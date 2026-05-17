Xem ngày giờ tuần mới 18/5 - 24/5/2026 để thực hiện các công việc được tốt, thu hút tài lộc nhanh chóng

1. Xem ngày giờ tuần mới cho khung giờ đẹp động thổ và khai trương ngày 18/5/2026

Ngày 02/04/2026, Nhâm Thìn, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ là thời điểm lý tưởng để thực hiện những việc lớn. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà khuyên bạn nên chọn các giờ hoàng đạo để tăng cường vận may:

+ Nhâm Dần (3h-5h): Tư Mệnh

+ Giáp Thìn (7h-9h): Thanh Long

+ Ất Tị (9h-11h): Minh Đường

+ Mậu Thân (15h-17h): Kim Quỹ

Thiên Can Địa Chi của ngày là Nhâm Thìn; tức Chi khắc Can (Thổ, Thủy) – ngày xấu.

Ngày thuộc hành Thủy khắc hành Hỏa, đặc biệt tuổi: Mậu Tý, Bính Thân, Mậu Ngọ thuộc hành Hỏa không sợ Thủy.

Ngày Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và Thân thành Thủy cục. Xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu, tuyệt Tuất. Tam Sát kị mệnh tuổi Tỵ, Dậu, Sửu.

Hướng xuất hành tốt trong ngày thứ hai 18/5/2026 chuyên gia khuyên nên chọn là hướng Nam và hướng Tây để gặp nhiều may mắn, tài lộc. Ngoài ra, chọn các giờ xuất hành Lý Thuần Phong: 11h-13h và 23h- 1h (Tiểu cát); 3h-5h và 15h-17h (Đại an); 5h-7h và 17h-19h (Tốc hỷ).

Vào ngày 18/5, thực hiện các công việc đều thuận lợi. Mọi người có thể thực hiện các công việc như: cưới gả, trổ cửa dựng cửa, đào kênh, tháo nước, khai mương, móc giếng. Những việc khác cũng tốt như làm ruộng, nuôi tằm, khai trương, xuất hành, nhập học.

2. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ ba ngày 19/5/2026

Âm lịch: 03/04/2026 tức ngày Quý Tỵ, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Bính Thìn (7h-9h): Tư Mệnh

+ Mậu Ngọ (11h-13h): Thanh Long

+ Kỷ Mùi (13h-15h): Minh Đường

+ Nhâm Tuất (19h-21h): Kim Quỹ

Thiên Can Địa Chi của ngày là Quý Tỵ; tức Can khắc Chi (Thủy, Hỏa) – ngày bình thường.

Ngày thuộc hành Thủy khắc hành Hỏa, đặc biệt tuổi: Kỷ Sửu, Đinh Dậu, Kỷ Mùi thuộc hành Hỏa không sợ Thủy.

Ngày Tỵ lục hợp Thân, tam hợp Sửu và Dậu thành Kim cục. Xung Hợi, hình Thân, hại Dần, phá Thân, tuyệt Tý

Hướng xuất hành tốt trong ngày 19/5 nên chọn là hướng Đông Nam mang lại hỷ thần và hướng Tây Bắc mang lại tài lộc. Giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong nên chọn: 1h-3h và 13h-15h (Đại an); 3h-5h và 15h-17h (Tốc hỷ); 9h-11h và 21h-23h

(Tiểu cát).

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, trong ngày 19/5 có Sao Chủy – thường không có việc gì hợp sao này nên nếu thực hiện các công việc trọng đại, mọi người nên chọn sang ngày khác. Nếu không hãy chọn những khung giờ hoàng đạo và hướng xuất hành tốt trên để phần nào cho công việc được thuận lợi.

3. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ tư ngày 20/5/2026

Âm lịch: 04/04/2026 tức ngày Giáp Ngọ, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Đinh Mão (5h-7h): Ngọc Đường

+ Canh Ngọ (11h-13h): Tư Mệnh

+ Nhâm Thân (15h-17h): Thanh Long

Thiên Can Địa Chi của ngày là Giáp Ngọ; tức Can sinh Chi (Mộc, Hỏa) – ngày tốt.

Ngày thuộc hành Kim khắc hành Mộc, đặc biệt tuổi: Mậu Tuất nhờ Kim khắc mà được lợi.

Ngày Ngọ lục hợp Mùi, tam hợp Dần và Tuất thành Hỏa cục. Xung Tý, hình Ngọ, hình Dậu, hại Sửu, phá Mão, tuyệt Hợi.

Hướng xuất hành tốt trong ngày 20/5/2026 nên chọn là hướng Đông Bắc và Đông Nam để có nhiều may mắn, tài lộc. Ngoài ra, chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong, nhất là khi phải di chuyển đi xa: 11h-13h và 23h- 1h (Đại an); 1h-3h và 13h-15h (Tốc hỷ); 7h-9h và 19h-21h (Tiểu cát).

Vào ngày này thực hiện được nhiều việc tốt như: xây cất nhà, dựng cửa trổ cửa, nhập học, đi thuyền, làm thủy lợi, tháo nước đào mương.

4. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ năm ngày 21/5/2026

Âm lịch: 05/04/2026 tức ngày Ất Mùi tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Mậu Dần (3h-5h): Kim Quỹ

+ Kỷ Mão (5h-7h): Bảo Quang

+ Tân Tị (9h-11h): Ngọc Đường

+ Giáp Thân (15h-17h): Tư Mệnh

Thiên Can Địa Chi của ngày là Ất Mùi; tức Can khắc Chi (Mộc, Thổ) – ngày bình thường. Ngày này thực hiện nhiều việc tốt như: xây cất, trổ cửa dựng cửa, mở thông đường nước, đào mương móc giếng, nhậm chức, nhập học, đi thuyền.

Ngày thuộc hành Kim khắc hành Mộc, đặc biệt tuổi: Kỷ Hợi nhờ Kim khắc mà được lợi.

Ngày Mùi lục hợp Ngọ, tam hợp Mão và Hợi thành Mộc cục. Xung Sửu, hình Sửu, hại Tý, phá Tuất, tuyệt Sửu. Tam Sát kị mệnh tuổi Thân, Tý, Thìn.

Hướng xuất hành tốt trong ngày 21/5/2026 là hướng Tây Bắc và Đông Nam để có nhiều niềm vui, may mắn, tài lộc. Giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong nên lựa chọn: 11h-13h và 23h- 1h (Tốc hỷ); 5h-7h và 17h-19h (Tiểu cát); 9h-11h và 21h-23h (Đại an).

5. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ sáu ngày 22/5/2026

Âm lịch: 06/04/2026 tức ngày Bính Thân, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Nhâm Thìn (7h-9h): Kim Quỹ

+ Quý Tị (9h-11h): Bảo Quang

+ Ất Mùi (13h-15h): Ngọc Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Bính Thân; tức Can khắc Chi (Hỏa, Kim) – ngày bình thường.

Ngày thuộc hành Hỏa khắc hành Kim, đặc biệt tuổi: Nhâm Thân, Giáp Ngọ thuộc hành Kim không sợ Hỏa.

Ngày Thân lục hợp Tỵ, tam hợp Tý và Thìn thành Thủy cục. Xung Dần, hình Dần, hình Hợi, hại Hợi, phá Tỵ, tuyệt Mão.

Chuyên gia khuyên, các gia chủ xuất hành trong ngày 22/5 nên lựa chọn hướng xuất hành Tây Nam và hướng Đông để có may mắn, tài lộc. Cùng với đó chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 3h-5h và 15h-17h (Tiểu cát); 7h-9h và 19h-21h (Đại an); 9h-11h và 21h-23h (Tốc hỷ).

6. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ bảy ngày 23/5/2026

Âm lịch: 07/04/2026 tức ngày Đinh Dậu, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo:

+ Nhâm Dần (3h-5h): Thanh Long

+ Quý Mão (5h-7h): Minh Đường

+ Bính Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ

+ Đinh Mùi (13h-15h): Bảo Quang

Thiên Can Địa Chi của ngày là Đinh Dậu; tức Can khắc Chi (Hỏa, Kim) – ngày trung bình.

Ngày thuộc hành Hỏa khắc hành Kim, đặc biệt tuổi: Quý Dậu, Ất Mùi thuộc hành Kim không sợ Hỏa.

Ngày Dậu lục hợp Thìn, tam hợp Sửu và Tỵ thành Kim cục. Xung Mão, hình Dậu, hại Tuất, phá Tý, tuyệt Dần.

Hướng xuất hành tốt trong ngày 23/5 là hướng Nam và hướng Đông. Giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 1h-3h và 13h-15h (Tiểu cát); 5h-7h và 17h-19h (Đại an); 7h-9h và 19h-21h (Tốc hỷ).

7. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành chủ nhật ngày 24/5/2026

Âm lịch: 08/04/2026 tức ngày Mậu Tuất, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày 24/5 là:

+ Giáp Dần (3h-5h): Tư Mệnh

+ Bính Thìn (7h-9h): Thanh Long

+ Đinh Tị (9h-11h): Minh Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Mậu Tuất; tức Can Chi tương đồng (Thổ) – ngày tốt.

Ngày thuộc hành Mộc khắc hành Thổ, đặc biệt tuổi: Canh Ngọ, Mậu Thân, Bính Thìn thuộc hành Thổ không sợ Mộc.

Ngày Tuất lục hợp Mão, tam hợp Dần và Ngọ thành Hỏa cục. Xung Thìn, hình Mùi, hại Dậu, phá Mùi, tuyệt Thìn. Tam Sát kị mệnh tuổi Hợi, Mão, Mùi.

Hướng xuất hành tốt trong mang lại hỷ thần và tài thần là hướng Đông Nam, hướng Bắc. Các giờ xuất hành Lý Thuần Phong nên chọn trong ngày này: 11h-13h và 23h- 1h (Tiểu cát); 3h-5h và 15h-17h (Đại an); 5h-7h và 17h-19h (Tốc hỷ).

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

