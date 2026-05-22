Gia cảnh nghèo khó và ngôi nhà xơ xác từng "gây sốc" làng giải trí của nam ca sĩ vừa bị bắt vì ma túy

Ngày 20/5, Công an TP HCM cho biết Sơn Ngọc Minh bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) bắt về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Anh khai nghe theo bạn bè nên sử dụng ma túy đá từ trước Tết Bính Ngọ đến nay. Tại cơ quan công an sau khi bị bắt vì liên quan ma túy, Sơn Ngọc Minh nghẹn ngào cho biết nam ca sĩ lo lắng hành động của mình sẽ ảnh hưởng đến mẹ và những người thân yêu. “Em nghĩ là sẽ ảnh hưởng tới mẹ em, tới những người yêu thương và người trong gia đình…”, nam ca sĩ khai.