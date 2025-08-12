Giá bán ‘khó tin’ loạt nhà mặt phố trên đất vàng phường Ba Đình, Hà Nội
GĐXH - Sau sáp nhập, thị trường nhà đất tại phường Ba Đình (Hà Nội) bất ngờ sôi động khi giá rao bán nhiều căn nhà mặt phố tại những khu vực trung tâm cao ngất ngưởng, phản ánh kỳ vọng lớn vào tiềm năng phát triển hạ tầng và thương mại.
Hiện nay, phường Ba Đình được hình thành trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Quán Thánh, Trúc Bạch (quận Ba Đình); phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Điện Biên, Ngọc Hà (quận Ba Đình); một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Đội Cấn, Kim Mã (quận Ba Đình), Đồng Xuân, Cửa Đông, Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm); một phần diện tích tự nhiên của phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ). Nằm vị trí trung tâm, phường Ba Đình mới vẫn giữ được sức nóng của thị trường bất động sản khi giá nhà, đất tại đây vẫn ở ngưỡng rất cao.
Sang tháng 8/2025, trên các nền tảng trực tuyến như Batdongsan.com.vn, hàng loạt tin rao bán nhà mặt phố tại khu vực phường Ba Đình đã khiến giới đầu tư, người mua bất ngờ vì mức giá cao vượt kỳ vọng.
Theo khảo sát, một căn nhà mặt phố thiết kế 4 tầng, rộng 120 m², nằm trên đường Hàng Bún, phường Ba Đình (tức phường Quán Thánh, quận Ba Đình cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 89 tỷ đồng, tương đương 741,67 triệu đồng/m2.
Nằm trên phố Trấn Vũ, phường Ba Đình (tức phường Trúc Bạch cũ), căn nhà mặt phố 6 tầng, rộng 131m2 hiện đang được rao bán với giá 73 tỷ đồng, tương đương 557,25 triệu đồng/m2.
Nằm trên mặt phố Nguyễn Thái Học, phường Ba Đình (tức phường Điện Biên cũ), căn nhà rộng 150m2, hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 80 tỷ đồng, tương đương 533,33 triệu đồng/m2.
Hầu hết những căn nhà mặt phố trên địa bàn phường Ba Đình, được ví như "đất vàng" thủ đô thường có vị trí đẹp, thuận tiện cho kinh doanh, bởi thế giá của những căn nhà này đều khá cao.
