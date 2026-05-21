Trần nhà bị mốc đen là 'ổ bệnh', xóa sổ ngay với mẹo cực nhàn này bằng nguyên liệu rẻ tiền
GĐXH - Trần nhà bị mốc không chỉ làm mất thẩm mỹ mà còn khiến không gian trở nên cũ kỹ, bí bách. Chỉ cần vệ sinh đúng cách và sử dụng sản phẩm phù hợp, bạn hoàn toàn có thể làm sạch trần nhà hiệu quả mà không cần tốn quá nhiều chi phí.
Nguyên nhân
Trần nhà là khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng từ độ ẩm, hơi nước và sự thay đổi thời tiết. Những ngôi nhà có hệ thống thông gió kém hoặc bị thấm nước từ mái rất dễ xuất hiện các mảng mốc đen trên trần.
Ngoài ra, khu vực gần nhà vệ sinh, nhà bếp hoặc những nơi ít ánh sáng cũng là môi trường thuận lợi để nấm mốc phát triển. Khi độ ẩm tồn tại lâu ngày, các đốm mốc nhỏ sẽ lan rộng thành từng mảng lớn, gây mất thẩm mỹ và tạo cảm giác không sạch sẽ cho toàn bộ không gian.
Nếu không xử lý sớm, nấm mốc có thể tiếp tục lan rộng và làm ảnh hưởng đến lớp sơn trần nhà.
Hậu quả của việc trần nhà bị mốc
Trần nhà bị nấm mốc không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ của ngôi nhà mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe và sự an toàn của con người.
Bào tử nấm mốc có thể gây kích ứng đường hô hấp, dẫn đến ho, hắt hơi, khó thở. Đặc biệt, một số người còn bị dị ứng với nấm mốc, biểu hiện qua các triệu chứng như ngứa mắt, chảy nước mũi, phát ban trên da.
Nấm mốc tạo ra các vệt ố vàng, đen, xanh trên trần nhà, làm mất đi vẻ đẹp và sự sang trọng của ngôi nhà. Nếu tình trạng nấm mốc càng lan rộng, trần nhà có nguy cơ bị bong tróc lớp sơn, hư hỏng phần thạch cao…
Cách xử lý
Dùng chanh để vệ sinh trần nhà bị mốc
Đây là một nguyên liệu tẩy rửa tự nhiên vô cùng an toàn với sức khỏe, tuy nhiên chỉ nên sử dụng với những trường hợp trần nhà bị ẩm mốc không quá nặng.
Chuẩn bị: Chanh, muối, nước ấm, găng tay, khẩu trang, khăn lau.
Cách xử lý trần nhà bị ẩm mốc bằng chanh tươi theo các bước như sau: Cắt đôi quả chanh và vắt lấy nước cốt. Trộn nước cốt chanh với muối. Dùng khăn lau nhúng vào hỗn hợp và lau lên khu vực bị mốc.
Thấm hỗn hợp trên trần nhà trong khoảng 30 phút. Dùng khăn lau chùi sạch nấm mốc. Rửa lại bằng nước sạch và lau khô bằng khăn.
Sử dụng xà phòng hoặc oxy già
Chuẩn bị: Xà phòng hoặc oxy già, nước ấm, găng tay, khẩu trang, khăn lau.
Cách xử lý trần nhà bị ẩm mốc bằng xà phòng hoặc oxy già được thực hiện như sau: Pha loãng xà phòng hoặc oxy già với nước ấm. Dùng khăn lau nhúng vào dung dịch đã pha loãng và lau lên khu vực bị mốc. Chà nhẹ nhàng để loại bỏ nấm mốc. Rửa lại bằng nước sạch và lau khô bằng khăn.
Kết hợp baking soda và giấm
Tương tự như chanh, giấm cũng có chất axit và tính tẩy rửa mạnh. Khi kết hợp với baking soda sẽ tạo thành hỗn hợp xử lý vết nấm mốc trên trần nhà hiệu quả.
Chuẩn bị: Baking soda, giấm, nước ấm, găng tay, khẩu trang, khăn lau.
Cách xử lý trần nhà bị ẩm mốc với baking soda và giấm khá đơn giản: Trộn baking soda với giấm theo tỷ lệ 1:1 thành hỗn hợp sệt. Dùng cọ hoặc bàn chải quét hỗn hợp lên khu vực bị mốc. Để hỗn hợp khô trên trần nhà.
Dùng khăn lau chùi sạch bột baking soda và nấm mốc. Rửa lại bằng nước sạch và lau khô bằng khăn.
Dùng nước tẩy Javen
Chuẩn bị: Nước tẩy Javen, nước lọc, găng tay, khẩu trang, khăn lau.
Các bước thực hiện xử lý trần thạch cao bị mốc bằng nước Javen tiến hành như sau: Pha loãng nước tẩy Javen với nước lọc theo tỷ lệ 1:1. Dùng khăn lau nhúng vào dung dịch đã pha loãng và lau lên khu vực bị mốc.
Để dung dịch thấm vào nấm mốc trong khoảng 15-20 phút. Dùng khăn lau chùi sạch nấm mốc. Rửa lại bằng nước sạch và lau khô bằng khăn.
Cách hạn chế, ngăn ngừa nấm mốc trên trần nhà
Sau khi vệ sinh, điều quan trọng nhất là duy trì không gian khô thoáng để hạn chế nấm mốc tái phát.
Bạn nên thường xuyên mở cửa để không khí lưu thông, đặc biệt trong mùa mưa hoặc thời tiết nồm ẩm. Nếu phát hiện dấu hiệu thấm nước từ mái hoặc tường, cần xử lý sớm để tránh tình trạng ẩm kéo dài.
Ngoài ra, việc vệ sinh định kỳ và kiểm tra các góc trần thường xuyên cũng giúp phát hiện sớm nấm mốc trước khi lan rộng.
