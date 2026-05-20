Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Khả năng kỳ diệu của 8 loài cây cảnh dễ tìm, dễ chăm sóc, ai cũng nên trồng

Thứ tư, 19:01 20/05/2026 |
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Phòng ngủ, nơi chúng ta dành một phần ba cuộc đời để nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng. Chính vì vậy, xu hướng sử dụng cây xanh để trang trí và thanh lọc không khí trong phòng ngủ đã trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều người. Dưới đây là top 8 cây cảnh phố biến với những công dụng tuyệt vời đối với đời sống.

Cây lưỡi hổ – máy lọc khí tự nhiên trong phòng ngủ

Cây lưỡi hổ được mệnh danh là "máy lọc khí tự nhiên" nhờ khả năng hấp thụ CO₂ và thải ra oxy vào ban đêm. Đặc biệt, cây có thể hấp thụ các khí độc hại như toluene, xylene, và formaldehyde.

Cây lưỡi hổ được mệnh danh nằm trong top những cây có khả năng lọc khí tốt nhất. Với hình dáng thẳng đứng, mạnh mẽ, loại cây này còn rất thích hợp để trang trí phòng ngủ, tạo cảm giác hiện đại và thanh lịch.

Vén màn bí mật đằng sau khả năng kỳ diệu của 8 loài cây cảnh tiêu biểu dễ tìm, dễ chăm sóc - Ảnh 1.

Cây lưỡi hổ được mệnh danh là "máy lọc khí tự nhiên" nhờ khả năng hấp thụ CO₂ và thải ra oxy vào ban đêm. Ảnh: Đinh Huế

Chăm sóc: Cần ánh sáng gián tiếp. Tưới nước vào phần "phễu" giữa các lá và giữ ẩm nhẹ giá thể. Cần độ ẩm cao.

Cây nha đam

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, cây nha đam (lô hội) có khả năng thanh lọc không khí, loại bỏ các chất hóa học nguy hiểm trong môi trường và sản xuất nhiều oxy vào ban đêm. "Nhà máy sản xuất oxy" này vì thế giúp bạn chống lại chứng mất ngủ và giúp cơ thể thư giãn sâu.

Cây dứa thơm – thanh lọc không khí, giấc ngủ sâu hơn

Một trong những lợi ích đáng kể nhất của việc có cây xanh trong nhà, bao gồm cả cây dứa thơm, là khả năng thanh lọc không khí.

Mặc dù cây dứa thơm không nổi bật như một số loài cây khác trong việc hấp thụ CO2 vào ban đêm (như cây lưỡi hổ hay nha đam), nhưng chúng vẫn thực hiện quá trình quang hợp vào ban ngày, giải phóng oxy và hấp thụ một số chất ô nhiễm trong không khí.

Vén màn bí mật đằng sau khả năng kỳ diệu của 8 loài cây cảnh tiêu biểu dễ tìm, dễ chăm sóc - Ảnh 2.

Một trong những lợi ích đáng kể nhất của việc có cây xanh trong nhà, bao gồm cả cây dứa thơm, là khả năng thanh lọc không khí.

Lá của cây có thể hấp thụ các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs) như formaldehyde, benzen, và trichloroethylene, những chất thường có trong sơn, đồ nội thất và chất tẩy rửa.

Mặc dù hiệu quả không đến mức "thần kỳ", nhưng sự hiện diện của một vài chậu cây nhỏ có thể góp phần cải thiện chất lượng không khí tổng thể, giúp không gian phòng ngủ trở nên trong lành hơn, từ đó hỗ trợ hệ hô hấp hoạt động hiệu quả hơn.

Cây lan ý

Đây là loại cây hiếm hoi giúp tăng độ ẩm tự nhiên, cực kỳ tốt cho những ai hay bị khô da hoặc khô họng khi ngủ ở máy lạnh.

Vén màn bí mật đằng sau khả năng kỳ diệu của 8 loài cây cảnh tiêu biểu dễ tìm, dễ chăm sóc - Ảnh 3.

Đây là loại cây hiếm hoi giúp tăng độ ẩm tự nhiên, cực kỳ tốt cho những ai hay bị khô da hoặc khô họng khi ngủ ở máy lạnh.

