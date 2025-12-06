Hà Nội: Giá đất ở tại 3 phường Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng Võ đang biến động như thế nào?
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 3 phường mới: Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng Võ được hình thành từ quận Ba Đình cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc đất ở.
Thị trường đất nền "nổi sóng" tại 3 phường mới thuộc quận Ba Đình cũ
Tại thời điểm tháng 12/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán đất ở tại khu vực 3 phường mới tại quận Ba Đình cũ được đăng tải khá rầm rộ, giá bán ghi nhận ở ngưỡng cao.
Đơn cử có thể kể một lô đất rộng 58m2, sổ đỏ chính chủ, nằm trên mặt ngõ rộng ô tô có thể tránh nhau tại đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 18 tỷ đồng, tương đương 310,35 triệu đồng/m2.
Nằm trên mặt phố Phó Đức Chính, phường Ba Đình (tức phường Trúc Bạch, quận Ba Đình cũ) lô đất rộng 160m2, mặt tiền 6m, sổ đỏ chính chủ hiện đang được rao bán với giá 129 tỷ đồng, tương đương 806,25 triệu đồng/m2.
Chính chủ đang rao bán một lô đất rộng 39,3m2 tại đường Giang Văn Minh, phường Giảng Võ với giá 9,2 tỷ đồng, tương đương 234,1 triệu đồng/m2.
Theo khảo sát, hiện nay giá đất ở trên địa bàn 3 phường mới thuộc quận Ba Đình cũ đang ghi nhận ở ngưỡng cao, dao động phổ biến từ khoảng 200 đến hơn 800 triệu đồng/m2.
Giá đất ở tại quận Ba Đình, Hà Nội đang tăng mạnh trong năm 2025, đặc biệt tại các tuyến phố trung tâm như Phan Đình Phùng, Độc Lập, Điện Biên Phủ…
Theo bảng giá đất mới áp dụng hết năm 2025, giá đất ở trên địa bàn 3 phường mới được sáp nhập từ quận Ba Đình tương đối cao, cao nhất là 450,8 triệu đồng/m2 trên đường Phan Đình Phùng. Một số tuyến phố khác cũng có mức giá trên 400 triệu đồng/m2 như Độc Lập 441,728 triệu đồng/m2; Điện Biên Phủ 425,952 triệu đồng/m2; Bắc Sơn đoạn từ Độc Lập đến Hoàng Diệu 402,288 triệu đồng/m2; Trần Phú đoạn từ Điện Biên Phủ đến cuối đường 411,264 triệu đồng/m2....
Theo giới chuyên gia, với vị thế trung tâm và khả năng sinh lời lâu dài, Ba Đình vẫn là khu vực đáng chú ý với những ai quan tâm đến việc mua đất hoặc bán đất đầu tư trong năm 2025.
3 phường mới của quận Ba Đình sau sáp nhập
1. Phường Ba Đình
Hiện nay phường Ba Đình được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Quán Thánh, phường Trúc Bạch, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cửa Nam, Điện Biên, Đội Cấn, Kim Mã, Ngọc Hà, một phần diện tích tự nhiên của phường Thụy Khuê, phần còn lại của phường Cửa Đông và phường Đồng Xuân thuộc quận Ba Đình cũ.
2. Phường Ngọc Hà
Phường Ngọc Hà sau sáp nhập được hình thành trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Vĩnh Phúc, phường Liễu Giai, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cống Vị, Kim Mã, Ngọc Khánh thuộc quận Ba Đình cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Nghĩa Đô thuộc quận Cầu Giấy cũ, phần còn lại của phường Đội Cấn và phường Ngọc Hà thuộc quận Ba Đình cũ.
3. Phường Giảng Võ
Hiện nay, phường Giảng Võ được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Giảng Võ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cát Linh, Láng Hạ, Ngọc Khánh, Thành Công thuộc quận Ba Đình cũ, phần còn lại của phường Cống Vị và phần còn lại của phường Kim Mã thuộc quận Ba Đình cũ.
