Giá bán ‘khó tin’ loạt nhà riêng trên đất vàng phường Ba Đình, Hà Nội

Thứ năm, 15:07 14/08/2025 | Giá cả thị trường
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sau sáp nhập, thị trường nhà đất tại phường Ba Đình (Hà Nội) bất ngờ sôi động khi giá rao bán nhiều căn nhà riêng tại những khu vực trung tâm cao ngất ngưởng, phản ánh kỳ vọng lớn vào tiềm năng phát triển hạ tầng và thương mại.

Hiện nay, phường Ba Đình được hình thành trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Quán Thánh, Trúc Bạch (quận Ba Đình); phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Điện Biên, Ngọc Hà (quận Ba Đình); một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Đội Cấn, Kim Mã (quận Ba Đình), Đồng Xuân, Cửa Đông, Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm); một phần diện tích tự nhiên của phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ). Nằm vị trí trung tâm, phường Ba Đình mới vẫn giữ được sức nóng của thị trường bất động sản khi giá nhà, đất tại đây vẫn ở ngưỡng rất cao.

Sang tháng 8/2025, trên các nền tảng trực tuyến như Batdongsan.com.vn, hàng loạt tin rao bán  nhà riêng (nhà nguyên căn) tại phường Ba Đình đã khiến giới đầu tư, người mua bất ngờ vì mức giá cao vượt kỳ vọng.

Theo khảo sát, một căn nhà thiết kế 4 tầng, rộng 64 m², nằm trên mặt ngõ rộng 4m, đường Trần Phú, phường Ba Đình (tức phường Quán Thánh, quận Ba Đình cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 29 tỷ đồng, tương đương 437,5 triệu đồng/m2.

Nằm trên phố Trúc Bạch, phường Ba Đình (tức phường Trúc Bạch cũ), căn nhà mặt phố 5 tầng, rộng 53m2 hiện đang được rao bán với giá 20,7 tỷ đồng, tương đương 398,08 triệu đồng/m2.

Không chỉ ở vị trí trung tâm, gần đường, trường chợ, ngay cả những căn nhà riêng, nằm sâu trong ngõ tại  phường Ba Đình hiện cũng đang được rao bán với giá cao. Cụ thể một căn nhà riêng, thiết kế 5 tầng, rộng 30,3m2 nằm trên mặt ngõ rộng 2,5m tại đường Hoàng Hoa Thám, phường Ba Đình (tức phường Ngọc Hà cũ) hiện cũng đang được rao bán với giá 7,9 tỷ đồng, tương đương 260,73 triệu đồng/m2.

Như vậy nhà riêng trên địa bàn phường Ba Đình hiện đang ở ngưỡng khá cao, thậm chí ngay cả những căn nhà riêng, diện tích nhỏ từ 30-50m2 nằm sâu trong ngõ hiện cũng đã vượt ngưỡng 6 tỷ đồng/căn.

Giá bán không ngờ tới của nhiều lô đất ở tại phường Ba Đình, Hà Nội sau sáp nhậpGiá bán không ngờ tới của nhiều lô đất ở tại phường Ba Đình, Hà Nội sau sáp nhập

GĐXH - Sau sáp nhập, thị trường nhà đất tại phường Ba Đình (Hà Nội) bất ngờ sôi động khi giá rao bán nhiều lô đất ở tại các tuyến phố trung tâm cao hơn nhiều so với bảng giá đất, phản ánh kỳ vọng lớn vào tiềm năng phát triển hạ tầng và thương mại.

Chung cư tại phường Ba Đình, Hà Nội tăng giá ra sao sau sáp nhập? Chung cư tại phường Ba Đình, Hà Nội tăng giá ra sao sau sáp nhập?

GĐXH - Trong bối cảnh thị trường bất động sản Hà Nội có nhiều biến động, giá chung cư tại phường Ba Đình tiếp tục duy trì ở ngưỡng cao sau sáp nhập.

Hồng Thủy
