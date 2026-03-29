Cô gái 22 tuổi mất chức năng thận vì dị tật hiếm, bác sĩ cảnh báo dấu hiệu dễ bỏ qua

Cô gái có 3 quả thận hiếm gặp

Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam đã tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp dị tật bẩm sinh hiếm gặp của hệ tiết niệu.

Bệnh nhân nữ, 22 tuổi, nhập viện trong tình trạng sốt cao kèm đau vùng hông trái. Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, bác sĩ phát hiện người bệnh có dị tật thận – niệu quản đôi bên trái. Đáng chú ý, một thận đã mất chức năng hoàn toàn, trong khi niệu quản giãn to bất thường, ứ nhiều mủ gây nhiễm trùng nặng.

Theo các bác sĩ, đây là dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ chiếm khoảng 1% dân số và thường gặp ở nữ nhiều hơn nam. Bệnh có thể gây ra các triệu chứng như nhiễm trùng tiết niệu tái phát, tiểu buốt, tiểu rắt, đau vùng hông lưng hoặc thậm chí không có biểu hiện rõ ràng trong thời gian dài.

Hình ảnh thận trên phim. Ảnh: BVCC.

Phẫu thuật loại bỏ thận mất chức năng, ngừa biến chứng nguy hiểm

Sau khi hội chẩn chuyên môn và kiểm soát tình trạng viêm nhiễm, các bác sĩ Khoa Ngoại thận – tiết niệu đã quyết định phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ hệ thống thận – niệu quản bên trái đã mất chức năng nhằm loại bỏ ổ nhiễm trùng, đồng thời ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm.

Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 3 giờ, với sự phối hợp của ê-kíp phẫu thuật cùng các chuyên gia hỗ trợ. Do niệu quản giãn lớn, cấu trúc ngoằn ngoèo và bám sát các mạch máu lớn, quá trình bóc tách gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhờ kinh nghiệm và kỹ thuật chuyên sâu, ca mổ đã diễn ra an toàn, lượng máu mất rất ít.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi tích cực và phục hồi tốt. Đến ngày thứ 3, người bệnh đã có thể ăn uống và vận động nhẹ trở lại.

Dị tật thận – niệu quản: Âm thầm nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ

Các bác sĩ cho biết, dị tật thận – niệu quản đôi là tình trạng bất thường bẩm sinh của hệ tiết niệu, trong đó một bên thận có hai niệu quản. Nếu không được phát hiện sớm, dị tật này có thể dẫn đến ứ nước, nhiễm trùng kéo dài, thậm chí làm mất chức năng thận.

Điều đáng lo ngại là bệnh có thể diễn tiến âm thầm, triệu chứng không rõ ràng, khiến nhiều người chủ quan hoặc nhầm lẫn với các bệnh lý thông thường.

Từ trường hợp trên, các chuyên gia khuyến cáo người dân nên chủ động khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt khi có các dấu hiệu như sốt kéo dài, đau vùng hông lưng, tiểu buốt hoặc nhiễm trùng tiết niệu tái phát.

Việc phát hiện sớm các bất thường của hệ tiết niệu sẽ giúp can thiệp kịp thời, hạn chế biến chứng và bảo tồn chức năng thận tối đa.

