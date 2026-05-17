Mẹo làm sạch đáy xoong nồi bị cháy đen chỉ bằng thứ có sẵn này trong bếp

Sử dụng muối

Dùng muối làm sạch nồi bị cháy là mẹo vặt được nhiều mẹ áp dụng vì hiệu quả cao, cách làm đơn giản.

Cách làm sạch nồi cơm điện bị cháy bằng muối gồm những bước sau: Thêm muối và giấm vào nồi cơm điện. Để yên trong 10 đến 15 phút. Dùng khăn lau sạch chỗ bị cháy. Đổ thêm giấm vào, ngâm thêm 15 phút. Cho nước rửa chén vào rửa lại.

Ngâm chảo trong nước nóng trước khi thực hiện cách làm sạch nồi bị cháy

Trước khi xử lý vết cháy, điều đầu tiên mà bạn cần thực hiện chính là ngâm nồi hoặc chảo trong nước nóng, để làm mềm vết cháy khét và cho phép việc lau chùi các vết cháy diễn ra đơn giản hơn.

Cách đơn giản nhất là bạn chỉ cần đun sôi ấm nước và đổ ngập nước ngay vị trí có vết cháy khét. Nếu như vết khét nằm ở vị trí khá cao, bạn sẽ cần đun thêm 2 đến 3 ấm nước để có thể ngâm ngập nước vết cháy khét.

Điều này sẽ giúp bạn làm mềm mọi vết cháy khét có trong nồi và dễ dàng loại bỏ các mẩu thức ăn bị cháy ra khỏi đáy nồi. Nếu như các vết cháy khét quá khô và bám quá chặt, thì bạn có thể ngâm qua đêm hoặc dùng nĩa để cạo sạch lớp cháy khét. Cuối cùng, bạn hãy xả sạch.

Tận dụng vỏ táo để làm sạch xoong nồi

Vỏ táo chứa axit tự nhiên giúp làm bong mảng bám, là phương pháp thân thiện và không gây mài mòn.

Cách thực hiện: Cho vỏ táo và nước vào nồi, đun sôi 15–20 phút. Khuấy nhẹ bằng đũa để vết bẩn bong ra. Rửa lại bằng nước ấm và lau khô.

Kết quả: Nồi sạch sáng tự nhiên, không cần dùng hóa chất.

Sử dụng nước vo gạo

Ngâm nồi trong nước vo gạo khoảng 10 phút. Dùng giẻ rửa chén chè nhẹ các vết cháy dưới đáy nồi . Rửa sạch lại với nước rửa chén để loại bỏ hoàn toàn vết bẩn.

Sử dụng giấm

Giấm là nguyên liệu quen thuộc và luôn có sẵn trong nhà bếp của các gia đình. Vì vậy, không có gì khó khi bạn thực hiện cách làm sạch nồi nhôm bị đen bằng giấm.

Với giấm, bạn sẽ cho khoảng 3 - 5 thìa hoặc nhiều hơn tùy vào dung tích của nồi. Sau đó đổ thêm nửa nồi nước, bắc lên bếp và mở vung, đun sôi trong vòng 30 phút.

Khi bạn đun, những vết cháy, vết đen trong nồi sẽ tự động bong ra. Hơn thế nữa, mùi thức ăn trong nồi cũng sẽ được loại bỏ hiệu quả. 5 thìa giấm và 30 phút sẽ làm sáng bóng nồi nhôm bị cháy đen của bạn như ban đầu.

Cách làm sáng nồi nhôm bị cháy đen bằng vỏ bưởi

Thay vì dùng các sản phẩm tẩy rửa chuyên dụng, bạn cũng có thể dùng vỏ bưởi để làm sạch vết đen bẩn trong nồi bị cháy. Bạn chỉ cần lấy vỏ của quả bưởi sau đó chà lên vị trí đen ở nồi.

Bạn chỉ cần lấy vỏ của quả bưởi sau đó chà lên vị trí đen ở nồi.

Bạn thực hiện liên tục từ 3 - 5 phút để làm sạch vất bẩn hoàn toàn. Cách làm sạch nồi nhôm bị cháy đen này còn giúp bảo vệ da tay của bạn một cách an toàn. Vỏ bưởi làm sạch nồi nhôm bị cháy đen hiệu quả.

