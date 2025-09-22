Giá đất ở tại quận Bắc Từ Liêm cũ: Phường Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh hay Đông Ngạc đang biến động mạnh?

Thị trường đất nền "nổi sóng" tại 5 phường mới thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ

Tại thời điểm tháng 9/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán đất tại khu vực 5 phường mới tại quận Bắc Từ Liêm cũ được đăng tải khá rầm rộ. Đặc biệt là tại các phường Đông Ngạc, Xuân Đỉnh, Thượng Cát... nơi còn quỹ đất lớn được đăng bán sôi động hơn cả.

Cụ thể, mảnh đất phân lô, sổ đỏ chính chủ, rộng 80m2, mặt tiền 5m, nằm trên mặt ngõ rộng 5m tại đường Phạm Văn Đồng, phường Đông Ngạc hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 13 tỷ đồng, tương đương 162,5 triệu đồng/m2.

Nằm trên mặt phố Lộc, phường Xuân Đỉnh, lô đất rộng 91m2 hiện đang được rao bán với giá 26 tỷ đồng, tương đương 285,71 triệu đồng/m2.

Lô đất rộng 160m2 nằm trên mặt đê Liên Mạc, phường Thượng Cát hiện đang được đăng tin rao bán với giá 22,4 tỷ đồng, tương đương 140 triệu đồng/m2. Hiện nay, nhiều tin rao bán đất tại khu vực Thượng Cát tập trung ở vùng Liên Mạc (nay thuộc phường Thượng Cát), với mức giá phổ biến 100 – 160 triệu đồng/m².

Tuy có lượng thông tin rao bán đất ở khiêm tốn hơn, tuy nhiên giá đất ở tại phường Tây Tựu, Phú Diễn cũng không hề rẻ. Đơn cử có thể kể đến một lô đất ở rộng 51,3m2 tại đường Hoàng Công Chất, phường Phú Diễn hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 15,5 tỷ đồng, tương đương 302,14 triệu đồng/m2.

Tại phố đường Tây Tựu, phường Tây Tựu, một lô đất rộng 162m2 hiện cũng đang được rao bán với giá 32,4 tỷ đồng, tương đương 200 triệu đồng/m2.

Có thể thấy, hiện nay giá bán đất ở tại 5 phường mới được thành lập từ quận Bắc Từ Liêm cũ đang ở ngưỡng khá cao, dao động phổ biến từ 100-300 triệu đồng/m2.

Mặt bằng giá cao phản ánh kỳ vọng lớn của giới đầu tư vào tiềm năng phát triển khu vực Bắc Từ Liêm cũ sau sáp nhập, khi hạ tầng, quy hoạch và tiện ích dân sinh, thương mại được dự báo sẽ tiếp tục nâng cấp mạnh mẽ trong thời gian tới.

5 phường mới thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ sau sáp nhập

1. Phường Tây Tựu

Phường Tây Tựu hiện nay được thành lập trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Tây Tựu, Minh Khai thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã Kim Chung thuộc huyện Hoài Đức cũ.

2. Phường Phú Diễn

Phường Phú Diễn được sáp nhập từ toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Phú Diễn; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường Phúc Diễn quận Bắc Từ Liêm cũ, phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường Mai Dịch thuộc quận Cầu Giấy cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Cổ Nhuế 1 thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ.

3. Phường Xuân Đỉnh

Phường Xuân Đỉnh trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Xuân Tảo, Xuân Đỉnh quận Bắc Từ Liêm cũ, Xuân La thuộc quận Tây Hồ cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Cổ Nhuế 1 thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ.

4. Phường Đông Ngạc

Phường Đông Ngạc được sáp nhập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Đức Thắng thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Đông Ngạc, Cổ Nhuế 2 thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Xuân Đỉnh, Thụy Phương, Minh Khai thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ.

5. Phường Thượng Cát

Phường Thượng Cát hiện nay được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Thượng Cát, Liên Mạc thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Thụy Phương thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Cổ Nhuế 2, Minh Khai, Tây Tựu thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ.

Giá cho thuê không ngờ tới của nhiều căn chung cư tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội GĐXH - Giá thuê căn hộ chung cư tại quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) tăng mạnh trong tháng 6/2025, vượt kỳ vọng và khiến khu vực này trở thành điểm nóng thu hút cả người thuê lẫn nhà đầu tư.