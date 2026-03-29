5 nhóm người có nguy cơ suy thận cao, người Việt cần biết để phòng tránh

5 nhóm người nguy cơ cao mắc suy thận

Thận đóng vai trò quan trọng trong việc lọc chất thải, cân bằng điện giải và điều hòa huyết áp. Khi chức năng thận suy giảm, cơ thể sẽ chịu nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng. Dưới đây là những nhóm người có nguy cơ cao mắc suy thận nhưng thường bị bỏ qua.

Người ăn nhiều muối

Người ăn nhiều muối là một trong những nhóm phổ biến. Chế độ ăn dư thừa natri làm tăng huyết áp và gây áp lực lên hệ thống lọc của thận. Khi cơ thể giữ nước để cân bằng lượng muối, các mạch máu nhỏ trong thận dễ bị tổn thương theo thời gian.

Người dùng nhiều thuốc giảm đau

Những người lạm dụng thuốc giảm đau, đặc biệt là nhóm thuốc chống viêm không steroid, cũng đối mặt với nguy cơ cao. Các loại thuốc này có thể làm giảm lưu lượng máu đến thận, lâu dài gây suy giảm chức năng lọc, nhất là ở người lớn tuổi hoặc người đã có bệnh nền.

Người uống ít nước

Người uống không đủ nước cũng dễ gặp vấn đề về thận. Khi lượng nước nạp vào thấp, quá trình đào thải độc tố bị gián đoạn, khiến khoáng chất tích tụ, làm tăng nguy cơ sỏi thận và ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan này.

Người ăn nhiều đồ ăn nhanh

Một nhóm khác là những người thường xuyên tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến như đồ ăn nhanh, nước ngọt, thịt chế biến sẵn. Các sản phẩm này chứa nhiều natri, phốt pho và phụ gia, có thể gây hại cho thận nếu sử dụng lâu dài.

Người thiếu ngủ kéo dài

Ngoài ra, người thiếu ngủ kéo dài cũng có nguy cơ cao. Giấc ngủ kém ảnh hưởng đến nhịp sinh học của cơ thể, trong đó có hoạt động của thận, từ đó làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận mạn.

Dấu hiệu suy thận không nên bỏ qua

Ở giai đoạn sớm, suy thận thường không có biểu hiện rõ ràng. Tuy nhiên, cơ thể vẫn phát ra những tín hiệu cảnh báo mà người bệnh cần lưu ý.

Cảm giác mệt mỏi, chán ăn và suy nhược kéo dài là biểu hiện phổ biến do chất thải tích tụ trong máu. Da khô, ngứa cũng có thể xuất hiện khi khả năng đào thải độc tố suy giảm.

Phù nề là dấu hiệu điển hình, thường gặp ở chân, mắt cá hoặc vùng mặt do cơ thể giữ nước. Bên cạnh đó, đau lưng vùng thắt lưng hoặc hai bên sườn có thể liên quan đến các bệnh lý thận.

Thiếu máu cũng là biểu hiện thường gặp, khiến người bệnh xanh xao, chóng mặt, giảm tập trung. Ngoài ra, thay đổi nước tiểu như tiểu đêm nhiều, nước tiểu có bọt, màu sậm hoặc lượng nước tiểu bất thường là dấu hiệu quan trọng cần chú ý.

Một số triệu chứng khác như chuột rút, buồn nôn, hơi thở có mùi, sụt cân, khó thở hoặc ớn lạnh kéo dài cũng có thể liên quan đến suy giảm chức năng thận. Đặc biệt, tăng huyết áp vừa là dấu hiệu vừa là yếu tố làm bệnh tiến triển nặng hơn.

Làm gì để phòng ngừa suy thận?

Các chuyên gia khuyến cáo, việc phòng ngừa suy thận cần bắt đầu từ những thay đổi trong lối sống hằng ngày. Mỗi người nên duy trì chế độ ăn nhạt, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn và cân đối dinh dưỡng hợp lý.

Uống đủ nước mỗi ngày, khoảng 1,8–2 lít đối với người trưởng thành, giúp thận hoạt động hiệu quả hơn. Đồng thời, cần ngủ đủ giấc từ 7–9 giờ mỗi đêm để đảm bảo cơ thể phục hồi và duy trì nhịp sinh học ổn định.

Việc sử dụng thuốc cần có chỉ định của bác sĩ, tránh tự ý dùng thuốc giảm đau hoặc thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc. Bên cạnh đó, nên tập thể dục thường xuyên, kiểm soát cân nặng và điều trị tốt các bệnh nền như đái tháo đường, tăng huyết áp.

Khám sức khỏe định kỳ là cách quan trọng để phát hiện sớm các vấn đề về thận, ngay cả khi chưa có triệu chứng rõ ràng.