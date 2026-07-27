Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 27/7 – 2/8/2026: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để phục vụ sửa chữa

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Diễm Hằng
Diễm Hằng
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GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Đồng Nai sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Đồng Nai

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Nai (lịch cắt điện Đồng Nai) từ 27/7 – 2/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Nai trong tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 27/7 – 2/8/2026: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để phục vụ sửa chữa - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Đồng Nai hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 27/7 – 2/8/2026

Lịch cúp điện Đồng Xoài


KHU VỰC: Một phân KP Tân Bình 2 phường Bình Phước tp Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/07/2026 đến 11:30:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phân KP Tân Bình 2 phường Bình Phước tp Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/07/2026 đến 11:30:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Thuận Hòa, ấp Thuận Tiến, ấp bàu Cây Me, ấp Đồng Búa xã Thuận Lợi thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/07/2026 đến 16:30:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Phước Long


KHU VỰC: Thôn Bình Hiếu, xã Bình Tân, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/07/2026 đến 17:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Bù Đăng


KHU VỰC: NR Công ty chăn nuôi phước Hưng tuyến 473 Bù Đăng - Nghĩa Trung.

THỜI GIAN: Từ 01:10:00 ngày 27/07/2026 đến 03:15:00 ngày 27/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần xã Bom Bo và một phần xã Đắk Nhau, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/07/2026 đến 16:30:00 ngày 27/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Phú Riềng


KHU VỰC: Các thôn: 11, Long Xuyên thuộc xã Long Hà ( Trước sáp nhập thôn )

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/07/2026 đến 16:30:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Thôn Tân Long, Xã Phú Riềng,TP Đông Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/07/2026 đến 09:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần thôn Phú Thịnh và một phần thôn Phú Nguyên thuộc xã Phú Riềng (trước sáp nhập thôn )

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/07/2026 đến 16:30:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Chơn Thành


KHU VỰC: Một phần Ấp 3 xã Nha Bích thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/07/2026 đến 18:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Ấp 6 xã Nha Bích thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/07/2026 đến 18:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Bình Long


KHU VỰC: Một phần Khu Phố Thanh Hòa, Phường An Lộc, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/07/2026 đến 17:00:00 ngày 27/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần khu vực khu phố Thanh Hà, phường An Lộc, Tp Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/07/2026 đến 17:00:00 ngày 27/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần khu vực khu phố Sóc Bưng, phường An Lộc, Tp Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/07/2026 đến 17:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần khu vực Khu Phố Thanh An, Phường An Lộc, Tp Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 29/07/2026 đến 17:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Ấp Sóc Rul, xã Minh Đức, Phường An Lộc, Tp Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/07/2026 đến 17:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Ấp An Tân, xã Minh Đức, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/07/2026 đến 17:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Lộc Ninh


KHU VỰC: Một phần Phương Lộc Ninh, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/07/2026 đến 17:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Bù Đốp


KHU VỰC: Một phần Thôn Thanh Bình, xã Thiện Hưng, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/07/2026 đến 16:30:00 ngày 27/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Thôn Thanh Bình, xã Thiện Hưng, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/07/2026 đến 11:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Thôn Thanh Bình, xã Thiện Hưng, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/07/2026 đến 16:30:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Thôn Thanh Bình, xã Thiện Hưng, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/07/2026 đến 16:30:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Thôn Thanh Xuân, xã Thiện Hưng, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/07/2026 đến 16:30:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Thôn Giao Liên, xã Thiện Hưng, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/07/2026 đến 16:30:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Thôn Thanh Hòa, xã Thiện Hưng, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/07/2026 đến 16:30:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Thôn Thanh Hòa, xã Thiện Hưng, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/07/2026 đến 11:30:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Đồng Phú


KHU VỰC: Một Phần ấp 2 Tiến Hưng, Phường Bình Phước,một phần khu phố Tân Hà, phường Đồng Phú, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/07/2026 đến 17:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Bù Gia Mập


KHU VỰC: Một phần thôn Tân Lập xã Phú Nghĩa TP Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/07/2026 đến 16:30:00 ngày 27/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần thôn Bù Gia Phúc xã Phú Nghĩa TP Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/07/2026 đến 16:30:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần thôn Phú Văn, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/07/2026 đến 16:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần thôn Đức Hạnh xã Phú Nghĩa TP Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/07/2026 đến 16:30:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Hớn Quản

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 27/7 – 2/8/2026.

Lịch cúp điện Trấn Biên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 27/7 – 2/8/2026.

Lịch cúp điện Dầu Dây

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 27/7 – 2/8/2026.

Lịch cúp điện Trị An

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 27/7 – 2/8/2026.

Lịch cúp điện Long Khánh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 27/7 – 2/8/2026.

Lịch cúp điện Xuân Lộc

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 27/7 – 2/8/2026.

Lịch cúp điện Định Quán

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 27/7 – 2/8/2026.

Lịch cúp điện Long Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 27/7 – 2/8/2026.

Lịch cúp điện Nhơn Trạch

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 27/7 – 2/8/2026.

Lịch cúp điện Cẩm Mỹ

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 27/7 – 2/8/2026.

Lịch cúp điện Trảng Bom

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 27/7 – 2/8/2026.

Lịch cúp điện Long Bình

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 27/7 – 2/8/2026.

Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 27/7 – 2/8/2026: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để phục vụ sửa chữa - Ảnh 2.Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ 27/7 – 2/8/2026: Nhiều khu dân cư và tuyến đường sẽ bị cúp điện từ 6h đến 18h

GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

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