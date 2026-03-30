Ghép thận tự thân: Cứu sống thanh niên 27 tuổi đa chấn thương nguy kịch

Ghép thận tự thân trong ca đa chấn thương hiếm gặp

Vừa qua, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, các bác sĩ đã triển khai kỹ thuật ghép thận tự thân kết hợp phối hợp liên chuyên khoa để cấp cứu thành công một bệnh nhân nam 27 tuổi bị đa chấn thương nặng do tai nạn giao thông.

Bệnh nhân nam 27 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau tai nạn giao thông, được xác định mắc đa chấn thương nặng với tổn thương đồng thời hệ tiết niệu và tiêu hóa.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận tổn thương thận mức độ V – mức độ nặng nhất theo phân loại chấn thương thận. Cuống thận bị đứt rời hoàn toàn, hệ thống mạch máu nuôi thận dập nát, tĩnh mạch ngắn, đồng thời mất đoạn niệu quản dài. Song song, bệnh nhân còn bị vỡ tá tràng đoạn D2, dập nát và hoại tử các đoạn D3–D4, kèm tổn thương nhu mô tụy.

Trong bối cảnh này, nguy cơ phải cắt bỏ thận gần như là không thể tránh khỏi nếu không có phương án can thiệp tối ưu.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Quyết định ghép thận tự thân trong “thời gian vàng”

Trước tình trạng tổn thương phức tạp, các ê-kíp đã nhanh chóng hội chẩn liên chuyên khoa gồm ghép tạng, tiết niệu, tiêu hóa và gây mê hồi sức nhằm lựa chọn chiến lược điều trị phù hợp.

Phương án được đưa ra là thực hiện ghép thận tự thân – một kỹ thuật cao nhằm bảo tồn tối đa chức năng thận. Quả thận được lấy ra khỏi cơ thể để xử lý bên ngoài, bao gồm làm sạch, loại bỏ máu đông và cắt lọc các mô dập nát.

Đặc biệt, các bác sĩ sử dụng homograft – đoạn mạch máu từ người hiến chết não, được lưu trữ tại ngân hàng mô – để tái tạo và kéo dài cuống mạch thận trước khi ghép lại cho chính người bệnh.

Theo PGS.TS Lê Nguyên Vũ – Phó Giám đốc Trung tâm Ghép tạng, với các trường hợp chấn thương cuống thận nặng, nếu được can thiệp tại cơ sở chuyên sâu trong “thời gian vàng” từ 6–8 giờ, người bệnh vẫn có cơ hội bảo tồn thận thay vì phải cắt bỏ.

Phối hợp đa chuyên khoa quyết định thành công

Song song với can thiệp tiết niệu, ê-kíp phẫu thuật tiêu hóa cũng tiến hành xử trí triệt để tổn thương tá tràng. Các bác sĩ cắt bỏ đoạn D3–D4 bị hoại tử, sau đó tái lập lưu thông tiêu hóa bằng nối quai hỗng tràng với đoạn D2.

Theo TS.BS Nguyễn Xuân Hòa, việc xử lý triệt để tổn thương tiêu hóa có ý nghĩa sống còn, bởi nếu dịch tiêu hóa rò rỉ vào ổ bụng có thể gây viêm phúc mạc, nhiễm trùng nặng và ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả ghép thận.

Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa trong cùng một ca mổ phức tạp là yếu tố then chốt giúp nâng cao tỷ lệ thành công và giảm biến chứng.

Ghép thận tự thân – giải pháp bảo tồn chức năng thận hiệu quả

Hiện nay, ghép thận tự thân là kỹ thuật đã được triển khai thường quy tại các trung tâm ghép tạng lớn. Phương pháp này được chỉ định trong các trường hợp tổn thương nặng động mạch thận, dị dạng mạch thận hoặc mất đoạn niệu quản dài.

Ưu điểm nổi bật của kỹ thuật là sử dụng chính thận của người bệnh, do đó không cần dùng thuốc chống thải ghép sau phẫu thuật – yếu tố giúp giảm nguy cơ biến chứng và chi phí điều trị lâu dài.

Thành công của ca bệnh không chỉ giúp người bệnh giữ lại chức năng thận mà còn khẳng định năng lực chuyên môn của các trung tâm ngoại khoa chuyên sâu trong xử trí những ca đa chấn thương phức tạp, đòi hỏi kỹ thuật cao và sự phối hợp liên chuyên khoa chặt chẽ.