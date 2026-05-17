Mẹo làm sạch đáy xoong nồi bị cháy đen chỉ bằng thứ có sẵn này trong bếp

Chủ nhật, 19:00 17/05/2026 |
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Nồi bị cháy đen là một sự cố phổ biến trong bếp. Sự cố này thường xảy ra khi bạn lơ là hoặc phân tâm khi nấu nướng.

Sử dụng muối

Dùng muối làm sạch nồi bị cháy là mẹo vặt được nhiều mẹ áp dụng vì hiệu quả cao, cách làm đơn giản.

Cách làm sạch nồi cơm điện bị cháy bằng muối gồm những bước sau: Thêm muối và giấm vào nồi cơm điện. Để yên trong 10 đến 15 phút. Dùng khăn lau sạch chỗ bị cháy. Đổ thêm giấm vào, ngâm thêm 15 phút. Cho nước rửa chén vào rửa lại.

Ngâm chảo trong nước nóng trước khi thực hiện cách làm sạch nồi bị cháy

Trước khi xử lý vết cháy, điều đầu tiên mà bạn cần thực hiện chính là ngâm nồi hoặc chảo trong nước nóng, để làm mềm vết cháy khét và cho phép việc lau chùi các vết cháy diễn ra đơn giản hơn.

Mẹo làm sạch đáy xoong nồi bị cháy đen chỉ bằng thứ có sẵn này trong bếp - Ảnh 1.

Cách đơn giản nhất là bạn chỉ cần đun sôi ấm nước và đổ ngập nước ngay vị trí có vết cháy khét. Nếu như vết khét nằm ở vị trí khá cao, bạn sẽ cần đun thêm 2 đến 3 ấm nước để có thể ngâm ngập nước vết cháy khét.

Điều này sẽ giúp bạn làm mềm mọi vết cháy khét có trong nồi và dễ dàng loại bỏ các mẩu thức ăn bị cháy ra khỏi đáy nồi. Nếu như các vết cháy khét quá khô và bám quá chặt, thì bạn có thể ngâm qua đêm hoặc dùng nĩa để cạo sạch lớp cháy khét. Cuối cùng, bạn hãy xả sạch.

Tận dụng vỏ táo để làm sạch xoong nồi

Vỏ táo chứa axit tự nhiên giúp làm bong mảng bám, là phương pháp thân thiện và không gây mài mòn.

Cách thực hiện: Cho vỏ táo và nước vào nồi, đun sôi 15–20 phút. Khuấy nhẹ bằng đũa để vết bẩn bong ra. Rửa lại bằng nước ấm và lau khô.

Kết quả: Nồi sạch sáng tự nhiên, không cần dùng hóa chất.

Sử dụng nước vo gạo

Ngâm nồi trong nước vo gạo khoảng 10 phút. Dùng giẻ rửa chén chè nhẹ các vết cháy dưới đáy nồi . Rửa sạch lại với nước rửa chén để loại bỏ hoàn toàn vết bẩn.

Mẹo làm sạch đáy xoong nồi bị cháy đen chỉ bằng thứ có sẵn này trong bếp - Ảnh 2.

Sử dụng giấm

Giấm là nguyên liệu quen thuộc và luôn có sẵn trong nhà bếp của các gia đình. Vì vậy, không có gì khó khi bạn thực hiện cách làm sạch nồi nhôm bị đen bằng giấm.

Với giấm, bạn sẽ cho khoảng 3 - 5 thìa hoặc nhiều hơn tùy vào dung tích của nồi. Sau đó đổ thêm nửa nồi nước, bắc lên bếp và mở vung, đun sôi trong vòng 30 phút.

Khi bạn đun, những vết cháy, vết đen trong nồi sẽ tự động bong ra. Hơn thế nữa, mùi thức ăn trong nồi cũng sẽ được loại bỏ hiệu quả. 5 thìa giấm và 30 phút sẽ làm sáng bóng nồi nhôm bị cháy đen của bạn như ban đầu.

Cách làm sáng nồi nhôm bị cháy đen bằng vỏ bưởi

Thay vì dùng các sản phẩm tẩy rửa chuyên dụng, bạn cũng có thể dùng vỏ bưởi để làm sạch vết đen bẩn trong nồi bị cháy. Bạn chỉ cần lấy vỏ của quả bưởi sau đó chà lên vị trí đen ở nồi.

