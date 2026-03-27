Loại rau mát bổ nhưng tăng gánh nặng cho thận, người bệnh suy thận nếu ăn cần phải đúng cách
GĐXH - Với người mắc suy thận, việc sử dụng rau má cần thận trọng vì có thể tiềm ẩn nguy cơ rối loạn điện giải nếu dùng không đúng cách.
Người suy thận ăn rau má có tốt không?
Rau má (rau má) là thực phẩm giàu hoạt chất sinh học như flavonoid, triterpenoids và chất chống oxy hóa. Những hợp chất này có thể hỗ trợ giảm viêm, tăng tuần hoàn máu và góp phần bảo vệ chức năng thận ở mức độ nhất định.
Với người suy thận giai đoạn nhẹ (giai đoạn 1–2), khi chức năng thận còn tương đối ổn định, rau má có thể sử dụng với lượng nhỏ và không thường xuyên. Nhờ tác dụng lợi tiểu nhẹ, loại rau này còn giúp hỗ trợ đào thải cặn bã qua đường tiết niệu.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là người bệnh có thể dùng tùy ý. Việc sử dụng rau má cần được kiểm soát chặt chẽ về liều lượng và tần suất.
Người bệnh suy thận không nên ăn rau má khi nào?
Ở giai đoạn suy thận trung bình đến nặng (giai đoạn 3–5), khả năng lọc và đào thải của thận suy giảm rõ rệt. Trong khi đó, rau má vẫn chứa một lượng kali nhất định. Nếu tiêu thụ quá nhiều, người bệnh có nguy cơ bị tăng kali máu – tình trạng nguy hiểm có thể gây rối loạn nhịp tim, yếu cơ, thậm chí đe dọa tính mạng.
Đặc biệt, nước rau má xay đậm đặc hoặc uống hằng ngày không được khuyến khích. Việc nạp lượng lớn trong thời gian ngắn có thể làm tăng gánh nặng chuyển hóa cho thận.
Ăn rau má thế nào để an toàn cho thận?
Để hạn chế rủi ro, người suy thận nếu sử dụng rau má cần tuân thủ nguyên tắc "ít – thưa – đúng cách". Lượng khuyến nghị chỉ khoảng 30–40g mỗi lần, tối đa 1–2 lần mỗi tuần.
Nên ưu tiên chế biến dạng luộc hoặc nấu canh loãng thay vì ăn sống hay ép nước. Đồng thời, không nên dùng liên tục trong thời gian dài mà cần có khoảng nghỉ để tránh gây áp lực cho thận.
Ngoài ra, không nên thêm nhiều đường vào nước rau má vì có thể làm giảm lợi ích và gây rối loạn chuyển hóa.
Lưu ý, rau má dù là thực phẩm lành tính, rau má vẫn có thể gây tác dụng không mong muốn nếu dùng sai cách. Người dùng cần tránh ra nắng ngay sau khi uống nước rau má để hạn chế nguy cơ chóng mặt, choáng váng.
Nếu xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn hoặc rối loạn tiêu hóa sau khi sử dụng, cần ngừng ngay và đi khám để được tư vấn.
Cách lựa chọn rau an toàn cho người bệnh suy thận
Với người mắc suy thận, việc lựa chọn rau không chỉ dừng ở loại rau mà còn phụ thuộc vào hàm lượng khoáng chất như kali, phospho và oxalat.
Khi chức năng thận suy giảm, các chất này dễ tích tụ trong máu. Nếu ăn nhiều rau giàu kali, nguy cơ tăng kali máu sẽ tăng cao. Một số rau giàu oxalat còn có thể thúc đẩy hình thành sỏi thận hoặc làm nặng thêm tổn thương nhu mô thận.
Bên cạnh đó, cách chế biến cũng đóng vai trò quan trọng. Ăn sống, nêm mặn hoặc dùng nước luộc rau có thể khiến cơ thể hấp thu quá nhiều khoáng chất không có lợi.
TTƯT. Bác sĩ Lê Hữu Tuấn - Khám chữa bệnh và giữ hồn cốt y học cổ truyềnSống khỏe - 15 giờ trước
Hơn bốn thập kỷ gắn bó với nghề y cả quân và dân y, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ CKII Lê Hữu Tuấn thuộc thế hệ bác sĩ vàng của Y học cổ truyền Việt Nam. Ông không chỉ giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm mà còn truyền lửa, gìn giữ hồn cốt và phát triển tinh hoa Y học dân tộc.
