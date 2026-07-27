Người cao tuổi rất thích mua sắm, chi tiêu vào những loại sản phẩm này

Không lương hưu, bị con khuyên tiếp tục đi làm: Quyết định sau đó đã thay đổi tuổi già của tôi GĐXH - Tin lời con hứa sẽ phụng dưỡng tuổi già nên tôi đã dùng toàn bộ số tiền tích cóp để giúp con mua nhà. Chỉ đến khi bị chính con khuyên tiếp tục đi làm tôi mới thấm thía.

Bạn thân qua đời khi chưa kịp tiêu 3,1 tỷ đồng, tôi lập tức thay đổi cách sống sau nghỉ hưu GĐXH - Tôi từng cho rằng khi nghỉ hưu, càng giữ nhiều tiền thì tuổi già càng an toàn. Thế nhưng sau biến cố của người bạn thân, tôi đã thay đổi hoàn toàn quan điểm.