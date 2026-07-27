Người cao tuổi rất thích mua sắm, chi tiêu vào những loại sản phẩm này

Người cao tuổi rất thích mua sắm, chi tiêu vào những loại sản phẩm này

| Sản phẩm - Dịch vụ
Hồng Thủy
Hồng Thủy
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GĐXH - Hiện nay, đối tượng người cao tuổi, người về hưu không hề đi sau thời đại, nhiều người trong số họ thích nghi nhanh với công nghệ số, biết cách mua sắm, tiêu dùng thông minh dựa trên kinh nghiệm. Họ ưu tiên các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, quan tâm đến đời sống tinh thần.

Người cao tuổi, về hưu rất thích mua sắm, chi tiêu vào những loại sản phẩm này - Ảnh 1.Không lương hưu, bị con khuyên tiếp tục đi làm: Quyết định sau đó đã thay đổi tuổi già của tôi

GĐXH - Tin lời con hứa sẽ phụng dưỡng tuổi già nên tôi đã dùng toàn bộ số tiền tích cóp để giúp con mua nhà. Chỉ đến khi bị chính con khuyên tiếp tục đi làm tôi mới thấm thía.

Người cao tuổi, về hưu rất thích mua sắm, chi tiêu vào những loại sản phẩm này - Ảnh 2.Bạn thân qua đời khi chưa kịp tiêu 3,1 tỷ đồng, tôi lập tức thay đổi cách sống sau nghỉ hưu

GĐXH - Tôi từng cho rằng khi nghỉ hưu, càng giữ nhiều tiền thì tuổi già càng an toàn. Thế nhưng sau biến cố của người bạn thân, tôi đã thay đổi hoàn toàn quan điểm.

Người cao tuổi, về hưu rất thích mua sắm, chi tiêu vào những loại sản phẩm này - Ảnh 3.Sau nghỉ hưu nhất định phải ngừng làm 3 điều nếu muốn tuổi già bình yên

GĐXH - Nghỉ hưu không chỉ là dấu mốc khép lại quãng thời gian làm việc mà còn mở ra một giai đoạn sống mới. Những người biết buông bỏ đúng lúc thường tận hưởng tuổi già nhẹ nhõm.

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