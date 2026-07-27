Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 27/7 – 2/8/2026: Sẽ cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư

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Lịch cúp điện Vĩnh Long

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long (lịch cắt điện Vĩnh Long) từ ngày 27/7 – 2/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 20 - 26/7/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 27/7 – 2/8/2026

Lịch cúp điện Long Châu





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Kinh Bà Chạy, tổ 7, ấp Tân Thuân, phường Tân Hạnh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/07/2026 đến 17:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Tân Quới Tây 2B, tổ 8, Khóm Tân Quới Tây, phường Tân Ngãi.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/07/2026 đến 17:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Tân Vĩnh Phú 3A, tổ 9, Khóm Tân Vĩnh Phú, phường Tân Ngãi.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/07/2026 đến 17:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trà Ôn





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Thị Trấn 7A, một phần tổ 8+9 ấp 4, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 29/07/2026 đến 10:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Ba Dở, một phần tổ 15 ấp Kinh Số 1, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 29/07/2026 đến 10:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Hiệp Thuận 3B, một phần tổ 13 ấp Hiệp Thuận, xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 29/07/2026 đến 11:30:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Kênh 2C, một phần tổ 15+16 ấp Khu Phố, xã Vĩnh Xuân.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 29/07/2026 đến 11:30:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Xuân Hiệp 3A, một phần tổ 9+10 ấp Hồi Lộc, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/07/2026 đến 14:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Khu Tái Định Cư Hựu Thành, một phần tổ 6 ấp Khu Phố, xã Vĩnh Xuân.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/07/2026 đến 14:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Hồi Trinh 1A, một phần tổ 4+5 ấp Hồi Trinh, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 29/07/2026 đến 15:30:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Vĩnh Thành 2A, một phần tổ 9+10 ấp Vĩnh Thành B, xã Vĩnh Xuân.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 29/07/2026 đến 15:30:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Trà Côn 1A, một phần tổ 13+14 ấp Ngãi Lộ A, xã Trà Côn

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 31/07/2026 đến 10:15:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Kinh Sà Rinh, một phần tổ 11 ấp Ngãi Lộ A, xã Trà Côn.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 31/07/2026 đến 10:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Ngãi Lộ B2, một phần tổ 6+7 ấp Ngãi Lộ B, xã Trà Côn.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 31/07/2026 đến 11:30:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Bầy Dầy 1, một phần tổ 11 ấp Ngãi Lộ A, xã Trà Côn.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 31/07/2026 đến 11:30:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Đình Ninh Hòa 1, một phần tổ 16 ấp Ninh Hòa, xã Trà Côn.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 31/07/2026 đến 14:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Bầy Dầy 2, một phần tổ 13+14+15 ấp Ngãi Lộ A, xã Trà Côn.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 31/07/2026 đến 14:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Đình Ninh Hòa 1A, một phần tổ 17+18 ấp Ninh Hòa, xã Trà Côn.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 31/07/2026 đến 15:30:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Thôn Rôn 1B, một phần tổ 16+17 ấp Thôn Rôn, xã Trà Côn.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 31/07/2026 đến 15:30:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tam Bình





KHU VỰC: Khách hàng trạm An Thạnh B6 thuộc tổ 8 ấp An Thạnh, xã Ngãi Tứ.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 28/07/2026 đến 17:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cái Vồn





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc một phần ấp Phú Tân, Phú Hoà, Phú An, Xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/07/2026 đến 17:00:00 ngày 27/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một Phần Phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 09:31:00 ngày 27/07/2026 đến 09:35:00 ngày 27/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Vi phạm hành lang - Động vật





KHU VỰC: Ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Bình Minh Vĩnh Long đường Ngô Quyền, Khóm 1, Phường Cái Vồn.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 27/07/2026 đến 12:00:00 ngày 27/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: DNTN Thương Mại Phước Vinh ấp Thành Phú, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/07/2026 đến 15:30:00 ngày 27/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trường Mần non Hoa Hồng 2 thuộc khóm 4, phường Bình Minh.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 27/07/2026 đến 17:00:00 ngày 27/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần từ tổ 5 đến tổ 20 và một phần tổ 33 khóm Thuận Tiến A, một phần từ tổ 5 đến tổ 14 khóm Thuận Thới, phường Bình Minh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/07/2026 đến 17:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc một phần ấp Phú Nghĩa, Phú Thọ, Phú Yên, Phú Long, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/07/2026 đến 17:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Rạch Vồn 1A thuộc một phần từ tổ 3 đến tổ 6, một phần từ tổ 13 đến tổ 16 khóm 2 và một phần từ tổ 7 đến tổ 8 khóm 3, phường Cái Vồn.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/07/2026 đến 16:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Tái định cư Đông Bình 1A thuộc một phần tổ 19 khóm Đông Thuận, một phần tổ 1, 14, 19 khóm Đông Bình, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/07/2026 đến 16:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Rạch Múc 4 thuộc một phần tổ 8, 15 khóm Thuận Phú B, một phần tổ 3, 5, 13, 15 khóm Thuận Phú C, phường Bình Minh

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 30/07/2026 đến 10:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Rạch Múc 2 thuộc một phần tổ 8, 9 khóm Thuận Phú B, một phần từ tổ 1 đến tổ 4 khóm Thuận Phú C, phường Bình Minh

