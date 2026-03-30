Ghép thận tự thân: Cứu sống thanh niên 27 tuổi đa chấn thương nguy kịch
GĐXH - Một ca ghép thận tự thân vừa được thực hiện thành công tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã cứu sống nam thanh niên 27 tuổi bị đa chấn thương nặng do tai nạn giao thông.
Ghép thận tự thân trong ca đa chấn thương hiếm gặp
Vừa qua, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, các bác sĩ đã triển khai kỹ thuật ghép thận tự thân kết hợp phối hợp liên chuyên khoa để cấp cứu thành công một bệnh nhân nam 27 tuổi bị đa chấn thương nặng do tai nạn giao thông.
Bệnh nhân nam 27 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau tai nạn giao thông, được xác định mắc đa chấn thương nặng với tổn thương đồng thời hệ tiết niệu và tiêu hóa.
Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận tổn thương thận mức độ V – mức độ nặng nhất theo phân loại chấn thương thận. Cuống thận bị đứt rời hoàn toàn, hệ thống mạch máu nuôi thận dập nát, tĩnh mạch ngắn, đồng thời mất đoạn niệu quản dài. Song song, bệnh nhân còn bị vỡ tá tràng đoạn D2, dập nát và hoại tử các đoạn D3–D4, kèm tổn thương nhu mô tụy.
Trong bối cảnh này, nguy cơ phải cắt bỏ thận gần như là không thể tránh khỏi nếu không có phương án can thiệp tối ưu.
Quyết định ghép thận tự thân trong “thời gian vàng”
Trước tình trạng tổn thương phức tạp, các ê-kíp đã nhanh chóng hội chẩn liên chuyên khoa gồm ghép tạng, tiết niệu, tiêu hóa và gây mê hồi sức nhằm lựa chọn chiến lược điều trị phù hợp.
Phương án được đưa ra là thực hiện ghép thận tự thân – một kỹ thuật cao nhằm bảo tồn tối đa chức năng thận. Quả thận được lấy ra khỏi cơ thể để xử lý bên ngoài, bao gồm làm sạch, loại bỏ máu đông và cắt lọc các mô dập nát.
Đặc biệt, các bác sĩ sử dụng homograft – đoạn mạch máu từ người hiến chết não, được lưu trữ tại ngân hàng mô – để tái tạo và kéo dài cuống mạch thận trước khi ghép lại cho chính người bệnh.
Theo PGS.TS Lê Nguyên Vũ – Phó Giám đốc Trung tâm Ghép tạng, với các trường hợp chấn thương cuống thận nặng, nếu được can thiệp tại cơ sở chuyên sâu trong “thời gian vàng” từ 6–8 giờ, người bệnh vẫn có cơ hội bảo tồn thận thay vì phải cắt bỏ.
Phối hợp đa chuyên khoa quyết định thành công
Song song với can thiệp tiết niệu, ê-kíp phẫu thuật tiêu hóa cũng tiến hành xử trí triệt để tổn thương tá tràng. Các bác sĩ cắt bỏ đoạn D3–D4 bị hoại tử, sau đó tái lập lưu thông tiêu hóa bằng nối quai hỗng tràng với đoạn D2.
Theo TS.BS Nguyễn Xuân Hòa, việc xử lý triệt để tổn thương tiêu hóa có ý nghĩa sống còn, bởi nếu dịch tiêu hóa rò rỉ vào ổ bụng có thể gây viêm phúc mạc, nhiễm trùng nặng và ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả ghép thận.
Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa trong cùng một ca mổ phức tạp là yếu tố then chốt giúp nâng cao tỷ lệ thành công và giảm biến chứng.
Ghép thận tự thân – giải pháp bảo tồn chức năng thận hiệu quả
Hiện nay, ghép thận tự thân là kỹ thuật đã được triển khai thường quy tại các trung tâm ghép tạng lớn. Phương pháp này được chỉ định trong các trường hợp tổn thương nặng động mạch thận, dị dạng mạch thận hoặc mất đoạn niệu quản dài.
Ưu điểm nổi bật của kỹ thuật là sử dụng chính thận của người bệnh, do đó không cần dùng thuốc chống thải ghép sau phẫu thuật – yếu tố giúp giảm nguy cơ biến chứng và chi phí điều trị lâu dài.
Thành công của ca bệnh không chỉ giúp người bệnh giữ lại chức năng thận mà còn khẳng định năng lực chuyên môn của các trung tâm ngoại khoa chuyên sâu trong xử trí những ca đa chấn thương phức tạp, đòi hỏi kỹ thuật cao và sự phối hợp liên chuyên khoa chặt chẽ.
