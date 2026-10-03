Ghép mảnh sọ tự thân đặc biệt cho bệnh nhân chấn thương sọ não nặng

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Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả (TP Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công ghép mảnh sọ tự thân cho bệnh nhân H.V.T. (38 tuổi, công nhân ngành than, trú tại Cẩm Phả) sau chấn thương sọ não nặng.

Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật ghép mảnh sọ tự thân cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Trước đó, ngày 26/6, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tụ máu dưới màng cứng cấp tính, gây tăng áp lực nội sọ, đe dọa tính mạng... Trước tình trạng nguy kịch của người bệnh, ê-kíp Khoa Ngoại đã khẩn trương phẫu thuật mở nắp sọ giải áp kết hợp lấy khối máu tụ nhằm giảm áp lực nội sọ.

Mảnh sọ được lấy ra trong quá trình phẫu thuật được xử lý vô trùng, sau đó chuyển đến Ngân hàng Mô - Trường Đại học Y Hà Nội để bảo quản theo quy định, phục vụ cho cuộc phẫu thuật tái tạo hộp sọ sau khi người bệnh ổn định.

Sau gần 3 tháng điều trị, theo dõi và phục hồi, tình trạng phù não của bệnh nhân đã thoái lui hoàn toàn. Qua thăm khám và đánh giá, các bác sĩ quyết định thực hiện ghép lại mảnh sọ tự thân.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn một giờ. Các bác sĩ tiến hành bóc tách tổ chức xơ dính quanh màng cứng, đưa mảnh sọ đã được bảo quản trở lại vị trí cũ và cố định chắc chắn, bảo đảm phù hợp với diện khuyết sọ.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Theo các bác sĩ, ghép lại mảnh sọ tự thân sau phẫu thuật mở sọ giải áp giúp tái tạo cấu trúc hộp sọ, bảo vệ não và cải thiện thẩm mỹ cho người bệnh. Do sử dụng chính mảnh xương sọ của bệnh nhân, phương pháp có ưu thế về khả năng tương thích sinh học và tiết kiệm chi phí so với một số vật liệu nhân tạo.

BSCKI Nguyễn Văn Bình, Phụ trách Khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả cho biết, mục tiêu điều trị không dừng ở việc cứu sống bệnh nhân trong giai đoạn cấp cứu mà hướng tới phục hồi hình thể, chức năng và chất lượng cuộc sống, giúp người bệnh có thể trở lại sinh hoạt bình thường.

Sau phẫu thuật ghép sọ, bệnh nhân tỉnh táo, sức khỏe phục hồi tốt, vết mổ khô, liền phẳng, không xuất hiện biến chứng thần kinh và đã được xuất viện, trở về với gia đình.

Theo Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả, việc thực hiện liên tục các bước từ phẫu thuật mở sọ giải áp trong tình huống cấp cứu, bảo quản mảnh sọ đến ghép sọ ở giai đoạn sau cho thấy khả năng triển khai quy trình điều trị chấn thương sọ não tương đối toàn diện ngay tại bệnh viện.