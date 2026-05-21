Hé lộ căn biệt thự 'về hưu' 21 tỷ tại Huế và dinh thự như lâu đài tại Sài Gòn của nam ca sĩ vừa bị bắt vì ma túy
GĐXH - Sau gần 40 năm làm nghề với nhiều dấu ấn, Long Nhật sở hữu nhiều tài sản giá trị mà bao người mơ ước.
Đêm 19, rạng sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM thông tin về kết quả bước đầu chuyên án truy xét bí số 426A do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) xác lập. Kết quả điều tra bước đầu, công an đã bắt và xử lý 74 người. Trong đó, 71 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra các hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Trong số những người bị xử lý hình sự có ca sĩ Long Nhật.
Long Nhật tên thật là Đinh Long Nhật, sinh năm 1967 tại Huế trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Long Nhật vốn có gần 40 năm nổi tiếng, chuyên dòng nhạc trữ tình, quê hương. Sau gần 40 năm làm nghề với nhiều dấu ấn, Long Nhật sở hữu nhiều tài sản giá trị mà bao người mơ ước.
Căn biệt thự 'về hưu' 21 tỷ tại Huế: Nổi tiếng với những món đồ giá trị
Là ca sĩ nổi tiếng, Long Nhật từng kiếm được nhiều tiền nhưng cũng thừa nhận mình không giữ được tiền. Do đó, vì lo cho con trai về già không có tiền, không nơi nương tựa, bố mẹ nam ca sĩ quyết định cho con trai thứ kế thừa căn nhà trên đường Nguyễn Chí Thanh, TP. Huế. Bởi, khi sinh thời, mẹ anh cũng mong muốn con trai sẽ trở về nơi sinh ra và lớn lên khi tuổi đã già.
Năm 2018, anh quyết định sang sửa lại căn nhà cũ của bố mẹ và xây thêm một căn biệt thự phía sau nhà lớn. Giữa hai ngôi nhà, anh để chừa một khoảnh sân nhỏ để mọi người trong gia đình vui chơi giải trí. Đây là căn nhà mà Long Nhật đã dành tình yêu đặc biệt mà nam ca sĩ từng nhiều lần nhắc đến.
Anh cho hay vì căn nhà lớn do cha mẹ xây còn lưu giữ quá nhiều ký ức về mẹ, về tuổi thơ êm đềm của cả gia đình nên Long Nhật giữ nguyên thiết kế ngôi nhà, chỉ sơn lại tường cho mới và sửa sang lại cửa cho đẹp. Còn căn biệt thự phía sau nhà, anh muốn mỗi dịp Tết lễ, nghỉ hè hay ngày giỗ, mọi người trong nhà tụ hội khi trở về đều có chỗ nghỉ ngơi thoải mái. Sau căn biệt thự, vẫn còn thừa một khoảng đất rộng chưa dùng tới.
Dẫu trong biệt thự phía sau có đầy đủ tiện nghi, hiện đại, thiết kế nội thất đơn giản nhưng tinh tế.
Dinh thự như lâu đài tại Sài Gòn, dùng toàn đồ gỗ trạm trổ tinh xảo
Kênh Youtube của ca sĩ Long Nhật từng đăng tải một clip quay lại cảnh hậu trường chương trình Gõ cửa thăm nhà. Trong đó, nghệ sĩ Quốc Thuận ghé thăm dinh thự của nam ca sĩ Long Nhật tại Sài Gòn.
Quốc Thuận cũng như nhiều khán giả phải choáng ngợp trước sự bề thế, nguy nga của dinh thự Long Nhật, không khác nào một lâu đài. Cơ ngơi này ước tính rộng hàng trăm mét vuông, xây dựng theo phong cách cung điện cổ điển phương Tây, kín cổng cao tường.
Chỉ riêng chiếc cổng dinh thự đã được cho là có giá trị bằng cả một căn nhà, đúc đồng trạm trổ rồng phượng. Tường bao quanh dinh thự cũng được điêu khắc kỹ lưỡng và cao vài mét, tạo cảm giác vô cùng bề thế, nguy nga. Ngay cả phần vỉa hè trước nhà cũng được lát gạch trang trí láng mịn, sạch sẽ, cây cối trồng ngay ngắn, cắt tỉa gọn gàng.
Bước vào bên trong dinh thự, Quốc Thuận càng choáng ngợp hơn trước sự bề thế của nó. Toàn bộ sàn nhà lát đá bóng loáng, màu sắc trang trí trên tường theo kiểu sơn son thếp vàng cung đình, có cả bức phù điêu đắt giá.
Đến cầu thang cũng làm bằng gỗ, uốn lượn. Rất hiếm người dùng toàn gỗ để làm cầu thang như Long Nhật, chứng tỏ anh rất chịu chi. Nguyên một phòng bếp chỉ sử dụng đồ gỗ trạm trổ, từ tủ kệ tới bàn ăn.
Nội thất trong nhà chủ yếu là đồ gỗ đúc nguyên khối, điêu khắc tinh xảo, từ bàn ghế tới đồng hồ, đồ trang trí. Chỉ riêng bộ bàn ghế tiếp khách đã được ước tính lên tới vài trăm triệu vì là đồ gỗ Đồng Kỵ loại lớn, phải hai người ngồi mới hết một ghế đơn.
Trong dinh thự chia làm nhiều khu khác nhau và khu nào cũng rộng rãi, có không gian riêng. Đang từ phòng khách quý phái, Long Nhật kéo mọi người sang một khu khác có hồ nước, tiểu cảnh, cây bonsai, tranh tường phong cảnh để ngồi.
Sau khi coi xong clip, ai cũng phải trầm trồ trước cơ ngơi Long Nhật đang sở hữu. Một số người ước tính, giá trị dinh thự này phải lên đến cả nghìn tỷ đồng vì nằm ở Sài Gòn, lại rộng lớn và xây dựng bề thế.