Người đàn ông 44 tuổi bất ngờ nhồi máu cơ tim từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phảiSống khỏe - 16 giờ trước
GĐXH - Người đàn ông 44 tuổi tưởng chỉ đau ngực nhẹ bất ngờ nhồi máu cơ tim. Bác sĩ cảnh báo nhồi máu cơ tim có thể khởi phát với triệu chứng rất mơ hồ, dễ bị bỏ qua.
Bệnh tay chân miệng tăng nhanh, xuất hiện chủng nguy hiểm: Cha mẹ cần làm gì để bảo vệ trẻ?Sống khỏe - 18 giờ trước
GĐXH - Số ca tay chân miệng tại TP.HCM đã xuất hiện chủng virus EV71 có nguy cơ gây biến chứng nặng. Phụ huynh cần chú ý để tránh nguy hiểm cho trẻ nhỏ.
Loại rau ngon bổ nhưng tăng gánh nặng cho thận, người bệnh suy thận cần biết để tránhSống khỏe - 22 giờ trước
GĐXH - Cải bó xôi không phải là “thực phẩm xấu”, nhưng với người suy thận hoặc có nguy cơ sỏi thận, việc ăn không kiểm soát có thể gây hại.
Nuôi con 'giai đoạn vàng' 5 năm đầu đời: Đừng biến tình yêu thành áp lực cân nặngMẹ và bé - 1 ngày trước
GĐXH - Nuôi con dưới 5 tuổi đang trở thành áp lực lớn với nhiều cha mẹ. Chuyên gia chỉ ra nguyên nhân không chỉ từ trẻ, mà còn đến từ kỳ vọng và thông tin sai lệch.
Cô gái 27 tuổi bị ung thư buồng trứng giai đoạn III thừa nhận 1 sai lầm nhiều chị em Việt mắc phảiSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Chậm điều trị, nữ bệnh nhân 27 tuổi rơi vào tình trạng ung thư buồng trứng giai đoạn muộn, bướu lớn kèm dịch ổ bụng chèn ép phổi, nguy cơ tử vong cao.
Tay chân miệng vượt ngưỡng cảnh báo, TPHCM tăng cường phòng dịchSống khỏe - 1 ngày trước
Trước diễn biến gia tăng nhanh của bệnh tay chân miệng và sự xuất hiện của chủng virus độc lực cao, TPHCM đang triển khai đồng loạt các biện pháp nhằm kiểm soát và hạn chế lây lan dịch bệnh.
Thanh niên 18 tuổi ở Hà Nội phát hiện rối loạn nhịp tim nguy hiểm từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Những cơn tim đập nhanh, hồi hộp thoáng qua tưởng chừng vô hại lại là dấu hiệu bệnh tim mạch nguy hiểm.Trường hợp nam thanh niên 18 tuổi dưới đây là điển hình.
Dấu hiệu suy thận giai đoạn sớm dễ bị bỏ qua, bác sĩ cảnh báo người Việt có dấu hiệu này cần cảnh giácSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Suy thận mạn tiến triển âm thầm, không thể chữa khỏi hoàn toàn nhưng có thể kiểm soát nếu phát hiện sớm.
Đau nhức cơ sau tập luyện quá sức: Bác sĩ cảnh báo hệ lụy từ nguy cơ chấn thương nhiều người thường bỏ quaBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Đau nhức sau tập luyện là hiện tượng quen thuộc với nhiều người, đặc biệt khi mới bắt đầu hoặc tăng cường độ vận động. Tuy nhiên, theo BS Nguyễn Viết Hùng (Khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện 19-8, Bộ Công an), nếu hiểu sai bản chất và xử lý không đúng cách, tình trạng này có thể dẫn đến chấn thương nghiêm trọng, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.
Sản phụ sinh hạ thành công con ở tuổi 60Y tế
GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã thực hiện thành công ca mổ lấy thai đặc biệt cho một sản phụ 60 tuổi. Em bé chào đời khỏe mạnh với cân nặng 2,8kg.