Kinh nghiệm cải tạo căn hộ chung cư nhỏ: Biến nhà cũ thành không gian sống tiện nghi

Để cải tạo nhà chung cư đẹp, bạn có thể giữ lại màu sắc cũ để tương thích với tổng thể ngôi nhà. Thay thế đồ nội thất khi sửa chữa là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên hãy giữ lại một số màu sắc cơ bản và chọn thêm màu tươi sáng hơn để tăng tính tươi mát, rộng rãi trong căn hộ.

không gian tiếp khách không chỉ dừng lại ở tính thẩm mỹ mà còn là sự tích hợp thông minh của ánh sáng, vật liệu bền vững và phong thủy đô thị. Ảnh: Đinh Huế

Một giải pháp thông minh để tối ưu không gian sống của phòng khách chung cư là sử dụng tủ âm tường. Ảnh: Đinh Huế

Mẫu phòng khách liền bếp cũng là một xu hướng được nhiều gia đình Việt ưa chuộng ngày nay trong các căn hộ chung cư. Việc nối liền giữa hai khu vực chính là phòng khách và phòng bếp sẽ giúp tiết kiệm được không gian sống, tạo được cảm giác ấm cúng, hài hòa cho ngôi nhà. Ảnh: Đinh Huế

Mẫu phòng khách chung cư đẹp với hệ trần thạch cao giật cấp. Ảnh: Đinh Huế

Nếu biết sáng tạo, bạn có thể tạo được một không gian sống ấn tượng mà không mang lại cảm giác chật chội, bí bách. Ảnh: Đinh Huế

Đối với mẫu thiết kế này, các món nội thất như bàn trà, ghế sofa hay tủ kệ cũng được thiết kế nhỏ gọn, bố trí theo chiều dọc để tạo chiều sâu cho không gian. Giúp cho phòng khách vừa trông rộng rãi, thoáng đãng hơn mà không bị bí bách, chật chội. Ảnh: Đinh Huế

Việc trang trí tường phòng khách sẽ không chỉ giúp cho căn phòng được ấn tượng, độc đáo hơn mà còn giúp thể hiện được rõ nét gu thẩm mỹ của gia chủ. Ảnh: Đinh Huế

Phòng khách chung cư bằng sofa đơn có thiết kế vừa phải sẽ giúp không gian được rộng rãi và tối ưu diện tích hơn. Các loại sofa đơn không chỉ mang lại vẻ đẹp tinh tế, thanh lịch cho căn nhà mà còn tiện lợi, dễ dàng sử dụng. Ảnh: Đinh Huế

