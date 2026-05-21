Top 5 cây cảnh 'gọi tài ngậm lộc' cho gia chủ: Đặt ở phòng khách, tiền tài tự tìm đến

Tác dụng của việc trồng cây xanh trong phòng khách

Làm đẹp không gian sống

Cây xanh thường được đặt trong phòng khách như một món đồ trang trí, lấp đầy những khoảng trống, từ đó giúp không gian sống thêm phần thu hút, tràn đầy sức sống và sinh khí. Chắc hẳn mọi mệt nhọc sẽ bị xóa tan khi bạn bước vào ngôi nhà tràn ngập sắc xanh, mang hơi thở từ tự nhiên được bài trí khéo léo, gọn gàng.

Sức khỏe và đời sống

Một ý nghĩa quan trọng khác của cây cảnh phòng khách chính là tác động tốt đến đời sống và sức khỏe con người.

Theo nhiều nghiên cứu, nếu trong phòng có cây xanh trang trí sẽ giúp bạn giảm căng thẳng mệt mỏi, kích thích sáng tạo, giữ cho trạng thái tinh thần luôn được thư giãn và thoải mái.

Theo nhiều nghiên cứu, nếu trong phòng có cây xanh trang trí sẽ giúp bạn giảm căng thẳng mệt mỏi, kích thích sáng tạo, giữ cho trạng thái tinh thần luôn được thư giãn và thoải mái.

Nhiều loại cây cảnh giống như máy lọc không khí tự nhiên, có lợi cho sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Cây cảnh phòng khách giúp sản sinh khí oxy, có thể loại bỏ các chất độc hại và những hạt bụi nhỏ li ti trong không khí.

Thậm chí, nhiều loại cây còn có thể hấp thụ các tia bức xạ từ các thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại… Vì thế, bầu không khí xung quanh bạn sẽ luôn trong lành, sạch sẽ.

Những cây cảnh phòng khách hút tài lộc, bình an cho gia chủ

Cây kim phát tài (cây kim tiền)

Cây kim phát tài hay còn gọi là cây kim tiền, là một trong những loại cây phong thủy trưng tại phòng khách được nhiều người ưa chuộng nhất.

Trong phong thủy, cây kim phát tài mang ý nghĩa đem lại thịnh vượng, tài lộc và tiền bạc cho gia chủ. Đặc biệt là khi cây nở hoa, người ta tin rằng đó sẽ là điềm lành, mang nhiều điều tốt đẹp, may mắn đến với gia đình.

Cây kim phát tài hay còn gọi là cây kim tiền, là một trong những loại cây phong thủy trưng tại phòng khách được nhiều người ưa chuộng nhất. Ảnh: Đinh Huế

Bên cạnh đó, cây kim tiền còn có tác dụng cung cấp oxy, loại bỏ bụi bẩn, chất độc hại giúp không khí trong lành, xanh sạch. Cây kim tiền phù hợp với tất cả các mệnh và thường được đặt ở tiền sảnh, trên bàn tiếp khách, cạnh cửa sổ…

Cây thuộc họ trầu bà

Cây trầu bà là một loại cây leo thân mềm, có lá màu xanh mướt và hình dạng lá gần giống hình trái tim, dày và mọng nước. Cây trầu bà phát triển cực tốt trong không gian nhiều bóng râm, không chịu được nắng gắt và đặc biệt có thể trồng thủy sinh (trong môi trường nước). Cây trầu bà có rất nhiều chủng loại cũng như kiểu dáng khác nhau, muôn màu muôn vẻ từ trầu bà xanh, trầu bà Thái, trầu bà đế vương, trầu bà chân vịt….

Cây trầu bà mang ý nghĩa tượng trưng cho sự thịnh vượng và thăng tiến, mang đến tài lộc và sự hanh thông trong công việc của gia chủ. Ảnh: Đinh Huế

Các cây thuộc họ trầu bà đa phần đều có công dụng thanh lọc không khí tuyệt vời. Ngoài ra, cây còn có tác dụng hấp thụ khí độc như khói thuốc lá, bức xạ điện tử, khí benzen… vô cùng tốt cho sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Với đặc tính phát triển tốt và sinh trưởng mạnh mẽ, cây trầu bà mang ý nghĩa tượng trưng cho sự thịnh vượng và thăng tiến, mang đến tài lộc và sự hanh thông trong công việc của gia chủ.

