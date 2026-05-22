Gia cảnh nghèo khó và ngôi nhà xơ xác từng "gây sốc" làng giải trí của nam ca sĩ vừa bị bắt vì ma túy

Thứ sáu, 14:29 22/05/2026 |

GĐXH - Thông tin nam ca sĩ bị khởi tố trong vụ án liên quan ma túy đang được Công an TPHCM mở rộng điều tra khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Ngày 20/5, Công an TP HCM cho biết Sơn Ngọc Minh bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) bắt về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Anh khai nghe theo bạn bè nên sử dụng ma túy đá từ trước Tết Bính Ngọ đến nay. Tại cơ quan công an sau khi bị bắt vì liên quan ma túy, Sơn Ngọc Minh nghẹn ngào cho biết nam ca sĩ lo lắng hành động của mình sẽ ảnh hưởng đến mẹ và những người thân yêu. “Em nghĩ là sẽ ảnh hưởng tới mẹ em, tới những người yêu thương và người trong gia đình…”, nam ca sĩ khai.

Sơn Ngọc Minh được khán giả biết đến với vai trò là nam ca sĩ trẻ nhóm nhạc V- Music, một trong những hot boy được giới trẻ mến mộ. Không phải giọng ca xuất sắc nhưng Sơn Ngọc Minh luôn khiến người khác ấn tượng với ánh mắt ngây thơ và nụ cười hiền hậu. Nhóm ra mắt năm 2010 và sau 4 năm hoạt động thì tan rã.

Sơn Ngọc Minh sinh ra trong một gia đình nghèo khó. "Hồi đó nó không có ước mơ làm nghề ca sĩ đâu nhưng nó hâm mộ Đan Trường lắm. Tự nhiên một đêm nó về đòi làm ca sĩ, mà nhà không có tiền cho nó đi, vậy là nó bán điện thoại lấy tiền lên Sài Gòn. Từ đó cũng 6 năm rồi không biết chừng nào nó về nữa...", mẹ Sơn Ngọc Minh xúc động kể lại trong một chương trình truyền hình nhiều năm trước.

Hai mẹ con từng ở trong căn nhà thiếu thốn. Các vật dụng cần thiết, đáng quý gần như không có gì đáng kể.

Hình ảnh người mẹ ngồi ăn cơm một mình trong căn nhà cấp 4 thời điểm đó không khỏi khiến người xem xúc động. Căn nhà nhỏ này đã nuôi dưỡng, bao bọc Sơn Ngọc Minh và từng là nỗi đau đáu của nam ca sĩ về một khát vọng đổi đời.

Bố Sơn Ngọc Minh mất khi chưa kịp nhìn mặt con lần cuối. Nam ca sĩ còn có một người chị ruột nhưng đã lập gia đình và ở xa. Thời điểm đó, ngôi nhà nhỏ lạnh lẽo chỉ có mình mẹ của Sơn Ngọc Minh lủi thủi đi về.

Sơn Ngọc Minh từng kể về những khó khăn khi có thời điểm anh không dám ra đường vì chỉ còn 25.000 đồng trong túi. Anh thậm chí còn cầm cố sổ đỏ nhà vay tiền ngân hàng chỉ để mua laptop phục vụ công việc.

Sơn Ngọc Minh từng kể về những khó khăn khi có thời điểm anh không dám ra đường vì chỉ còn 25.000 đồng trong túi. Anh thậm chí còn cầm cố sổ đỏ nhà vay tiền ngân hàng chỉ để mua laptop phục vụ công việc.

GĐXH - Sau gần 40 năm làm nghề với nhiều dấu ấn, Long Nhật sở hữu nhiều tài sản giá trị mà bao người mơ ước.

