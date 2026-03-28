Người đàn ông bất ngờ phát hiện mắc ung thư thận từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua
GĐXH - Chỉ đi khám vì rối loạn tiêu hóa, một người đàn ông 69 tuổi bất ngờ phát hiện khối ung thư thận giai đoạn sớm.
Phát hiện ung thư thận từ triệu chứng tưởng chừng không liên quan
Ông Toàn (69 tuổi), có tiền sử mổ thủng dạ dày, gần đây xuất hiện rối loạn tiêu hóa nên đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP. HCM. Kết quả siêu âm ổ bụng ghi nhận một khối u nhỏ ở thận phải, kích thước khoảng 15 x 22 mm.
Sau đó, bác sĩ chỉ định chụp cắt lớp vi tính (CT) để đánh giá chi tiết hơn. Hình ảnh cho thấy khối u nằm ở mặt trước thận, có dấu hiệu tăng sinh mạch máu – đặc điểm nghi ngờ ác tính. Người bệnh được chẩn đoán u tế bào thận.
Theo các bác sĩ, ung thư thận giai đoạn sớm thường diễn tiến âm thầm, hầu như không có biểu hiện rõ ràng như đau lưng hay tiểu ra máu. Vì vậy, nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi đi khám vì một bệnh lý khác, giống như trường hợp của ông Toàn.
Phẫu thuật, bảo tồn chức năng thận cho người bệnh
Dù khối u nhỏ, nguy cơ ác tính của u thận vẫn có thể lên tới 60–80%. Nếu không xử lý kịp thời, khối u có thể phát triển, xâm lấn nhu mô thận hoặc di căn đến các cơ quan khác như phổi, gan, xương.
Các bác sĩ quyết định phẫu thuật cắt bỏ khối u nhằm điều trị triệt để và xác định bản chất qua giải phẫu bệnh. Mục tiêu là loại bỏ hoàn toàn tổn thương nhưng vẫn bảo tồn tối đa phần thận lành.
Do bệnh nhân từng phẫu thuật ổ bụng trước đó, nguy cơ dính cao khiến việc tiếp cận bằng nội soi thông thường gặp khó khăn. Sau hội chẩn, ê-kíp lựa chọn phương pháp phẫu thuật bằng robot Da Vinci Xi.
Hệ thống robot với camera 3D phóng đại giúp bác sĩ quan sát rõ cấu trúc mạch máu và nhu mô thận. Các cánh tay robot thao tác chính xác trong không gian hẹp, hỗ trợ bóc tách khối u cẩn thận, kiểm soát chảy máu và khâu phục hồi nhu mô thận tỉ mỉ.
Ca phẫu thuật kéo dài hơn 2 giờ, diễn ra thuận lợi. Ngay ngày hôm sau, bệnh nhân có thể ngồi dậy, ăn nhẹ và vận động. Sau hai ngày, các ống dẫn lưu được rút và bệnh nhân xuất viện.
Ung thư thận diễn tiến âm thầm, dễ bị bỏ qua
Theo thống kê, mỗi năm Việt Nam ghi nhận hơn 2.200 ca mắc ung thư thận, trong đó hơn 1.100 ca tử vong. Đây là bệnh lý ác tính xuất phát từ tế bào nhu mô thận và thường không gây triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu.
Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau lưng, tiểu ra máu hoặc sờ thấy khối u vùng bụng, bệnh thường đã tiến triển. Đáng chú ý, khoảng một nửa số ca u thận được phát hiện tình cờ qua siêu âm hoặc chụp chiếu.
Ai nên tầm soát ung thư thận định kỳ?
Các chuyên gia khuyến cáo, những người trên 40 tuổi hoặc có yếu tố nguy cơ nên duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là siêu âm ổ bụng.
Nhóm nguy cơ cao bao gồm người bị tăng huyết áp, béo phì, hút thuốc lá hoặc có tiền sử bệnh thận. Việc phát hiện sớm khi khối u còn nhỏ giúp điều trị đơn giản hơn, tăng khả năng bảo tồn chức năng thận và cải thiện tiên lượng sống.
Trường hợp của ông Toàn cho thấy ung thư thận có thể được phát hiện sớm nhờ những lần khám sức khỏe tưởng chừng không liên quan. Chủ động tầm soát định kỳ và không bỏ qua các dấu hiệu bất thường là chìa khóa giúp phát hiện bệnh kịp thời, nâng cao hiệu quả điều trị và bảo vệ chức năng thận.
