Kính nhà tắm đục mờ bỗng chốc sáng choang nhờ mẹo tẩy cặn nước siêu tốc này
GĐXH - Kính nhà tắm sau một thời gian sử dụng thường bị bám bụi, vết ố và cặn bẩn, gây mất thẩm mỹ và khó vệ sinh. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn những cách làm sạch kính nhà tắm hiệu quả và nhanh chóng nhất ngay tại nhà.
Vì sao kính nhà tắm dễ bị ố vàng và đục mờ?
Có nhiều lý do khiến kính nhà tắm trở nên mờ xỉn dù bạn vẫn lau chùi thường xuyên. Nguyên nhân chính là do bề mặt kính liên tục tiếp xúc với bọt xà phòng, cặn canxi có trong nước sinh hoạt và hơi nước nóng. Khi nước bốc hơi, các khoáng chất này sẽ lắng đọng, lâu ngày bám chặt vào bề mặt kính tạo thành một lớp cặn dày (thường gọi là cặn canxi) rất cứng đầu khó lau.
Bên cạnh đó, việc sử dụng các sản phẩm tẩy rửa kém chất lượng cũng có thể làm bào mòn, khiến bề mặt kính trở nên rỗ nhẹ và dễ tích tụ cặn bẩn hơn. Ngoài ra, nếu dùng các hóa chất tẩy rửa quá mạnh không đúng cách hoặc để phòng tắm luôn trong tình trạng ẩm ướt, không có quạt thông gió thì thảm họa ố kính là điều không thể tránh khỏi.
Cách tẩy kính nhà tắm bị ố vàng tại nhà nhanh chóng
Kết hợp giấm trắng và nước
Giấm trắng là một chất tẩy rửa tự nhiên cực kỳ hiệu quả, đặc biệt trong việc loại bỏ cặn xà phòng và các mảng bám canxi. Với tính axit nhẹ, giấm giúp phân hủy các chất bẩn cứng đầu mà không gây hại đến bề mặt kính.
Cách thực hiện: Pha giấm với nước sạch theo tỷ lệ 1:1. Sau đó, cho dung dịch này vào một bình xịt và xịt đều lên toàn bộ bề mặt kính, đặc biệt là những khu vực có nhiều vết ố.
Lưu ý: Hãy để dung dịch giấm ngấm trên kính khoảng 5 phút cho các vết cặn mềm ra. Với những vết bẩn cứng đầu, bạn dùng một miếng bọt biển hoặc khăn mềm chà nhẹ, sau đó lau lại bằng khăn khô sạch. Kính sẽ lập tức sáng bóng trở lại mà không cần dùng đến hóa chất độc hại.
Sử dụng chanh tươi và muối
Chanh chứa axit citric tự nhiên giúp làm sạch vết ố, trong khi muối đóng vai trò như các hạt ma sát nhẹ, giúp bong tróc mảng bám hiệu quả. Sự kết hợp giữa hai nguyên liệu nhà bếp này mang lại một phương pháp làm sạch cực kỳ an toàn và thơm mát.
Cách thực hiện: Cắt đôi một quả chanh tươi, rắc một ít muối hạt lên mặt cắt của quả chanh. Dùng trực tiếp mặt cắt của chanh có rắc muối chà đều lên bề mặt kính theo chuyển động tròn. Sau khi các vết cặn mờ đi, bạn chỉ cần dùng khăn ẩm lau sạch lại toàn bộ bề mặt là xong.
Kết hợp rượu trắng và tinh dầu bạc hà
Tinh dầu bạc hà không chỉ có mùi thơm dễ chịu mà còn có tính kháng khuẩn cao. Khi kết hợp với rượu trắng (hoặc rượu vodka), nó tạo ra một dung dịch cồn tẩy rửa tự nhiên, vừa làm sạch kính nhanh chóng vừa khử mùi ẩm mốc đặc trưng của nhà tắm.
Cách thực hiện: Pha rượu trắng với nước theo tỷ lệ 1:1, nhỏ thêm từ 5 - 10 giọt tinh dầu bạc hà rồi cho vào bình xịt.
Xịt dung dịch lên kính, để nguyên trong 1 - 2 phút rồi dùng khăn mềm hoặc giấy lau kính lau sạch. Rượu sẽ bay hơi rất nhanh và kéo theo các vết dầu mỡ, dấu vân tay, để lại bề mặt kính trong suốt cùng hương thơm cực kỳ thư giãn.
Tận dụng kem đánh răng
Kem đánh răng có chứa các hạt mài mòn siêu nhỏ và chất tẩy trắng nhẹ, là "vũ khí" bí mật để loại bỏ các vệt ố mờ bám lâu ngày trên kính vô cùng hiệu quả.
Cách thực hiện: Thoa một lớp mỏng kem đánh răng trực tiếp lên các vùng kính bị ố hoặc bám mảng cặn.
Dùng một chiếc khăn ẩm hoặc bọt biển chà nhẹ nhàng theo vòng tròn để kem đánh răng phát huy tác dụng. Cuối cùng, bạn chỉ cần dội lại bằng nước ấm và lau khô là kính sẽ lại sáng choang như mới.
Mẹo giữ cửa kính phòng tắm sạch bóng lâu hơn
Dọn sạch kính đã khó, giữ kính sạch lâu lại càng cần bí quyết. Bạn hãy bỏ túi ngay 2 thói quen đơn giản sau:
Giữ phòng tắm thông thoáng: Sau khi tắm xong, hãy mở cửa nhà tắm hoặc bật quạt hút gió để làm giảm độ ẩm, tránh hơi nước ngưng tụ lâu trên kính.
Dùng cây gạt kính cầm tay: Đây là mẹo quan trọng nhất. Sau mỗi lần tắm, hãy dành ra 30 giây dùng cây gạt cao su gạt sạch nước trên vách kính. Việc này ngăn không cho nước tự khô và hình thành nên cặn canxi trắng.
Khi cửa kính và các thiết bị inox trong nhà tắm luôn sạch bóng, toàn bộ không gian thư giãn của bạn sẽ trở nên sang trọng, gọn gàng và dễ chịu hơn rất nhiều.
