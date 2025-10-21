Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Giá đất ở tại 3 phường Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Yên Hòa đang biến động mạnh

Thứ ba, 15:29 21/10/2025 | Giá cả thị trường
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 3 phường mới: Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Yên Hòa được hình thành từ quận Cầu Giấy cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc đất ở.

Thị trường đất nền "nổi sóng" tại 3 phường mới thuộc quận Cầu Giấy cũ

Từ tháng 7 đến tháng 10/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán đất tại khu vực 3 phường mới tại quận  Cầu Giấy cũ được đăng tải khá rầm rộ, giá bán ghi nhận ở ngưỡng cao.

Cụ thể, mảnh đất phân lô, sổ đỏ chính chủ, rộng 175m2, mặt tiền 8,5m tại đường Trần Vỹ, phường Nghĩa Đô (tức phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 85 tỷ đồng, tương đương 485,71 triệu đồng/m2.

Nằm trên đường Trung Kính, phường Cầu Giấy (tức phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy cũ) mảnh đất rộng 86m2 hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 34 tỷ đồng, tương đương 395,35 triệu đồng/m2.

Tại phố Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa (tức phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy cũ) một lô đất rộng 320m2 hiện cũng đang được rao bán với giá 137 tỷ đồng, tương đương 428,12 triệu đồng/m2.

Theo khảo sát, hiện nay giá đất ở trên địa bàn 3 phường mới thuộc quận Cầu Giấy cũ đang ghi nhận ở ngưỡng cao, dao động phổ biến từ 220-500 triệu đồng/m2. Ông Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam nhận định: "Hiện nay, tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh giá nhà, đất tăng cao, vượt khả năng chi trả của phần lớn người dân. Với thu nhập bình quân hiện nay, người dân lao động rất khó tiếp cận nhà ở." Tuy nhiên ông Đính cũng nhận định, với những chính sách quyết liệt, đồng bộ của Chính phủ, các cấp ban ngành và cả các doanh nghiệp, từ cuối năm 2025, thị trường bất động sản Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn ổn định hơn, không còn những đợt "sóng giá" phi lý như giai đoạn 2020–2024.

3 phường mới của quận Cầu Giấy sau sáp nhập

1. Phường Cầu Giấy

Phường Cầu giấy hiện nay được hình thành từ việc sắp xếp một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu, Quan Hoa, Yên Hòa thuộc quận Cầu Giấy cũ và phường Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2 thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ.

2. Phường Nghĩa Đô

Phường Nghĩa Đô hiện nay được hình thành trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Nghĩa Tân thuộc quận Cầu Giấy cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cổ Nhuế 1, Xuân La, Xuân Tảo thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Mai Dịch, Nghĩa Đô thuận quận Cầu Giấy cũ và phần còn lại của các phường Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu, Quan Hoa thuộc quận Cầu Giấy cũ.

3. Phường Yên Hòa

Phường Yên Hòa là phường mới được sắp xếp từ một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Nhân Chính, Trung Hòa thuộc quận Cầu giấy, phường Mễ Trì thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ và phần còn lại của phường Yên Hòa thuộc quận Cầu Giấy cũ.

Giá đất ở tại quận Bắc Từ Liêm cũ: Phường Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh hay Đông Ngạc đang biến động mạnh?Giá đất ở tại quận Bắc Từ Liêm cũ: Phường Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh hay Đông Ngạc đang biến động mạnh?

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 5 phường mới: Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc và Thượng Cát được hình thành từ quận Bắc Từ Liêm cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc đất ở.

Giá đất ở tại quận Hoàng Mai cũ: Phường Định Công, Hoàng Liệt hay Tương Mai đang có biến động mạnh?Giá đất ở tại quận Hoàng Mai cũ: Phường Định Công, Hoàng Liệt hay Tương Mai đang có biến động mạnh?

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 7 phường mới: Hoàng Mai, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt hay Yên Sở được hình thành từ quận Hoàng Mai cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc đất ở.

