Chung cư tại phường Ba Đình, Hà Nội tăng giá ra sao sau sáp nhập?

Bước sang tháng 8/2025, sau thời điểm thành phố Hà Nội thay đổi đơn vị hành chính (từ 1/7/2025), giá chung cư tại phường Ba Đình, Hà Nội vẫn duy trì mức cao, khiến nhiều người quan tâm đến giá nhà không khỏi bất ngờ.

Khảo sát thực tế từ các kênh mua bán bất động sản trực tuyến như batdongsan.com.vn cho thấy: Căn hộ 3 phòng ngủ, diện tích 120m² tại dự án chung cư Hà Nội Aqua Central, đường Yên Phụ, phường Ba Đình (tức phường Trúc Bạch, quận Ba Đình cũ) hiện đang được rao bán với mức giá 18,6 tỷ đồng, tương đương 155 triệu đồng/m². Cũng tại dự án này, một căn hộ 4 phòng ngủ, rộng 146m2 hiện cũng đang được đăng thông tin giao bán với giá 26 tỷ đồng, tương đương 178,08 triệu đồng/m2.

Tại dự án Discovery Central, 67, đường Trần Phú, phường Ba Đình (tức phường Điện Biên cũ), một căn hộ 2 phòng ngủ cùng diện tích 71m² có giá bán lên tới 7,1 tỷ đồng, tương đương 100 triệu đồng/m².

Dễ dàng nhận thấy, mặt bằng giá nhà tại phường Ba Đình hiện dao động trong khoảng 80–160 triệu đồng/m², tùy thuộc vào vị trí và chất lượng dự án. Mức giá này cho thấy sức hút mạnh mẽ của thị trường chung cư phường Ba Đình nói riêng cũng như mặt bằng giá chung cư tại các khu vực trung tâm thủ đô.

Hiện nay, phường Ba Đình được hình thành trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Quán Thánh, Trúc Bạch (quận Ba Đình); phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Điện Biên, Ngọc Hà (quận Ba Đình); một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Đội Cấn, Kim Mã (quận Ba Đình), Đồng Xuân, Cửa Đông, Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm); một phần diện tích tự nhiên của phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ). Nằm vị trí trung tâm, phường Ba Đình mới vẫn giữ được sức nóng của thị trường bất động sản khi giá nhà, đất tại đây vẫn ở ngưỡng rất cao.

