Tỷ giá USD hôm nay 14/8: Đồng Đô la Mỹ khối ngân hàng thương mại đảo chiều tăng

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF đã giảm 0,06%, hiện ở mức 99,95 điểm.

Tỷ giá ngoại tệ, so với đồng USD, đồng EUR tăng 0,03%, lên 1,1528 EUR/USD, đồng bảng Anh giảm 0,08%, xuống 1,3481 USD/bảng Anh, đồng yên Nhật giảm 0,04%, xuống 159,48 yên/USD. Trong khi đó, so với crown Na Uy, USD tăng 0,24%, lên 9,51 crown/USD...

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY ở vùng 99,95 điểm. USD ngân hàng đảo chiều tăng. USD tự do giảm. Đồng yên Nhật, đồng EUR đồng loạt tăng.

Đồng USD biến động trái chiều sau khi PPI Mỹ tháng 7 không tăng, thấp hơn dự báo, khiến thị trường tiếp tục giảm kỳ vọng Fed tăng lãi suất vào tháng 9. Chỉ số DXY tăng nhẹ 0,02%, trong khi EUR tăng 0,03%. Tuy nhiên, giá dầu tăng do lo ngại gián đoạn nguồn cung liên quan đến Iran và Houthi tiếp tục hỗ trợ USD.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ tăng vừa phải, cho thấy thị trường lao động vẫn tương đối ổn định, trong khi doanh số bán lẻ được xem là dữ liệu quan trọng tiếp theo. Yên Nhật giảm nhẹ, thị trường tiếp tục chờ khả năng BOJ tăng lãi suất vào tháng 9. Bảng Anh và crown Na Uy cũng giảm nhẹ so với USD.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 14/8, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tăng 27 đồng so với phiên trước đó, lên mức 25.566 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tăng mạnh, lên mức 24.338 đồng mua vào và 26.794 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 14/8/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 14/8/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 14/8/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 14/8/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 14/8/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 14/8/2026.

Tỷ giá USD hôm nay bất ngờ tăng tại một số ngân hàng thương mại, sau chuỗi ngày dài giảm giá. Cụ thể, Vietcombank đã tăng 20 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, giá chiều mua và chiều bán ở vùng 25,860-26,270 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD đã tăng 12 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, hiện giữ mức 25.825-26.270 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,890-26,270 đồng/USD, đã tăng 20 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng, giá Đô la Mỹ hôm nay 14/8/2026, khảo sát lúc 8h54 phút ghi nhận giảm so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.056 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.206 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 14/8, cũng bật tăng tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán ra đang niêm yết ở mức 29,313.21-30,859.01 đồng/EUR, đã tăng 41 đồng chiều mua vào và tăng 43 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.531-30.841 đồng/EUR, đã tăng 36 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,493-30,914 đồng/EUR, đã tăng 40 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng, giá Euro hôm nay 14/8/2026 khảo sát lúc 08h58 hiện đang được mua vào là 30.160 và bán ra là 30.290 đồng, đã tăng so với cùng thời điểm ghi nhận hôm qua.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật gần như đi ngang, ở vùng 157.88-168.77 đồng/Yen; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên Nhật cũng giảm nhẹ 5 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với giá bán ngày hôm qua, giá ở vùng 158,54-168,54 đồng/Yen. Tương tự tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 159.13-169.05 đồng, tăng nhẹ 5 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên hôm qua.

Trên thị trường tiền tệ thế giới, đồng USD liên tục biến động, tăng giảm thất thường, khó nắm bắt. Tại thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tiếp tục xác lập đỉnh mới. Liên tiếp mấy ngày giá USD khối ngân hàng thương mại giảm, tuy nhiên đến ngày hôm nay đà tăng đã xuất hiện. Giá USD thị trường tự do tiếp tục giảm. Nhìn chung, mặt bằng tỷ giá hiện nay chưa tạo áp lực lớn đối với các nhu cầu thanh toán, du học hay du lịch bằng ngoại tệ.

Tỷ giá USD hôm nay 13/8: Đồng Đô la Mỹ tự do giảm sâu đến không ngờ GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ năm ngày 13/8/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.