Hồng Thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Giá đất ở tại quận Hoàng Mai cũ: Phường Định Công, Hoàng Liệt hay Tương Mai đang có biến động mạnh?

Giá đất ở tại quận Hoàng Mai cũ: Phường Định Công, Hoàng Liệt hay Tương Mai đang có biến động mạnh?

Giá đất ở tại quận Nam Từ Liêm cũ: Phường Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ hay Đại Mỗ đang biến động mạnh?

Giá đất ở tại quận Nam Từ Liêm cũ: Phường Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ hay Đại Mỗ đang biến động mạnh?

Giá đất ở tại quận Bắc Từ Liêm cũ: Phường Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh hay Đông Ngạc đang biến động mạnh?

Giá đất ở tại quận Bắc Từ Liêm cũ: Phường Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh hay Đông Ngạc đang biến động mạnh?

Giá đất ở tại quận Hà Đông cũ: phường Dương Nội, Yên Nghĩa hay Kiến Hưng đang có biến động mạnh?

Giá đất ở tại quận Hà Đông cũ: phường Dương Nội, Yên Nghĩa hay Kiến Hưng đang có biến động mạnh?

Diễn biến giá đất ở tại phường Long Biên, Hà Nội sau sáp nhập

Diễn biến giá đất ở tại phường Long Biên, Hà Nội sau sáp nhập

Cùng chuyên mục

Toyota ra mắt MPV 7 chỗ giá 291 triệu đồng: Trang bị ngang Mitsubishi Xpander, rẻ hơn Kia Morning và Hyundai Grand i10 gây sốt tại Ấn Độ?

Toyota ra mắt MPV 7 chỗ giá 291 triệu đồng: Trang bị ngang Mitsubishi Xpander, rẻ hơn Kia Morning và Hyundai Grand i10 gây sốt tại Ấn Độ?

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Xe đa dụng MPV 7 chỗ không chỉ ghi điểm với thiết kế bắt mắt mà còn gây bất ngờ khi có giá bán rẻ hơn đáng kể so với Mitsubishi Xpander, thậm chí còn thấp hơn cả Kia Morning – mẫu xe thuộc phân khúc hạng A.

Giá bạc hôm nay ngày 21/10: Thị trường trong nước giảm nhẹ sau chuỗi ngày tăng giá như thế nào?

Giá bạc hôm nay ngày 21/10: Thị trường trong nước giảm nhẹ sau chuỗi ngày tăng giá như thế nào?

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều phiên tăng mạnh, giá bạc trong nước sáng nay (21/10) ghi nhận xu hướng giảm nhẹ tại hầu hết các thương hiệu kinh doanh kim loại quý.

Xe ga 125cc giá 32,8 triệu đồng ở Việt Nam cốp rộng, đẹp sang, siêu tiết kiệm xăng, chi phí như Vision

Xe ga 125cc giá 32,8 triệu đồng ở Việt Nam cốp rộng, đẹp sang, siêu tiết kiệm xăng, chi phí như Vision

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Xe ga 125cc mới giá chỉ hơn 30 triệu đồng, rẻ hơn Honda Vision nhưng sở hữu thiết kế hiện đại, cốp rộng, Smart Key và động cơ tiết kiệm xăng.

Giá vàng hôm nay 21/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao so với thế giới?

Giá vàng hôm nay 21/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao so với thế giới?

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay tăng mạnh trở lại ở cả vàng SJC và vàng nhẫn theo đà thế giới.

Xe máy điện giá 27,8 triệu đồng ở Việt Nam có khả năng kháng nước, trang bị hiện đại, pin khỏe, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 27,8 triệu đồng ở Việt Nam có khả năng kháng nước, trang bị hiện đại, pin khỏe, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 9 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện thu hút sự chú ý trên thị trường xe điện khi đạt chuẩn kháng nước IP67, hiếm thấy trong phân khúc.

