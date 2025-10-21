Giá đất ở tại 3 phường Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Yên Hòa đang biến động mạnh
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 3 phường mới: Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Yên Hòa được hình thành từ quận Cầu Giấy cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc đất ở.
Thị trường đất nền "nổi sóng" tại 3 phường mới thuộc quận Cầu Giấy cũ
Từ tháng 7 đến tháng 10/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán đất tại khu vực 3 phường mới tại quận Cầu Giấy cũ được đăng tải khá rầm rộ, giá bán ghi nhận ở ngưỡng cao.
Cụ thể, mảnh đất phân lô, sổ đỏ chính chủ, rộng 175m2, mặt tiền 8,5m tại đường Trần Vỹ, phường Nghĩa Đô (tức phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 85 tỷ đồng, tương đương 485,71 triệu đồng/m2.
Nằm trên đường Trung Kính, phường Cầu Giấy (tức phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy cũ) mảnh đất rộng 86m2 hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 34 tỷ đồng, tương đương 395,35 triệu đồng/m2.
Tại phố Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa (tức phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy cũ) một lô đất rộng 320m2 hiện cũng đang được rao bán với giá 137 tỷ đồng, tương đương 428,12 triệu đồng/m2.
Theo khảo sát, hiện nay giá đất ở trên địa bàn 3 phường mới thuộc quận Cầu Giấy cũ đang ghi nhận ở ngưỡng cao, dao động phổ biến từ 220-500 triệu đồng/m2. Ông Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam nhận định: "Hiện nay, tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh giá nhà, đất tăng cao, vượt khả năng chi trả của phần lớn người dân. Với thu nhập bình quân hiện nay, người dân lao động rất khó tiếp cận nhà ở." Tuy nhiên ông Đính cũng nhận định, với những chính sách quyết liệt, đồng bộ của Chính phủ, các cấp ban ngành và cả các doanh nghiệp, từ cuối năm 2025, thị trường bất động sản Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn ổn định hơn, không còn những đợt "sóng giá" phi lý như giai đoạn 2020–2024.
3 phường mới của quận Cầu Giấy sau sáp nhập
1. Phường Cầu Giấy
Phường Cầu giấy hiện nay được hình thành từ việc sắp xếp một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu, Quan Hoa, Yên Hòa thuộc quận Cầu Giấy cũ và phường Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2 thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ.
2. Phường Nghĩa Đô
Phường Nghĩa Đô hiện nay được hình thành trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Nghĩa Tân thuộc quận Cầu Giấy cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cổ Nhuế 1, Xuân La, Xuân Tảo thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Mai Dịch, Nghĩa Đô thuận quận Cầu Giấy cũ và phần còn lại của các phường Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu, Quan Hoa thuộc quận Cầu Giấy cũ.
3. Phường Yên Hòa
Phường Yên Hòa là phường mới được sắp xếp từ một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Nhân Chính, Trung Hòa thuộc quận Cầu giấy, phường Mễ Trì thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ và phần còn lại của phường Yên Hòa thuộc quận Cầu Giấy cũ.
Toyota ra mắt MPV 7 chỗ giá 291 triệu đồng: Trang bị ngang Mitsubishi Xpander, rẻ hơn Kia Morning và Hyundai Grand i10 gây sốt tại Ấn Độ?Giá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Xe đa dụng MPV 7 chỗ không chỉ ghi điểm với thiết kế bắt mắt mà còn gây bất ngờ khi có giá bán rẻ hơn đáng kể so với Mitsubishi Xpander, thậm chí còn thấp hơn cả Kia Morning – mẫu xe thuộc phân khúc hạng A.
Giá bạc hôm nay ngày 21/10: Thị trường trong nước giảm nhẹ sau chuỗi ngày tăng giá như thế nào?Giá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Sau nhiều phiên tăng mạnh, giá bạc trong nước sáng nay (21/10) ghi nhận xu hướng giảm nhẹ tại hầu hết các thương hiệu kinh doanh kim loại quý.
Xe ga 125cc giá 32,8 triệu đồng ở Việt Nam cốp rộng, đẹp sang, siêu tiết kiệm xăng, chi phí như VisionGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc mới giá chỉ hơn 30 triệu đồng, rẻ hơn Honda Vision nhưng sở hữu thiết kế hiện đại, cốp rộng, Smart Key và động cơ tiết kiệm xăng.
Giá vàng hôm nay 21/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao so với thế giới?Giá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay tăng mạnh trở lại ở cả vàng SJC và vàng nhẫn theo đà thế giới.
Xe máy điện giá 27,8 triệu đồng ở Việt Nam có khả năng kháng nước, trang bị hiện đại, pin khỏe, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 9 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện thu hút sự chú ý trên thị trường xe điện khi đạt chuẩn kháng nước IP67, hiếm thấy trong phân khúc.
Lãi suất tiết kiệm Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank mới nhất: Kỳ hạn 12 tháng ở đâu cao nhấtGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Lãi suất huy động 12 tháng tại quầy của nhóm Big4 ngân hàng hiện dao động trong khoảng 4,6 - 4,7%/năm đối với khách hàng cá nhân và 4,1 - 4,2%/năm đối với khách hàng tổ chức.
Xe hatchback giá 234 triệu đồng thiết kế sang trọng, trang bị tiện nghi, đẳng cấp hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10, rẻ chỉ nhỉnh Honda SH sẽ được bán ở Việt Nam?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe hatchback cỡ nhỏ, sở hữu 6 túi khí nhưng giá chỉ từ 234 triệu đồng có về Việt Nam sau khi ra mắt ở Trung Quốc?
Giá vàng hôm nay 20/10: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji đầu tuần ra sao?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn các thương hiệu tăng nhẹ trở lại.
Giá bạc hôm nay ngày 20/10: Sau cú 'lao dốc', thị trường bạc đầu tuần phục hồi nhẹGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Sau cú "lao dốc" chốt phiên cuối tuần vừa qua, thị trường bạc trong nước sáng nay (20/10) ghi nhận đà phục hồi nhẹ, giá bán ra tăng từ mức 54,506 triệu đồng/kg lên 54,693 triệu đồng/kg, tương đương 2,051 triệu đồng/lượng.
Giá iPhone 14, iPhone 13 thấp chưa từng có, là 2 iPhone camera chéo rẻ nhất, xịn chẳng kém iPhone 17Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá iPhone 14, iPhone 13 đều đang cực rẻ cho thiết kế và trang bị tương đồng nhau rất nhiều đặc biệt là ở chi tiết camera chéo là một trong những thiết kế được đánh giá là tốt nhất nhiều năm trở lại đây của Apple.
Xe máy điện giá 17 triệu đồng của Honda đẹp cổ điển chất ngang SH Mode, rẻ hơn Vision, xe số Wave AlphaGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện của Honda có thiết kế đẹp long lanh cùng mức giá siêu rẻ chỉ 17 triệu đồng, dễ thế chân Vision trở thành xe quốc dân.