Giá đất ở tại 3 phường Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Yên Hòa đang biến động mạnh

Thị trường đất nền "nổi sóng" tại 3 phường mới thuộc quận Cầu Giấy cũ

Từ tháng 7 đến tháng 10/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán đất tại khu vực 3 phường mới tại quận Cầu Giấy cũ được đăng tải khá rầm rộ, giá bán ghi nhận ở ngưỡng cao.

Cụ thể, mảnh đất phân lô, sổ đỏ chính chủ, rộng 175m2, mặt tiền 8,5m tại đường Trần Vỹ, phường Nghĩa Đô (tức phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 85 tỷ đồng, tương đương 485,71 triệu đồng/m2.

Nằm trên đường Trung Kính, phường Cầu Giấy (tức phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy cũ) mảnh đất rộng 86m2 hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 34 tỷ đồng, tương đương 395,35 triệu đồng/m2.

Tại phố Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa (tức phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy cũ) một lô đất rộng 320m2 hiện cũng đang được rao bán với giá 137 tỷ đồng, tương đương 428,12 triệu đồng/m2.

Theo khảo sát, hiện nay giá đất ở trên địa bàn 3 phường mới thuộc quận Cầu Giấy cũ đang ghi nhận ở ngưỡng cao, dao động phổ biến từ 220-500 triệu đồng/m2. Ông Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam nhận định: "Hiện nay, tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh giá nhà, đất tăng cao, vượt khả năng chi trả của phần lớn người dân. Với thu nhập bình quân hiện nay, người dân lao động rất khó tiếp cận nhà ở." Tuy nhiên ông Đính cũng nhận định, với những chính sách quyết liệt, đồng bộ của Chính phủ, các cấp ban ngành và cả các doanh nghiệp, từ cuối năm 2025, thị trường bất động sản Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn ổn định hơn, không còn những đợt "sóng giá" phi lý như giai đoạn 2020–2024.

3 phường mới của quận Cầu Giấy sau sáp nhập

1. Phường Cầu Giấy

Phường Cầu giấy hiện nay được hình thành từ việc sắp xếp một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu, Quan Hoa, Yên Hòa thuộc quận Cầu Giấy cũ và phường Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2 thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ.

2. Phường Nghĩa Đô

Phường Nghĩa Đô hiện nay được hình thành trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Nghĩa Tân thuộc quận Cầu Giấy cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cổ Nhuế 1, Xuân La, Xuân Tảo thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Mai Dịch, Nghĩa Đô thuận quận Cầu Giấy cũ và phần còn lại của các phường Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu, Quan Hoa thuộc quận Cầu Giấy cũ.

3. Phường Yên Hòa

Phường Yên Hòa là phường mới được sắp xếp từ một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Nhân Chính, Trung Hòa thuộc quận Cầu giấy, phường Mễ Trì thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ và phần còn lại của phường Yên Hòa thuộc quận Cầu Giấy cũ.

