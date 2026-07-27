Người cao tuổi rất thích mua sắm, chi tiêu vào những loại sản phẩm này

Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 27/7 – 2/8/2026: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để phục vụ sửa chữaSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Đồng Nai sẽ mất điện cả ngày.
Lý do giá lăn bánh Kia Seltos giảm kỷ lục, SUV hạng B rẻ hơn cả Toyota ViosGiá cả thị trường -
GĐXH - Giá lăn bánh Seltos tung ưu đãi đến 43 triệu đồng trong tháng 7/2026 giúp giá xe chỉ ngang sedan hạng B Toyota Vios.
Giá vàng hôm nay 27/7: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng bao nhiêu?Giá cả thị trường -
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn tăng mạnh 1,5 triệu đồng/lượng.
Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 27/7 – 2/8/2026: Sẽ cúp điện từ 6h đến 18h hàng loạt khu dân cưSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.
Tỷ giá USD hôm nay 27/7: Đồng Đô la Mỹ 'chợ đen' bán ra ở vùng 26.403 đồng/USDGiá cả thị trường -
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ hai ngày 27/7/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.
Sánh ngang SH, xe ga 169cc giá 45,8 triệu đồng sở hữu công nghệ vượt tầm, rẻ hơn Air BladeGiá cả thị trường -
GĐXH - Xe ga 169cc với mức giá quy đổi khoảng 45,8 triệu đồng gây chú ý trang bị hiện đại như ABS hai kênh, kiểm soát lực kéo TCS và màn hình màu TFT 5 inch.
Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ 27/7 – 2/8/2026: Nhiều khu dân cư và tuyến đường sẽ bị cúp điện từ 6h đến 18hSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.
Vượt trội Mazda CX-5, SUV hạng C của Ford công nghệ đáng tiền, đẹp đẳng cấp giá 916 triệu đồngGiá cả thị trường -
GĐXH - SUV hạng C của Ford bổ sung bản Territory Platinum với nhiều nâng cấp về thiết kế, tiện nghi và công nghệ hỗ trợ lái.
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 27/7 – 2/8/2026: Danh sách hộ dân bị cúp điện tăng caoSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc TP. Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.
Loại cá 'rẻ bèo' bán đầy chợ Việt có tỷ trọng xuất khẩu 6 tháng đầu năm đạt triệu USD, trở thành món sushi tại Nhật BảnSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Loại cá này là món ăn dân dã, quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Mới đây, mặt hàng này đã tạo nên bước ngoặt lớn khi chính thức bước vào phân khúc thực phẩm cao cấp tại Nhật Bản và được nhiều quốc gia ‘săn đón’.