Tháng 4 âm lịch năm 2026 có gì đặc biệt? Nhiều ngày tốt hiếm gặp, ai muốn cầu an, cầu tài nên lưu ý
GĐXH – Tháng 4 âm lịch năm nay có nhiều ngày đặc biệt, còn được xem là giai đoạn “chuyển vận” của cả năm. Đây là thời điểm lý tưởng để cầu an và cầu tài cho gia đình. Hãy lưu ý các ngày lễ lớn và cơ hội tốt trong tháng này để thu hút tài lộc.
Tháng 4 âm lịch là tháng Phật Đản
Tháng 4 âm lịch 2026 sẽ đánh dấu sự kiện trọng đại trong Phật giáo, khi chúng ta cùng nhau kỷ niệm Đại lễ Phật Đản. Ngày mùng 8/4 âm lịch không chỉ là dịp để tưởng nhớ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà còn là thời gian để cộng đồng Phật tử khẳng định đức tin và lòng biết ơn đối với Ngài.
Trong tháng này, nhiều chùa đồng loạt tiến hành các việc như treo cờ Phật giáo, kết hoa, dựng lễ đài, tổ chức lễ Tắm Phật, tụng kinh, thả hoa đăng… Không khí tâm linh vì thế trở nên đặc biệt hơn thường lệ.
Nhiều người lấy tháng này làm lễ cầu siêu cho gia tiên, cầu an cho cha mẹ. Theo quan niệm Á Đông, đây cũng là tháng thích hợp để "tịnh tâm", giảm nóng giận, hạn chế tranh cãi và hướng con người đến lối sống nhẹ nhàng hơn.
Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, tháng này sẽ là tháng nhiều năng lượng tốt, hợp làm việc thiện, phóng sinh, ăn chay. Tháng 4 Âm lịch năm Bính Ngọ mang can chi Quý Tỵ, thuộc hành Thủy, đi cùng năm hành Hỏa tạo nên thế "Thủy – Hỏa ký tế". Đây là cục diện vừa có xung khắc, vừa có tương sinh, báo hiệu thay đổi lớn, có cơ hội bứt phá nếu biết nắm thời điểm, thuận lợi cho việc điều chỉnh kế hoạch, chuyển hướng công việc
Đáng chú ý, đầu tháng năm nay xuất hiện liên tiếp hai ngày Hoàng đạo, được xem là dấu hiệu thiên thời thuận lợi cho việc thực hiện các công việc như khai trương, cưới hỏi, chuyển nhà, ký kết…
Những ngày lễ lớn cần chú ý trong tháng 4 âm lịch 2026
Mùng 1 tháng 4 Âm lịch (17/5/2026)
Đây là ngày Sóc đầu tháng và cũng là ngày Hoàng đạo. Vào ngày này nên thực hiện các việc như thắp hương cầu an, ăn chay, kiêng sát sinh. Theo quan niệm dân gian, khởi đầu nhẹ nhàng trong tháng Phật Đản giúp tâm an và công việc hanh thông hơn.
Mùng 8/4 Âm lịch – Đại lễ Phật Đản (23/5 dương lịch)
Đây chính là ngày lễ lớn nhất tháng 4 âm lịch, kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh tại vườn Lâm Tỳ Ni.
Vào ngày này, các chùa thường tổ chức Lễ Tắm Phật, diễu hành xe hoa, thả hoa đăng, thuyết giảng Phật pháp. Phật tử và nhiều người dân thường đi lễ chùa, làm việc thiện, phóng sinh hoặc cầu bình an cho gia đạo.
Theo quan niệm Phật giáo, nghi thức Tắm Phật mang ý nghĩa gột rửa thân tâm, buông bỏ phiền não để hướng đến điều thiện lành.
Rằm tháng 4 âm lịch (31/5 dương lịch)
Rằm tháng Tư được xem là ngày Vọng lớn nhất trong tháng Phật Đản. Đây là ngày cao điểm năng lượng của cả tháng, hợp để dọn dẹp bàn thờ, cúng chay, làm từ thiện, tụng kinh, sám hối và cầu tài lộc, sức khỏe. Theo quan niệm dân gian, ngày trăng tròn viên mãn rất thích hợp để cân bằng lại năng lượng và khởi tâm hướng thiện.
Ngày Rằm tháng 4 âm lịch năm nay vào chủ nhật nên cũng thuận lợi cho người dân đi lễ chùa, làm việc thiện.
Ngoài ra, trong tháng 4 âm lịch còn có nhiều ngày vía gắn với các vị Phật, Bồ Tát quan trọng:
+ Mùng 4/4: vía Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát tượng trưng cho trí tuệ
+ Ngày 20/4: vía Phổ Hiền Bồ Tát hợp cầu công việc, sự bền vững
+ Ngày 28/4: vía Phật Dược Sư hợp cầu sức khỏe, tiêu trừ bệnh tật
+ Ngày 14 và 30/4: ngày sám hối định kỳ
Đây đều là những ngày nhiều người chọn đi chùa, tụng kinh hoặc làm việc thiện để tích phước lành.
Bên cạnh đó, tháng này còn có hai ngày Tam Nương cần lưu ý là mùng 7 và 25 Âm lịch. Người xưa quan niệm vào những ngày này nên kiêng làm các việc lớn vì dễ làm dang dở, năng lượng xấu.
Người xưa có câu: "Thân an thì tâm an, tâm an thì vận thông". Trong tháng 4 âm lịch, mọi người cần lưu ý giữ cơ thể khỏe mạnh và tâm trí nhẹ nhàng là cách tốt nhất để đón vận may trong nửa cuối năm.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
