở, vùng da tổn thương hoặc mắt theo các phương pháp dân gian truyền miệng. Khi có dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ nhiễm ký sinh trùng, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị phù hợp.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.