Cụ thể, cây lan ý có khả năng hấp thụ các bào tử nấm mốc và sóng điện từ từ các thiết bị điện tử. Những đóa hoa trắng thanh tao giúp không gian phòng ngủ thêm phần duy mỹ và sang trọng.

Cây nhất mạt hương

Đây là loại cây tỏa ra mùi hương dịu nhẹ giống mùi vani hoặc bạc hà làm giảm stress, sạch không khí và là khắc tinh của muỗi với côn trùng. Ngoài ra, cây nhất mạt hương còn mang ý nghĩa phong thủy chiêu tài, giữ của.

Cây hương nhu tía – độc đáo với khả năng tạo oxy ban đêm

Hương nhu tía có khả năng nhả oxy liên tục, đặc biệt là vào ban đêm. Loại cây này còn có tác dụng đuổi côn trùng nhờ mùi hương tự nhiên, tạo cảm giác tươi mát và dễ chịu. Đây là loại cây phù hợp để đặt ở những góc nhỏ trong phòng ngủ.

Vén màn bí mật đằng sau khả năng kỳ diệu của 8 loài cây cảnh tiêu biểu dễ tìm, dễ chăm sóc - Ảnh 4.

Hương nhu tía có khả năng nhả oxy liên tục, đặc biệt là vào ban đêm.

Cây bồ đề – tăng cường oxy và năng lượng tích cực

Cây bồ đề không chỉ nhả oxy mà còn mang ý nghĩa phong thủy, giúp thu hút năng lượng tích cực.

Loại cây này được đánh giá cao nhờ khả năng cải thiện không khí và làm dịu tâm trạng. Đặt cây bồ đề trong phòng ngủ sẽ tạo không gian yên tĩnh, thư thái, giúp bạn ngủ ngon hơn.

Cây lan càng cua

Cây lan càng cua thuộc loại cây bụi mọng nước thuộc họ xương rồng, có thân vươn cao và phân nhiều cành. Thời kỳ ra hoa của nó kéo dài rất lâu.

Vén màn bí mật đằng sau khả năng kỳ diệu của 8 loài cây cảnh tiêu biểu dễ tìm, dễ chăm sóc - Ảnh 5.

Đặt một chậu cây lan càng cua trong phòng ngủ vừa ấm áp, vừa đẹp lại có tác dụng thanh lọc không khí, cải thiện chất lượng không khí trong nhà, giúp giấc ngủ được thuận lợi.

Cây cảnh này cũng là loại cây có thể nhả oxy vào ban đêm. Đặt một chậu cây lan càng cua trong phòng ngủ vừa ấm áp, vừa đẹp lại có tác dụng thanh lọc không khí, cải thiện chất lượng không khí trong nhà, giúp giấc ngủ được thuận lợi.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Mẹo trồng cây kim tiền ra hoa, ý nghĩa phong thủy khi thấy hoa kim tiền nởMẹo trồng cây kim tiền ra hoa, ý nghĩa phong thủy khi thấy hoa kim tiền nở

GĐXH - Cây kim tiền được biết đến như một biểu tượng của tài lộc và sự thịnh vượng trong phong thủy. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết loại cây này có thể ra hoa và khi ra hoa nó mang theo nhiều điều thú vị về tâm linh và phong thủy.

Loại cây cảnh chứa độc tố tuyệt đối không được đặt trong nhà nếu có trẻ nhỏ và thú cưngLoại cây cảnh chứa độc tố tuyệt đối không được đặt trong nhà nếu có trẻ nhỏ và thú cưng

GĐXH - Dưới đây là những loại cây độc hại mà bạn không bao giờ nên có trong hoặc xung quanh nhà.

Mẹo "hồi sinh" không gian sống: Những tuyệt chiêu sắp xếp nhà chật hóa rộng và khử mùi ẩm mốc cực nhạyMẹo 'hồi sinh' không gian sống: Những tuyệt chiêu sắp xếp nhà chật hóa rộng và khử mùi ẩm mốc cực nhạy

GĐXH - Khám phá cách sắp xếp nhà cửa gọn gàng với mẹo lưu trữ thông minh, bố trí hợp lý và thói quen giữ gìn sạch sẽ giúp không gian sống luôn ngăn nắp, đánh bay mùi ẩm mốc.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Mẹo trồng cây kim tiền ra hoa, ý nghĩa phong thủy khi thấy hoa kim tiền nở

