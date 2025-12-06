Hà Nội: Giá đất ở tại 3 phường Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng Võ đang biến động như thế nào?

Thị trường đất nền "nổi sóng" tại 3 phường mới thuộc quận Ba Đình cũ

Tại thời điểm tháng 12/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán đất ở tại khu vực 3 phường mới tại quận Ba Đình cũ được đăng tải khá rầm rộ, giá bán ghi nhận ở ngưỡng cao.

Đơn cử có thể kể một lô đất rộng 58m2, sổ đỏ chính chủ, nằm trên mặt ngõ rộng ô tô có thể tránh nhau tại đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 18 tỷ đồng, tương đương 310,35 triệu đồng/m2.

Nằm trên mặt phố Phó Đức Chính, phường Ba Đình (tức phường Trúc Bạch, quận Ba Đình cũ) lô đất rộng 160m2, mặt tiền 6m, sổ đỏ chính chủ hiện đang được rao bán với giá 129 tỷ đồng, tương đương 806,25 triệu đồng/m2.

Chính chủ đang rao bán một lô đất rộng 39,3m2 tại đường Giang Văn Minh, phường Giảng Võ với giá 9,2 tỷ đồng, tương đương 234,1 triệu đồng/m2.

Theo khảo sát, hiện nay giá đất ở trên địa bàn 3 phường mới thuộc quận Ba Đình cũ đang ghi nhận ở ngưỡng cao, dao động phổ biến từ khoảng 200 đến hơn 800 triệu đồng/m2.

Giá đất ở tại quận Ba Đình, Hà Nội đang tăng mạnh trong năm 2025, đặc biệt tại các tuyến phố trung tâm như Phan Đình Phùng, Độc Lập, Điện Biên Phủ…

Theo bảng giá đất mới áp dụng hết năm 2025, giá đất ở trên địa bàn 3 phường mới được sáp nhập từ quận Ba Đình tương đối cao, cao nhất là 450,8 triệu đồng/m2 trên đường Phan Đình Phùng. Một số tuyến phố khác cũng có mức giá trên 400 triệu đồng/m2 như Độc Lập 441,728 triệu đồng/m2; Điện Biên Phủ 425,952 triệu đồng/m2; Bắc Sơn đoạn từ Độc Lập đến Hoàng Diệu 402,288 triệu đồng/m2; Trần Phú đoạn từ Điện Biên Phủ đến cuối đường 411,264 triệu đồng/m2....

Theo giới chuyên gia, với vị thế trung tâm và khả năng sinh lời lâu dài, Ba Đình vẫn là khu vực đáng chú ý với những ai quan tâm đến việc mua đất hoặc bán đất đầu tư trong năm 2025.

3 phường mới của quận Ba Đình sau sáp nhập

1. Phường Ba Đình

Hiện nay phường Ba Đình được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Quán Thánh, phường Trúc Bạch, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cửa Nam, Điện Biên, Đội Cấn, Kim Mã, Ngọc Hà, một phần diện tích tự nhiên của phường Thụy Khuê, phần còn lại của phường Cửa Đông và phường Đồng Xuân thuộc quận Ba Đình cũ.

2. Phường Ngọc Hà

Phường Ngọc Hà sau sáp nhập được hình thành trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Vĩnh Phúc, phường Liễu Giai, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cống Vị, Kim Mã, Ngọc Khánh thuộc quận Ba Đình cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Nghĩa Đô thuộc quận Cầu Giấy cũ, phần còn lại của phường Đội Cấn và phường Ngọc Hà thuộc quận Ba Đình cũ.

3. Phường Giảng Võ

Hiện nay, phường Giảng Võ được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Giảng Võ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cát Linh, Láng Hạ, Ngọc Khánh, Thành Công thuộc quận Ba Đình cũ, phần còn lại của phường Cống Vị và phần còn lại của phường Kim Mã thuộc quận Ba Đình cũ.