5 kiểu người có tốc độ lão hóa 'không phanh'Sống khỏe - 1 giờ trước
GĐXH - Tại sao cùng ở tuổi 50, có người trông như chỉ mới ngoài 40, nhưng có người lại già nua như đã sang tuổi 70?
Bộ Y tế thông tin mới nhất về biến thể 've sầu' của COVID-19Y tế - 6 giờ trước
Biến thể SARS-CoV-2 BA.3.2 của COVID-19 với số lượng đột biến lớn và khả năng né miễn dịch đang âm thầm lan rộng tại Mỹ và nhiều quốc gia. Tuy nhiên, theo Tổ chức Y tế thế giới, đến nay chưa có bằng chứng cho thấy biến thể này làm gia tăng mức độ nặng của bệnh, số ca nhập viện hoặc tử vong.
Phòng khám gia đình Việt Úc: Địa chỉ uy tín chăm sóc bệnh nhân ung thư tại nhàSống khỏe - 6 giờ trước
Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng cao, đặc biệt với các bệnh lý nghiêm trọng như ung thư, việc tìm kiếm một đơn vị y tế uy tín để chăm sóc tại nhà trở thành mối quan tâm hàng đầu của nhiều gia đình.
Người phụ nữ 60 tuổi phát hiện ung thư phổi giai đoạn rất sớm từ 1 dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaSống khỏe - 6 giờ trước
GĐXH - Chỉ với triệu chứng ho kéo dài không rõ nguyên nhân, một phụ nữ 60 tuổi đã bất ngờ phát hiện ung thư phổi ở giai đoạn rất sớm.
5 nhóm người có nguy cơ suy thận cao, người Việt cần biết để phòng tránhSống khỏe - 22 giờ trước
GĐXH - Suy thận không phải là bệnh xuất hiện đột ngột mà thường là hệ quả của nhiều thói quen tích tụ theo thời gian. Việc điều chỉnh lối sống chính là chìa khóa để ngăn ngừa suy thận.
Bệnh tay chân miệng ở phía Nam vào chu kỳ tăng: EV71 chiếm ưu thế, cảnh báo nguy cơ ca nặng gia tăngSống khỏe - 23 giờ trước
Ngày 29/3, đoàn công tác Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương dẫn đầu đã có buổi làm việc với một số đơn vị ở TPHCM và 8 địa phương phía Nam về tình hình thu dung, điều trị và dự phòng bệnh tay chân miệng.
TPHCM đẩy mạnh kiểm soát và điều trị bệnh tay chân miệngSống khỏe - 1 ngày trước
Số ca tay chân miệng tại TPHCM tăng tới 240% so với cùng kỳ, đã có ca tử vong và xuất hiện chủng virus độc lực cao EV71. Ngành y tế TPHCM siết chặt giám sát, nâng cao năng lực điều trị và đẩy mạnh truyền thông phòng bệnh.
Vi nhựa âm thầm xâm nhập cơ thể: 7 cách đơn giản giảm phơi nhiễm mỗi ngàySống khỏe - 1 ngày trước
Vi nhựa đang hiện diện trong không khí, nước uống và thực phẩm, len lỏi vào cả cơ thể con người. Dù khó tránh hoàn toàn, việc nhận diện nguồn tiếp xúc và thay đổi thói quen sinh hoạt có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ tích lũy vi nhựa.
Cô gái 22 tuổi mất chức năng thận vì dị tật hiếm, bác sĩ cảnh báo dấu hiệu dễ bỏ quaSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Trường hợp bệnh nhân 22 tuổi là lời cảnh báo về những dị tật bẩm sinh hiếm gặp nhưng có thể gây hậu quả nghiêm trọng nếu không được phát hiện sớm.
Ung thư phổi là "bệnh do miệng mà ra", nghiên cứu tiết lộ 3 món nhiều người mê là "thủ phạm"Bệnh thường gặp - 1 ngày trước
Ngay cả khi không hút thuốc hay hít phải khói thuốc thụ động, thói quen ăn uống không lành mạnh vẫn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe phổi.
Ung thư phổi là "bệnh do miệng mà ra", nghiên cứu tiết lộ 3 món nhiều người mê là "thủ phạm"Bệnh thường gặp
Ngay cả khi không hút thuốc hay hít phải khói thuốc thụ động, thói quen ăn uống không lành mạnh vẫn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe phổi.