Mẹo trồng cây kim tiền ra hoa, ý nghĩa phong thủy khi thấy hoa kim tiền nở

Decor phòng trọ, cải tạo nhà cũ giá rẻ, nội thất thông minh tiết kiệm diện tích

Decor phòng trọ, cải tạo nhà cũ giá rẻ, nội thất thông minh tiết kiệm diện tích

Loại cây cảnh chứa độc tố tuyệt đối không được đặt trong nhà nếu có trẻ nhỏ và thú cưng

Loại cây cảnh chứa độc tố tuyệt đối không được đặt trong nhà nếu có trẻ nhỏ và thú cưng

Mẹo 'hồi sinh' không gian sống: Những tuyệt chiêu sắp xếp nhà chật hóa rộng và khử mùi ẩm mốc cực nhạy

Mẹo 'hồi sinh' không gian sống: Những tuyệt chiêu sắp xếp nhà chật hóa rộng và khử mùi ẩm mốc cực nhạy

Những sai lầm kinh điển khiến nhà nhỏ càng thêm bí bách

Những sai lầm kinh điển khiến nhà nhỏ càng thêm bí bách

Cùng chuyên mục

Trồng 2 cây này trước nhà, gia chủ đổi vận, xua đuổi xui xẻo nhưng có điều cần đặc biệt lưu ý

Trồng 2 cây này trước nhà, gia chủ đổi vận, xua đuổi xui xẻo nhưng có điều cần đặc biệt lưu ý

- 11 giờ trước

GĐXH - Hãy cùng tìm hiểu chi tiết ý nghĩa và cách bố trí 2 loại cây phong thủy này, cùng những nguyên tắc vàng trong việc chọn, sắp xếp và chăm sóc cây phong thủy trước nhà, giúp tối ưu hóa vượng khí và tài lộc cho gia chủ.

Xóa sổ mùi ẩm mốc trên quần áo tránh mắc bệnh đường hô hấp: Mẹo giặt phơi 'thần tốc' bất chấp thời tiết

Xóa sổ mùi ẩm mốc trên quần áo tránh mắc bệnh đường hô hấp: Mẹo giặt phơi 'thần tốc' bất chấp thời tiết

- 14 giờ trước

GĐXH - Khám phá các phương pháp khử mùi hôi trên quần áo hiệu quả, dễ áp dụng tại nhà, giúp quần áo luôn thơm tho, sạch mùi ẩm mốc và mồ hôi, tránh nguy cơ mắc bệnh đường hô hấp.

Mẹo phong thủy giúp sĩ tử thêm tự tin, may mắn trong mùa thi năm 2026

Mẹo phong thủy giúp sĩ tử thêm tự tin, may mắn trong mùa thi năm 2026

- 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều sĩ tử trước các kỳ thi quan trọng thường áp dụng những mẹo phong thủy mang tính động viên tinh thần với mong muốn thi cử thuận lợi, tâm lý vững vàng và đạt kết quả tốt. Khám phá mẹo phong thủy để sĩ tử tự tin hơn trong mùa thi 2026.

Năm 2026 nên trồng cây gì? Top loại cây "hút lộc", dễ chăm sóc và hợp phong thủy nhất

Năm 2026 nên trồng cây gì? Top loại cây "hút lộc", dễ chăm sóc và hợp phong thủy nhất

- 1 ngày trước

GĐXH - Bước sang năm 2026, yếu tố phong thủy có sự kết hợp đặc biệt giữa hành Hỏa và nạp âm Thiên Hà Thủy. Thế nên khi bạn lựa chọn cây trồng vừa phải dựa vào sở thích, vừa cần cân nhắc yếu tố ngũ hành để đạt hiệu quả tốt nhất.

Nhà vệ sinh thơm như khách sạn 5 sao nhờ các mẹo khử mùi thần tốc này

Nhà vệ sinh thơm như khách sạn 5 sao nhờ các mẹo khử mùi thần tốc này

- 1 ngày trước

GĐXH - Nhà vệ sinh là nơi chứa nhiều loại vi khuẩn, nếu không vệ sinh kỹ càng thì sẽ gây ra mùi hôi khó chịu, ảnh hưởng đến tâm trạng và sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

Ngắm nhìn màn "lột xác" phòng bếp cũ kỹ thành không gian đậm chất Bắc Âu với giá thành rẻ

Ngắm nhìn màn "lột xác" phòng bếp cũ kỹ thành không gian đậm chất Bắc Âu với giá thành rẻ

- 1 ngày trước

GĐXH - Trong nhịp sống hiện đại, phòng bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn là không gian gắn kết các thành viên trong gia đình. Phòng bếp phong cách Bắc Âu đang ngày càng được ưa chuộng nhờ sự tinh tế, tối giản và gần gũi với thiên nhiên.