Giá vàng SJC tăng mạnh, tiến về đỉnh cũGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Giá vàng trong nước hôm nay (6/12) tăng 1,1 triệu đồng ở cả hai chiều so với phiên trước đó.
Máy giặt, tủ lạnh, tivi đồng loạt giảm sốc: Chỉ 2-5 triệu là mua được hàng mớiGiá cả thị trường - 3 giờ trước
Các chuỗi điện máy đồng loạt tung khuyến mại cuối năm, giảm sâu loạt sản phẩm thiết yếu như máy giặt, tủ lạnh, tivi và điều hòa. Nhiều mẫu chỉ còn 2-5 triệu đồng, tạo cơ hội để các gia đình nâng cấp thiết bị gia dụng trước Tết.
SUV hạng C giảm giá sốc tới hàng trăm triệu dịp cuối năm: Honda CR-V, Mazda CX-5 chưa bao giờ rẻ thếGiá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Nhiều mẫu SUV hạng C đang được giảm giá từ vài chục đến cả trăm triệu đồng để kích cầu, "chạy doanh số" cho mùa mua sắm cao điểm cuối năm.
Hơn 800.000 tấn thịt 'ngoại' giá rẻ đổ bộ, giá lợn hơi chạm đáy 4 nămGiá cả thị trường - 10 giờ trước
Chỉ 10 tháng, các doanh nghiệp đã nhập về hơn 800.000 tấn thịt và sản phẩm từ thịt. Trong đó, nhập khẩu thịt lợn tăng gần gấp đôi là một trong những nguyên nhân khiến giá lợn hơi lao dốc.
Hà Nội: Diễn biến giá phòng trọ cho thuê tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi tháng 12/2025Giá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Sau sáp nhập, thị trường phòng trọ tại phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi càng sôi động với nhiều lựa chọn đa dạng, đáp ứng nhu cầu chỗ ở của sinh viên và người lao động. Giá thuê dao động từ 1,8–7 triệu đồng/tháng, tùy vào diện tích, vị trí và tiện ích.
Xe máy điện giá 15,7 triệu đồng ở Việt Nam đẹp phong cách, pin bền, tính năng thông minh rẻ hơn cả xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe máy điện giá rẻ mới nổi đang thu hút giới trẻ nhờ thiết kế nhỏ gọn, tính năng thông minh, quãng đường đi ấn tượng và mức giá chỉ ngang xe đạp điện.
Giá xe Honda Vision ở đại lý giảm cực mạnh, thấp kỷ lục, Lead, SH Mode không so lại doanh số vì quá rẻGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá xe Honda Vision đang được giảm mạnh tại đại lý, ở mức thấp chưa từng có khiến khách Việt xôn xao, tình trạng đội giá cao gần như đã không còn.
Giá lăn bánh Honda City giảm sâu, rẻ kỷ lục, chỉ ngang xe hạng A, Hyundai Accent, Toyota Vios không so lại doanh sốGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá lăn bánh Honda City đang cực canh tranh khiến Hyundai Accent và Toyota Vios có nguy cơ thua doanh số.
Giá vàng hôm nay 5/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tăng 400 nghìn đồng /lượng, lên 154,2 triệu đồng/lượng.
Giá iPhone 14 Pro Max giảm sốc, thấp chưa từng có, xứng danh Pro Max rẻ nhất Việt Nam xịn ngang iPhone 17 Pro MaxGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá iPhone 14 Pro Max rẻ hơn hơn tới gần một nửa iPhone 17 Pro Max nhưng vẫn mang tới hàng loạt các trang bị khủng.
Giá lăn bánh Honda City giảm sâu, rẻ kỷ lục, chỉ ngang xe hạng A, Hyundai Accent, Toyota Vios không so lại doanh sốGiá cả thị trường
GĐXH - Giá lăn bánh Honda City đang cực canh tranh khiến Hyundai Accent và Toyota Vios có nguy cơ thua doanh số.