Cây hạnh phúc

Đúng như tên gọi, đặt một chậu hạnh phúc trong phòng khách như một sự cầu mong may mắn, hạnh phúc sẽ đến với tổ ấm của mình. Với độ cao trung bình từ 1,4m - 1,6m, cây hạnh phúc rất phù hợp để đặt nơi góc phòng.

Cây hạnh phúc là loại cây thuộc thân gỗ, có sức sống bền bỉ, dễ chăm sóc. Tên khoa học của cây là Radermachera sinica, là loại cây chịu nắng bán phần, không thích hợp với ánh nắng gắt và có thể sống tốt trong môi trường thiếu sáng. Về hình dáng, cây có dạng thân nhỏ, nhiều lá với màu xanh thẫm tràn đầy nhựa sống và năng lượng.

Đặt một chậu hạnh phúc trong phòng khách như một sự cầu mong may mắn, hạnh phúc sẽ đến với tổ ấm của mình. Với độ cao trung bình từ 1,4m - 1,6m, cây hạnh phúc rất phù hợp để đặt nơi góc phòng.

Không chỉ mang ý nghĩa về mặt phong thủy, cây hạnh phúc còn được mệnh danh là "cỗ máy điều hòa", đem đến một không gian sống xanh - sạch - mát mẻ. Cây rất tốt cho sức khỏe con người khi có khả năng hấp thụ những chất độc hại bay lơ lửng có trong không khí.

Cây lan tuyết

Cây lan tuyết là một trong những cây cảnh để phòng khách được nhiều người quan tâm hiện nay. Loài cây này mọc thành bụi nhỏ, dáng thẳng khỏe khoắn với phiến lá cứng cáp và sắc nét. Cây có tác dụng loại bỏ khí độc, điều hòa không khí, xua đuổi côn trùng, giúp không gian không những xanh tươi mà còn thoáng đãng, trong lành.

Cây lan tuyết là một trong những cây cảnh để phòng khách được nhiều người quan tâm hiện nay.

Ngoài ra, trong phong thủy, cây lan tuyết còn tượng trưng cho sự may mắn, mang đến cho gia chủ sự thịnh vượng và bình an.

Cây thiết mộc lan

Cây thiết mộc lan còn được biết đến với những tên gọi khác như cây phát tài khúc, cây phất dụ thơm. Đây là loại cây cảnh thân gỗ, nhiều lá với điểm đặc trưng là khi bị cắt ngang, tại vị trí cắt sẽ đâm các chồi non mới xung quanh.

Cây có độ cao dao động từ 50 - 200cm, thân to, lá dài nên thường được ưu tiên đặt ở góc phòng hoặc sau ghế sofa. Môi trường lý tưởng để cây phát triển nhanh là những nơi mát mẻ, nhiều bóng râm.

Khác với những loại cây khác, ý nghĩa của cây thiết mộc lan còn thể hiện qua số nhánh mà cây sở hữu.

Cây thiết mộc lan được sử dụng với mục đích trang trí phòng khách và thanh lọc, điều hòa không khí. Trong phong thủy, cây thiết mộc lan được đánh giá rất cao bởi mang lại nhiều sinh khí, sự may mắn và thịnh vượng cho gia chủ. Khi hoa nở, đó được coi như một điềm báo vận may, tài lộc đang đến gần.

Khác với những loại cây khác, ý nghĩa của cây thiết mộc lan còn thể hiện qua số nhánh mà cây sở hữu, cụ thể như sau: 2 cành là biểu tượng cho sự vẹn tròn, may mắn trong tình cảm. 3 cành là tượng trưng cho hạnh phúc. 5 cành là tượng trưng cho sức khỏe dồi dào. 8 cành mang ý nghĩa phát tài phát lộc. 9 cành mang ý nghĩa hạnh phúc viên mãn, tài lộc như ý, mọi điều hanh thông tốt đẹp.

Trồng ngay cây dừa cạn này: 'Máy lọc không khí' tự nhiên lại cho hoa đẹp bốn mùa GĐXH - Cây dừa cạn không chỉ là một loại cây cảnh đẹp mà còn mang đến nhiều lợi ích thiết thực khi trồng trong nhà. Dưới đây là những lý do bạn nên cân nhắc đưa loại cây này vào không gian sống của mình.