EVNHANOI cảnh báo hóa đơn tiền điện tháng 6/2026 tăng mạnh do nắng nóng gay gắt kéo dài

Thứ hai, 16:52 01/06/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Diễm Hằng
GĐXH - Thời tiết oi bức kéo dài với nền nhiệt nhiều thời điểm vượt ngưỡng 40°C khiến nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn Hà Nội tăng mạnh.

Những ngày gần đây, Hà Nội ghi nhận nền nhiệt cao, nhiều thời điểm ngoài trời vượt ngưỡng 40°C. Thời tiết oi nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt, tủ lạnh… tăng mạnh, đặc biệt vào khung giờ buổi tối. Theo ghi nhận của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI), trong các ngày nắng nóng kỷ lục cuối tháng 5 vừa qua, sản lượng điện bình quân tháng 5 đạt 93,33 triệu kWh, tăng 15,3% so với tháng trước liền kề và tăng 19,6% so với bình quân cùng kỳ năm 2025.

Riêng nhóm khách hàng thuộc thành phần quản lý tiêu dùng dân cư chiếm hơn 54,6% tổng sản lượng điện tiêu thụ toàn thành phố. Điều này cho thấy nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt đang tăng rất mạnh trong giai đoạn cao điểm nắng nóng.

EVNHANOI cho biết, sản lượng điện tiêu thụ tăng cao trong thời điểm cuối tháng 5 sẽ tác động trực tiếp tới hóa đơn tiền điện của tháng 6. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát tăng cao do thời tiết nắng nóng kéo dài. Đặc biệt, điều hòa thường hoạt động liên tục trong nhiều giờ, nhất là vào buổi tối, khiến lượng điện năng tiêu thụ tăng mạnh so với thời điểm thời tiết bình thường.

Trước diễn biến thời tiết cực đoan và nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao, EVNHANOI khuyến nghị khách hàng chủ động sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả cùng thông điệp "2 bật - 3 tắt".

Theo đó, khách hàng nên bật điều hòa ở mức từ 26°C trở lên và kết hợp sử dụng quạt để tăng hiệu quả làm mát; đồng thời ưu tiên bật chế độ Eco (chế độ tối ưu năng lượng) trên các thiết bị điện khi sử dụng nhằm giảm điện năng tiêu thụ.

Bên cạnh đó, khách hàng cần tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tắt giảm đồng thời các thiết bị có công suất lớn trong cùng một thời điểm và tắt nguồn điện chờ, rút phích cắm các thiết bị khi không cần thiết để tránh tiêu hao điện năng.

EVNHANOI cũng khuyến nghị người dân nên thường xuyên bảo dưỡng, vệ sinh điều hòa định kỳ để thiết bị vận hành ổn định và tiết kiệm điện hơn. Khi lựa chọn thiết bị làm mát, khách hàng nên ưu tiên các dòng điều hòa sử dụng công nghệ Inverter hoặc có dán nhãn năng lượng 5 sao nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng điện trong mùa nắng nóng.

Để chủ động kiểm soát lượng điện tiêu thụ trong gia đình, người dân có thể sử dụng App EVNHANOI để theo dõi điện năng tiêu thụ hằng ngày, so sánh mức sử dụng điện theo từng giai đoạn và cài đặt tính năng cảnh báo sản lượng điện. Thông qua việc theo dõi thường xuyên, khách hàng có thể kịp thời điều chỉnh hành vi sử dụng điện, tránh tình trạng tiêu thụ điện tăng đột biến trong các đợt nắng nóng cao điểm.

Mỗi hành động nhỏ trong sử dụng điện hằng ngày không chỉ giúp người dân giảm áp lực chi phí tiền điện mà còn góp phần giảm tải cho hệ thống điện, chung tay đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định trong cao điểm mùa hè năm 2026.

EVNHANOI hoãn toàn bộ lịch cắt điện đến hết ngày 1/6/2026 trong thời điểm diễn ra kỳ thi quan trọng trên địa bàn Thành phố

GĐXH - Mới đây, EVNHANOI đã báo hoãn toàn bộ lịch cắt điện theo kế hoạch đến hết ngày 1/6 nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ sinh hoạt của Nhân dân, hoạt động sản xuất kinh doanh và các kỳ thi quan trọng trên địa bàn Thành phố.

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 1 – 7/6/2026: Danh sách khu dân cư bị cúp điện cả ngày xếp hàng dài

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 1 – 7/6/2026: Cúp điện 10 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 1 – 7/6/2026: Khu vực bị mất điện tăng cao

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ 1 - 7/6/2026: Cúp điện từ 10 – 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cư

Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 1 - 7/6/2026: Cập nhật danh sách những khu dân cư sẽ nằm trong diện mất điện

Xăng E10 chính thức phủ sóng toàn quốc, người dùng không nên bỏ lỡ những thông tin này

'Future-Proof Home' và xu hướng dịch chuyển dòng tiền đầu tư tại Phú Quốc

Lãi suất tiết kiệm 6 tháng lên tới 8,7%: Gửi 200 triệu đồng nhận được bao nhiêu tiền?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 1/6/2026

Giá xe Honda Lead mới nhất giảm mạnh, thấp nhất lịch sử, khách đua chọn thay Vision, Air Blade vì rẻ

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 1 – 7/6/2026: Danh sách khu dân cư bị cúp điện cả ngày xếp hàng dài

Giá xe Suzuki Fronx giảm mạnh, thấp kỷ lục, SUV hạng A rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10

Hà Nội: Giá chung cư tại xã Hoài Đức đã thiết lập mặt bằng giá mới tháng 6/2026

Tỷ giá USD hôm nay 1/6: Đồng Đô la Mỹ giảm cả khối ngân hàng và chợ đen

Giá bạc hôm nay 1/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng bao nhiêu?

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 31/5/2026

Xe máy điện giá 18 triệu đồng thiết kế mềm mại, chạy 80km/lần sạc, tải trọng lớn bán ở Việt Nam hấp dẫn người mua

Giá xe Suzuki Fronx giảm mạnh, thấp kỷ lục, SUV hạng A rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10

Xe ga giá 28,8 triệu đồng bán ở Việt Nam phong cách sang trọng, khóa Smart Key, phun xăng điện tử, rẻ hơn Vision phù hợp chị em đi trong đô thị

Hatchback điện giá 160 triệu đồng thiết kế nhỏ gọn, đi hơn 300km/1 lần sạc, rẻ hơn Hyundai Grand i10 khách hàng chắc chắn hài lòng nếu về Việt Nam

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
