Giá bán không ngờ tới của nhiều lô đất ở tại phường Ba Đình, Hà Nội sau sáp nhập
GĐXH - Sau sáp nhập, thị trường nhà đất tại phường Ba Đình (Hà Nội) bất ngờ sôi động khi giá rao bán nhiều lô đất ở tại các tuyến phố trung tâm cao hơn nhiều so với bảng giá đất, phản ánh kỳ vọng lớn vào tiềm năng phát triển hạ tầng và thương mại.
Phường Ba Đình, sức hút mạnh mẽ của thị trường bất động sản sau sáp nhập
Cho đến thời điểm hiện tại, đã hơn 1 tháng kể từ ngày Hà Nội chính thức điều chỉnh địa giới hành chính (ngày 1/7/2025), thị trường bất động sản tại thủ đô, đặc biệt là những khu vực trung tâm có gì thay đổi sau sáp nhập là nội dung được rất nhiều người quan tâm.
Nằm vị trí trung tâm, phường Ba Đình mới vẫn giữ được sức nóng của thị trường bất động sản khi giá nhà, đất tại đây vẫn ở ngưỡng rất cao.
Hiện nay, phường Ba Đình được hình thành trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Quán Thánh, Trúc Bạch (quận Ba Đình); phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Điện Biên, Ngọc Hà (quận Ba Đình); một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Đội Cấn, Kim Mã (quận Ba Đình), Đồng Xuân, Cửa Đông, Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm); một phần diện tích tự nhiên của phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ).
Sang tháng 8/2025, trên các nền tảng trực tuyến như Batdongsan.com.vn, hàng loạt tin rao bán đất tại khu vực phường Ba Đình đã khiến giới đầu tư, người mua đất bất ngờ vì mức giá cao vượt kỳ vọng, thậm chí cao hơn nhiều giá đất được công bố tại bảng giá đất đầu năm 2025.
Theo khảo sát, một lô đất ở rộng 308 m², mặt tiền 10m, sổ đỏ chính chủ nằm trên đường Cửa Bắc, phường Ba Đình (tức phường Quán Thánh, quận Ba Đình cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 160 tỷ đồng, tương đương 519,48 triệu đồng/m2.
Lô đất ở rộng 125m2 nằm trên đường Nguyễn Trường Tộ, phường Ba Đình (tức phường Trúc Bạch cũ) hiện đang được rao bán với giá 55 tỷ đồng, tương đương 440 triệu đồng/m2.
Nằm trên mặt phố Nguyễn Thái Học, phường Ba Đình (tức phường Điện Biên cũ), lô đất ở rộng 250m2, hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 185 tỷ đồng, tương đương 740 triệu đồng/m2.
Như vậy mức giá bán đất ở hiện nay trên địa bàn phường Ba Đình đang ghi nhận ở mức rất cao.
Giá đất ở tại phường Ba Đình trên thị trường cao hơn giá đất tại bảng giá đất năm 2025
Căn cứ theo bảng giá đất mới được UBND TP Hà Nội ban hành ngày 20/12/2024, áp dụng hết cho năm 2025. Theo đó, mặt bằng giá đất ở toàn thành phố đã điều chỉnh tăng mạnh, trong đó quận Ba Đình ghi nhận mức tăng đáng kể tại nhiều tuyến phố lớn.
Cụ thể, theo bảng giá đất mới, giá đất cao nhất tại quận Ba Đình là 450,8 triệu đồng/m2 trên đường Phan Đình Phùng. Một số tuyến phố khác cũng có mức giá trên 400 triệu đồng/m2 như Độc Lập 441,728 triệu đồng/m2; Điện Biên Phủ 425,952 triệu đồng/m2; Bắc Sơn đoạn từ Độc Lập đến Hoàng Diệu 402,288 triệu đồng/m2; Trần Phú đoạn từ Điện Biên Phủ đến cuối đường 411,264 triệu đồng/m2....
So sánh với bảng giá đất mới nhất do UBND TP Hà Nội công bố nhận thấy mức rao bán đất ở tại phường Ba Đình trên thị trường hiện cao hơn giá tại bảng giá đất, phản ánh sự kỳ vọng rất lớn của nhà đầu tư và người dân vào tiềm năng phát triển vượt bậc của khu vực này sau sáp nhập bao gồm cả yếu tố phát triển hạ tầng, thay đổi quy hoạch, và gia tăng tiện ích dân sinh, thương mại.
Theo giới chuyên gia, giá đất tăng mạnh tại phường Ba Đình phản ánh rõ nhu cầu mua đất để đầu tư, kinh doanh ngày càng cao. Tuy vậy, mức giá quá cao cũng đặt ra bài toán về tính thanh khoản, đặc biệt với những nhà đầu tư cá nhân có tiềm lực tài chính hạn chế. Dù vậy, với vị thế trung tâm và khả năng sinh lời lâu dài, phường Ba Đình vẫn là khu vực đáng chú ý với những ai quan tâm đến việc mua đất hoặc bán đất đầu tư trong năm 2025.