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 30/07/2026 đến 12:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Thuận phú 1B thuộc một phần từ tổ 3 đến tổ 6 ấp Mỹ Tú, xã Mỹ Thuận.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 30/07/2026 đến 15:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Y tế phường Bình Minh và UBND xã Thuận An (cũ) thuộc tổ 10 khóm Thuận Phú A, phường Bình Minh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 30/07/2026 đến 16:30:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Dân cư Mỹ Hoà thuộc một phần tổ 10, khu dân cư ấp Mỹ Lợi, phường Cái Vồn.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/07/2026 đến 16:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Mỹ Bồn thuộc một phần từ tổ 1 đến tổ 3, một phần từ 8 đến tổ 13, một phần tổ 23 khóm 5, một phần từ tổ 1 đến tổ 3 khóm Thuận Tân A, phường Bình Minh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/07/2026 đến 16:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH chế biến thực phẩm Thịnh Phú Tổ 2, ấp Phú Mỹ, Xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/07/2026 đến 12:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công Ty TNHH Sơn Hải-Vĩnh Long ấp Phú Hòa Yên, Xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 31/07/2026 đến 17:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trung Thành





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phước Lộc 1, thuộc tổ 12, 13, ấp Xuân Lộc, xã Trung Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/07/2026 đến 16:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện chuyên dùng tại Trường tiểu học Trung Thành A, thuộc ấp Trung Trạch, xã Trung Thành.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/07/2026 đến 09:30:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện chuyên dùng tại Trường tiểu học Trung Thành Tây A, thuộc ấp Quới Hiệp, xã Quới An.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 30/07/2026 đến 10:30:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện chuyên dùng tại Trường THPT Võ Văn Kiệt, thuộc ấp Trung Tín, xã Trung Thành.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 30/07/2026 đến 12:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện chuyên dùng tại HKD Trần Minh Bông, thuộc ấp Trung Tín, xã Trung Thành.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/07/2026 đến 14:30:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện chuyên dùng tại Trường THPT Nguyễn Hiếu Tự, thuộc ấp Phong Thới, xã Trung Thành.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 30/07/2026 đến 16:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện chuyên dùng tại Trường tiểu học Trung Hiếu A, thuộc ấp Trung Hiếu, xã Trung Thành.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/07/2026 đến 09:30:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện chuyên dùng tại Trường THCS Lê Hữu Thanh, thuộc ấp Rạch Ngay, xã Trung Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 31/07/2026 đến 10:30:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện chuyên dùng tại Trường tiểu học Trung Hiếu B, thuộc ấp Bình Thành, xã Trung Thành.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 31/07/2026 đến 12:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Long Hồ

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 27/7 – 2/8/2026.

Lịch cúp điện Cái Nhum





KHU VỰC: Tổ nhân dân tự quản số 3+4+5 ấp Phú Thọ, xã Nhơn Phú

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/07/2026 đến 17:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Khu Dãn Dân 2, tổ NDTQ số 03 ấp An Hương xã Nhơn Phú

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/07/2026 đến 10:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm An Hương 1C, tổ NDTQ số 02 ấp An Hương xã Nhơn Phú

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 30/07/2026 đến 12:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Năm Kính, tổ NDTQ số 01 ấp An Hưng xã Nhơn Phú

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/07/2026 đến 14:30:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm An Hưng, tổ NDTQ số 03 ấp An Hưng xã Nhơn Phú

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 30/07/2026 đến 17:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Quới





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Xẻo Nga, thuộc tổ 6, Khóm Thuận Thành, Phường Bình Minh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/07/2026 đến 17:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 18, ấp Thành Quới, ấp Thành Ninh, Thành Nhân, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/07/2026 đến 11:30:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm An Thành 3A, thuộc tổ 5, ấp An Thành, xã Tân Lược.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/07/2026 đến 17:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm UBX Tân Hưng 1, thuộc tổ 3, ấp Hưng Thuận, xã Tân Lược.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/07/2026 đến 17:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm UBX Tân Hưng, thuộc tổ 1, ấp Hưng Thuận, xã Tân Lược.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/07/2026 đến 17:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Tân Hưng 4A, thuộc tổ 4, ấp Hưng Lợi, xã Tân Lược.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/07/2026 đến 17:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Huyện Hàm 6, 6A, thuộc tổ 4, ấp Tân Yên, xã Tân Lược.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/07/2026 đến 17:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Tân An Thạnh 3B, thuộc tổ 3, ấp An Thới, xã Tân Lược

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/07/2026 đến 17:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm DC Thành Nghĩa, thuộc tổ 2, ấp Thành Nghĩa, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/07/2026 đến 17:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Thành Quới 3, thuộc tổ 17, ấp Thành Quới, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/07/2026 đến 17:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Huyện Tưởng 3A, thuộc tổ 6, ấp Thành Tiến, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/07/2026 đến 17:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Tân Thành 6A, thuộc tổ 4, ấp Tân Phú, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/07/2026 đến 17:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Tân Thành 5A, thuộc tổ 4, ấp Tân Dương, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/07/2026 đến 17:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Tân Thành 1A, thuộc tổ 4, ấp Tân Lập, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/07/2026 đến 17:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Kinh Mới 4, thuộc tổ 5, ấp Kinh Mới, xã Mỹ Thuận.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/07/2026 đến 17:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Hòa Hiệp 3, thuộc tổ 8, ấp Hòa Hiệp, xã Mỹ Thuận.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/07/2026 đến 17:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm DC Mỹ Tú 1A, thuộc tổ 3, ấp Mỹ Tú, xã Mỹ Thuận.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/07/2026 đến 17:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Rạch Búa 1, thuộc tổ 9, ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Thuận.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/07/2026 đến 17:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Thành Thuận 3A, thuộc tổ 3, ấp Thành Thuận, xã Mỹ Thuận.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/07/2026 đến 17:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Thành Hiếu 6, thuộc tổ 4, ấp Thành Lễ, xã Mỹ Thuận

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/07/2026 đến 17:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Thành Hưng 4A, thuộc tổ 6, ấp Thành Hưng, xã Mỹ Thuận

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/07/2026 đến 17:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp