Giá bạc hôm nay 16/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ lại giảm, thị trường khó nắm bắt
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 16/6, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ đảo chiều giảm về vùng 70 triệu đồng/kg.
Giá bạc hôm nay 16/6
Giá bạc trong nước
Giá bạc Phú Quý
Theo ghi nhận của chuyên trang Gia đình và Xã hội, giá bạc tại hệ thống Phú Qúy sáng nay bất ngờ đảo chiều giảm, giá bán mở phiên sáng nay đã giảm xuống vùng 71,893 triệu đồng/kg, tương đương 2,696 triệu đồng/lượng. Đã giảm 1,413 triệu đồng/kg so với giá bán sáng qua (73,306 triệu đồng/kg, tương đương 2,749 triệu đồng/lượng).
Giá bạc Ancarat
Tại hệ thống Ancarat, giá bạc bán ra sáng nay cũng có sự điều chỉnh giảm. Giá bán niêm yết tại khung giờ 9h14 phút hiện đang duy trì ở vùng 71,707 triệu đồng/kg, tương đương 2,689 triệu đồng/lượng. Trong khi giá bán cùng khung giờ sáng qua còn đang duy trì ở vùng 73,013 triệu đồng/kg, tương đương 2,738 triệu đồng/lượng. Sự tăng giảm thất thường theo ngày, thậm chí theo giờ này khiến cho giới đầu tư khó có thể tính toán, nhận định được xu hướng phát triển của thị trường bạc, bởi thế cũng ảnh hưởng tới sức mua của thị trường.
Giá bạc Sacombank-SBJ
Dù không tăng, giảm mạnh như tại các hệ thống khác, tuy nhiên giá bạc mở phiên sáng nay tại hệ thống Sacombank-SBJ cũng có sự điều chỉnh giảm nhẹ. Giá bán cập nhật tại khung giờ 08h38 phút sáng nay đang niêm yết ở vùng 72,320 triệu đồng/kg, tương đương 2,712 triệu đồng/lượng, đã giảm 560.000 đồng/kg so với giá bán sáng qua.
Giá bạc DOJI
Không nằm ngoài xu hướng, giá bạc tại hệ thống bạc Doji hôm nay cũng đã giảm mạnh so với giá bán sáng qua. Giá bạc DOJI 99.9 bán ra ở vùng 2,696 triệu đồng/lượng và khoảng 13,480 triệu đồng/5 lượng. Trong khi giá bán sáng qua vẫn đang duy trì ở vùng 2,744 triệu đồng/kg, tương đương 13,720 triệu đồng/lượng.
Giá bạc thế giới hôm nay
Trên thị trường quốc tế, sau khi giá bạc tụt đáy xuống vùng 62 USD/ounce tuần trước. Bước sang tuần này, giá bạc có sự phục hồi tích cực lên vùng 70 USD/ounce, tuy nhiên theo ghi nhận tại phiên giao dịch mới, giá bạc đang có xu hướng giảm nhẹ từ 70 xuống 69 USD/ounce.
Dù đã có những tín hiệu phục hồi tích cực, tuy nhiên nhịp giảm sâu vừa qua cũng đã khiến cho giới đầu tư bất an, lo lắng. Nhịp giảm tuần trước đã chạm mức thấp nhất trong mấy tháng qua, thậm chí mức giảm đã tiệm cận mốc giảm từ thời điểm tháng 3/2026, cho thấy thị trường bạc thế giới cũng đang có những biến động mạnh.
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