Cây kim tiền hợp tuổi nào nhất? Bí mật phong thủy giúp gia chủ tiền vào như nước

Cây kim tiền hợp tuổi nào nhất? Bí mật phong thủy giúp gia chủ tiền vào như nước

- 2 ngày trước

GĐXH - Cây kim tiền là một trong những loại cây phong thủy được ưa chuộng nhất hiện nay với ngụ ý chiêu tài hút lộc cho gia chủ. Tuy nhiên, không phải ai cũng thích hợp để bài trí loại cây này trong nhà hay văn phòng.

Đại kỵ khi làm cổng nhà vào thế 'xung môn sát' có thể ảnh hưởng sức khỏe và tài lộc

Đại kỵ khi làm cổng nhà vào thế 'xung môn sát' có thể ảnh hưởng sức khỏe và tài lộc

- 2 ngày trước

GĐXH - Trong phong thủy thì cổng nhà đóng vai trò vô cùng quan trọng khi nó đóng vai trò như nơi lưu chuyển các luồng khí ra vào. Thiết kế cổng cần phù hợp với hướng nhà và những yếu tố phong thủy khác nhằm tạo ra dòng chảy năng lượng tốt.

Trồng ngay cây dừa cạn này: 'Máy lọc không khí' tự nhiên lại cho hoa đẹp bốn mùa

Trồng ngay cây dừa cạn này: 'Máy lọc không khí' tự nhiên lại cho hoa đẹp bốn mùa

- 2 ngày trước

GĐXH - Cây dừa cạn không chỉ là một loại cây cảnh đẹp mà còn mang đến nhiều lợi ích thiết thực khi trồng trong nhà. Dưới đây là những lý do bạn nên cân nhắc đưa loại cây này vào không gian sống của mình.

Mẹo sắp xếp phòng ngủ để tiền vào ào ào, lại không lo bệnh tật

Mẹo sắp xếp phòng ngủ để tiền vào ào ào, lại không lo bệnh tật

- 2 ngày trước

GĐXH - Bạn đã biết cách bố trí phòng ngủ để mang đến tài lộc, vượng khí, bình an cho gia đình chưa? Hãy khám phá những bí mật này qua bài viết sau.

Xem nhiều

Khung giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 4 âm lịch 2026 để phúc lộc viên mãn, gia đạo bình an

Khung giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 4 âm lịch 2026 để phúc lộc viên mãn, gia đạo bình an

GĐXH - Ngày mai 17/5/2026 là mùng 1 tháng 4 âm lịch 2026. Chuyên gia phong thủy cho biết, chọn giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 4 âm lịch để phúc lộc viên mãn, gia đạo bình an cả tháng, gia chủ nên tham khảo điều dưới đây.

Mẹo trồng cây kim tiền ra hoa, ý nghĩa phong thủy khi thấy hoa kim tiền nở

Mẹo trồng cây kim tiền ra hoa, ý nghĩa phong thủy khi thấy hoa kim tiền nở

Chỉ với 2-3 m2 và chi phí bằng vài bữa cafe, hãy biến ban công thành 'vùng trời chữa lành' chuẩn resort

Chỉ với 2-3 m2 và chi phí bằng vài bữa cafe, hãy biến ban công thành 'vùng trời chữa lành' chuẩn resort

Tháng 4 âm lịch năm 2026 có gì đặc biệt? Nhiều ngày tốt hiếm gặp, ai muốn cầu an, cầu tài nên lưu ý

Tháng 4 âm lịch năm 2026 có gì đặc biệt? Nhiều ngày tốt hiếm gặp, ai muốn cầu an, cầu tài nên lưu ý

Xem ngày giờ tuần mới 18/5 - 24/5/2026 để thực hiện các công việc được tốt, thu hút tài lộc nhanh chóng

Xem ngày giờ tuần mới 18/5 - 24/5/2026 để thực hiện các công việc được tốt, thu hút tài lộc nhanh chóng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top