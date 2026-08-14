Giá vàng hôm nay 14/8: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm sâu bao nhiêu?

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Giá vàng hôm nay trong nước

SJC điều chỉnh giá vàng miếng giảm 1 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch ngày 14/8, lúc 9h30, SJC điều chỉnh giá vàng miếng giảm 1 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 140,3-143,3 triệu đồng/lượng (mua -bán).

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ đầu giờ sáng nay cũng hạ 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt hôm qua, xuống mức 139,8-142,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Đầu giờ sáng nay, giá vàng nhẫn 9999 của Doji giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 140-144 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay giảm tới 1,8 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt hôm qua, niêm yết ở mức 140,2-144,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Ngày 13/8, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,3-144,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được niêm yết ở mức 140,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 142-146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Lúc 9h50 sáng nay, giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh, lùi về 4.319 USD/ounce.

Lúc 21h ngày 13/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giao dịch ở mức 4.381 USD/ounce, giảm 35 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 10/2026 niêm yết ở mức 4.438 USD/ounce.