Khả năng kỳ diệu của 8 loài cây cảnh dễ tìm, dễ chăm sóc, ai cũng nên trồng

Cây lưỡi hổ – máy lọc khí tự nhiên trong phòng ngủ

Cây lưỡi hổ được mệnh danh là "máy lọc khí tự nhiên" nhờ khả năng hấp thụ CO₂ và thải ra oxy vào ban đêm. Đặc biệt, cây có thể hấp thụ các khí độc hại như toluene, xylene, và formaldehyde.

Cây lưỡi hổ được mệnh danh nằm trong top những cây có khả năng lọc khí tốt nhất. Với hình dáng thẳng đứng, mạnh mẽ, loại cây này còn rất thích hợp để trang trí phòng ngủ, tạo cảm giác hiện đại và thanh lịch.

Chăm sóc: Cần ánh sáng gián tiếp. Tưới nước vào phần "phễu" giữa các lá và giữ ẩm nhẹ giá thể. Cần độ ẩm cao.

Cây nha đam

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, cây nha đam (lô hội) có khả năng thanh lọc không khí, loại bỏ các chất hóa học nguy hiểm trong môi trường và sản xuất nhiều oxy vào ban đêm. "Nhà máy sản xuất oxy" này vì thế giúp bạn chống lại chứng mất ngủ và giúp cơ thể thư giãn sâu.

Cây dứa thơm – thanh lọc không khí, giấc ngủ sâu hơn

Một trong những lợi ích đáng kể nhất của việc có cây xanh trong nhà, bao gồm cả cây dứa thơm, là khả năng thanh lọc không khí.

Mặc dù cây dứa thơm không nổi bật như một số loài cây khác trong việc hấp thụ CO2 vào ban đêm (như cây lưỡi hổ hay nha đam), nhưng chúng vẫn thực hiện quá trình quang hợp vào ban ngày, giải phóng oxy và hấp thụ một số chất ô nhiễm trong không khí.

Lá của cây có thể hấp thụ các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs) như formaldehyde, benzen, và trichloroethylene, những chất thường có trong sơn, đồ nội thất và chất tẩy rửa.

Mặc dù hiệu quả không đến mức "thần kỳ", nhưng sự hiện diện của một vài chậu cây nhỏ có thể góp phần cải thiện chất lượng không khí tổng thể, giúp không gian phòng ngủ trở nên trong lành hơn, từ đó hỗ trợ hệ hô hấp hoạt động hiệu quả hơn.

Cây lan ý

Đây là loại cây hiếm hoi giúp tăng độ ẩm tự nhiên, cực kỳ tốt cho những ai hay bị khô da hoặc khô họng khi ngủ ở máy lạnh.

Cụ thể, cây lan ý có khả năng hấp thụ các bào tử nấm mốc và sóng điện từ từ các thiết bị điện tử. Những đóa hoa trắng thanh tao giúp không gian phòng ngủ thêm phần duy mỹ và sang trọng.

Cây nhất mạt hương

Đây là loại cây tỏa ra mùi hương dịu nhẹ giống mùi vani hoặc bạc hà làm giảm stress, sạch không khí và là khắc tinh của muỗi với côn trùng. Ngoài ra, cây nhất mạt hương còn mang ý nghĩa phong thủy chiêu tài, giữ của.

Cây hương nhu tía – độc đáo với khả năng tạo oxy ban đêm

Hương nhu tía có khả năng nhả oxy liên tục, đặc biệt là vào ban đêm. Loại cây này còn có tác dụng đuổi côn trùng nhờ mùi hương tự nhiên, tạo cảm giác tươi mát và dễ chịu. Đây là loại cây phù hợp để đặt ở những góc nhỏ trong phòng ngủ.

Cây bồ đề – tăng cường oxy và năng lượng tích cực

Cây bồ đề không chỉ nhả oxy mà còn mang ý nghĩa phong thủy, giúp thu hút năng lượng tích cực.

Loại cây này được đánh giá cao nhờ khả năng cải thiện không khí và làm dịu tâm trạng. Đặt cây bồ đề trong phòng ngủ sẽ tạo không gian yên tĩnh, thư thái, giúp bạn ngủ ngon hơn.

Cây lan càng cua

Cây lan càng cua thuộc loại cây bụi mọng nước thuộc họ xương rồng, có thân vươn cao và phân nhiều cành. Thời kỳ ra hoa của nó kéo dài rất lâu.

Cây cảnh này cũng là loại cây có thể nhả oxy vào ban đêm. Đặt một chậu cây lan càng cua trong phòng ngủ vừa ấm áp, vừa đẹp lại có tác dụng thanh lọc không khí, cải thiện chất lượng không khí trong nhà, giúp giấc ngủ được thuận lợi.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