Mẹo làm sạch đáy xoong nồi bị cháy đen chỉ bằng thứ có sẵn này trong bếp - Ảnh 3.

Bạn thực hiện liên tục từ 3 - 5 phút để làm sạch vất bẩn hoàn toàn. Cách làm sạch nồi nhôm bị cháy đen này còn giúp bảo vệ da tay của bạn một cách an toàn. Vỏ bưởi làm sạch nồi nhôm bị cháy đen hiệu quả.

Mẹo làm sạch đáy xoong nồi bị cháy đen chỉ bằng thứ có sẵn này trong bếp - Ảnh 4.

GĐXH - Nhiều người thường kêu ca rằng vừa dọn nhà xong được 1-2 ngày thì đồ đạc trong nhà đã bám đầy bụi. Để việc dọn dẹp hiệu quả hơn và bớt công sức hơn, bạn đừng lau dọn nhà cửa bằng nước lã mà nên cho thêm những thứ này vào nước.

Mẹo làm sạch đáy xoong nồi bị cháy đen chỉ bằng thứ có sẵn này trong bếp - Ảnh 5.

GĐXH - Hãy đánh bay mùi hôi với những nguyên liệu có sẵn, dễ tìm trong bếp nhà bạn để việc khử mùi cho lò vi sóng trở nên đơn giản hơn.

GĐXH – Tháng 4 âm lịch năm nay có nhiều ngày đặc biệt, còn được xem là giai đoạn "chuyển vận" của cả năm. Đây là thời điểm lý tưởng để cầu an và cầu tài cho gia đình. Hãy lưu ý các ngày lễ lớn và cơ hội tốt trong tháng này để thu hút tài lộc.

GĐXH - Tự chế nước tẩy rửa từ vỏ trái cây là giải pháp "Bếp sạch không hóa chất" an toàn, tiết kiệm và bảo vệ da tay. Các loại tinh dầu tự nhiên kết hợp cùng axit lên men giúp đánh bay dầu mỡ nhanh chóng.

GĐXH – Xem ngày giờ tuần mới 18/5 - 24/5/2026, chuyên gia phong thủy khuyên bạn cần lưu ý những việc sau để thực hiện công việc được tốt, thu hút tài lộc nhanh chóng.

GĐXH - Cây kim tiền được biết đến như một biểu tượng của tài lộc và sự thịnh vượng trong phong thủy. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết loại cây này có thể ra hoa và khi ra hoa nó mang theo nhiều điều thú vị về tâm linh và phong thủy.

GĐXH - Không gian thờ cúng hài hòa sẽ góp phần mang lại bình an, may mắn và sự thịnh vượng, giúp khí tốt lưu thông, cân bằng âm dương, yên ổn gia đạo. Vì thế, mỗi chi tiết trên bàn thờ đều cần cân nhắc, đảm bảo bố trí trang nghiêm, thanh tịnh.

GĐXH - Khi nhắc đến phòng trọ thường khiến người ta nghĩ đến những không gian chật hẹp, thiếu sự thoải mái. Tuy nhiên, nếu biết cách sắp xếp và trang trí hợp lý thì bạn có thể dễ dàng có được một không gian xinh đẹp và thoải mái.

GĐXH - Ngày mai 17/5/2026 là mùng 1 tháng 4 âm lịch 2026. Chuyên gia phong thủy cho biết, chọn giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 4 âm lịch để phúc lộc viên mãn, gia đạo bình an cả tháng, gia chủ nên tham khảo điều dưới đây.

GĐXH - Dưới đây là những loại cây độc hại mà bạn không bao giờ nên có trong hoặc xung quanh nhà.

GĐXH - Khám phá cách sắp xếp nhà cửa gọn gàng với mẹo lưu trữ thông minh, bố trí hợp lý và thói quen giữ gìn sạch sẽ giúp không gian sống luôn ngăn nắp, đánh bay mùi ẩm mốc.

GĐXH - Thiết kế nội thất không chỉ là chọn đồ đẹp và sắp xếp hợp mắt, mà còn là thẩm mỹ và phong thủy. Đặc biệt bạn cần tránh những sai lầm khi thiết kế nội thất khiến ngôi nhà không bị bí bách.

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
