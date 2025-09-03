Giá đất ở tại quận Hà Đông cũ: phường Dương Nội, Yên Nghĩa hay Kiến Hưng đang có biến động mạnh?

Thị trường đất nền "nổi sóng" tại 5 phường mới thuộc quận Hà Đông cũ

Từ tháng 7 đến tháng 9/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán đất tại khu vực 5 phường mới tại quận Hà Đông cũ được đăng tải khá rầm rộ. Đặc biệt là tại các phường Dương Nội, Yên Nghĩa, Kiến Hưng và Phú Lương nơi còn quỹ đất lớn được đăng bán sôi động hơn cả.

Cụ thể, một lô đất rộng 78m2, mặt tiền 9,15m nằm trên đường La Dương, phường Dương Nội hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 9,5 tỷ đồng, tương đương 121,8 triệu đồng/m2.

Nằm trên Quốc lộ 6, phường Yên Nghĩa, một lô đất rộng 50m2 hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 10 tỷ đồng, tương đương 200 triệu đồng/m2.

Nằm trên đường Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, mảnh đất rộng 63,8m2, mặt tiền 5,5m hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 14 tỷ đồng, tương đương 219,44 triệu đồng/m2.

Tuy có lượng thông tin rao bán đất ở ít hơn, tuy nhiên giá đất ở tại phường Hà Đông lại tương đối cao. Đơn cử có thể kể đến một lô đất ở rộng 125,5m2 tại đường Nguyễn Khuyến, phường Hà Đông (tức phường Văn Quán cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 39 tỷ đồng, tương đương 310,76 triệu đồng/m2.

Có thể thấy, Kiến Hưng và Yên Nghĩa đang có mức giá cao trong nhóm phường mới, lần lượt trên 200 triệu đồng/m². Tuy nhiên, nếu xét về "đỉnh giá", phường Hà Đông (mới) vẫn dẫn đầu với mức trên 300 triệu đồng/m² nhờ vị trí trung tâm và hạ tầng hoàn thiện.

Mặt bằng giá cao phản ánh kỳ vọng lớn của giới đầu tư vào tiềm năng phát triển khu vực Hà Đông cũ sau sáp nhập, khi hạ tầng, quy hoạch và tiện ích dân sinh, thương mại được dự báo sẽ tiếp tục nâng cấp mạnh mẽ trong thời gian tới.

5 phường mới của quận Hà Đông sau sáp nhập

Từ ngày 1/7/2025, căn cứ theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2025, Hà Nội chính thức điều chỉnh địa giới hành chính, trong đó đáng chú ý là việc thành lập 5 phường mới Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng từ quận Hà Đông cũ.

Phường Hà Đông mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập phần lớn các phường Vạn Phúc, Phúc La, phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường Mỗ Lao, Hà Cầu, Văn Quán, Quang Trung, La Khê thuộc quận Hà Đông cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường Đại Mỗ, Trung Văn thuộc quận Nam Từ Liêm cũ và xã Tân Triều thuộc huyện Thanh Trì.

Phường Dương Nội được sáp nhập từ phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Dương Nội thuộc quận Hà Đông cũ); một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: La Khê, Yên Nghĩa, Phú La thuộc quận Hà Đông cũ; phường Đại Mỗ thuộc quận Nam Từ Liêm cũ, và xã La Phù thuộc huyện Hoài Đức cũ.

Phường Yên Nghĩa được hình thành trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Yên Nghĩa, Đông Mai thuộc quận Hà Đông cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Đông La thuộc huyện Hoài Đức cũ.

Phường Phú Lương được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Phú Lãm thuộc quận Hà Đông cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Phú Lương, quận Hà Đông cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Kiến Hưng, quận Hà Đông cũ và xã Hữu Hòa thuộc huyện Thanh Trì cũ.

Phường Kiến Hưng là phường được hình thành trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Kiến Hưng, phường Phú La, quận Hà Đông; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Phú Lương, Hà Cầu, Quang Trung thuộc quận Hà Đông và xã Tân Triều thuộc huyện Thanh Trì.