Lãi suất tiết kiệm Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank mới nhất: Kỳ hạn 12 tháng ở đâu cao nhất

Lãi suất tiết kiệm Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank mới nhất: Kỳ hạn 12 tháng ở đâu cao nhất

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Lãi suất huy động 12 tháng tại quầy của nhóm Big4 ngân hàng hiện dao động trong khoảng 4,6 - 4,7%/năm đối với khách hàng cá nhân và 4,1 - 4,2%/năm đối với khách hàng tổ chức.

Xe hatchback giá 234 triệu đồng thiết kế sang trọng, trang bị tiện nghi, đẳng cấp hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10, rẻ chỉ nhỉnh Honda SH sẽ được bán ở Việt Nam?

Xe hatchback giá 234 triệu đồng thiết kế sang trọng, trang bị tiện nghi, đẳng cấp hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10, rẻ chỉ nhỉnh Honda SH sẽ được bán ở Việt Nam?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Xe hatchback cỡ nhỏ, sở hữu 6 túi khí nhưng giá chỉ từ 234 triệu đồng có về Việt Nam sau khi ra mắt ở Trung Quốc?

Giá vàng hôm nay 20/10: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji đầu tuần ra sao?

Giá vàng hôm nay 20/10: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji đầu tuần ra sao?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn các thương hiệu tăng nhẹ trở lại.

Giá bạc hôm nay ngày 20/10: Sau cú 'lao dốc', thị trường bạc đầu tuần phục hồi nhẹ

Giá bạc hôm nay ngày 20/10: Sau cú 'lao dốc', thị trường bạc đầu tuần phục hồi nhẹ

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Sau cú "lao dốc" chốt phiên cuối tuần vừa qua, thị trường bạc trong nước sáng nay (20/10) ghi nhận đà phục hồi nhẹ, giá bán ra tăng từ mức 54,506 triệu đồng/kg lên 54,693 triệu đồng/kg, tương đương 2,051 triệu đồng/lượng.

Giá iPhone 14, iPhone 13 thấp chưa từng có, là 2 iPhone camera chéo rẻ nhất, xịn chẳng kém iPhone 17

Giá iPhone 14, iPhone 13 thấp chưa từng có, là 2 iPhone camera chéo rẻ nhất, xịn chẳng kém iPhone 17

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá iPhone 14, iPhone 13 đều đang cực rẻ cho thiết kế và trang bị tương đồng nhau rất nhiều đặc biệt là ở chi tiết camera chéo là một trong những thiết kế được đánh giá là tốt nhất nhiều năm trở lại đây của Apple.

Xem nhiều

Xe máy điện giá 17 triệu đồng của Honda đẹp cổ điển chất ngang SH Mode, rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 17 triệu đồng của Honda đẹp cổ điển chất ngang SH Mode, rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe máy điện của Honda có thiết kế đẹp long lanh cùng mức giá siêu rẻ chỉ 17 triệu đồng, dễ thế chân Vision trở thành xe quốc dân.

Xe gia đình MPV 7 chỗ giảm sâu, rẻ chưa từng có, cá biệt có loại chỉ nhỉnh hơn giá Kia Morning, Hyundai Grand i10

Xe gia đình MPV 7 chỗ giảm sâu, rẻ chưa từng có, cá biệt có loại chỉ nhỉnh hơn giá Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay rơi tự do

Giá vàng hôm nay rơi tự do

Giá cả thị trường
Xe hatchback giá 234 triệu đồng thiết kế sang trọng, trang bị tiện nghi, đẳng cấp hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10, rẻ chỉ nhỉnh Honda SH sẽ được bán ở Việt Nam?

Xe hatchback giá 234 triệu đồng thiết kế sang trọng, trang bị tiện nghi, đẳng cấp hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10, rẻ chỉ nhỉnh Honda SH sẽ được bán ở Việt Nam?

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 20/10: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji đầu tuần ra sao?

Giá vàng hôm nay 20/10: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji đầu tuần ra sao?

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top