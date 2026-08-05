Cuộc sống ở tuổi U70 của Quang Minh: Sống trong căn nhà rộng 233 m², có vợ trẻ đẹp và con trai đáng yêu

Thứ tư, 10:30 05/08/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Dù đã ở tuổi U70, Quang Minh vẫn giữ được vẻ ngoài phong độ và trẻ trung. Không chỉ sở hữu ngoại hình "lão hóa ngược", nam diễn viên còn có cuộc sống hiện tại viên mãn, ngập tràn niềm vui bên gia đình.

Cuộc sống ở tuổi U70 của Quang Minh: Sống trong căn nhà rộng 233 m², có vợ trẻ đẹp và con trai đáng yêu - Ảnh 1.Diễn viên Quang Minh tuổi U70 phong độ bên vợ trẻ

GĐXH - Diễn viên Quang Minh trong một sự kiện thời trang đã xuất hiện cùng vợ trẻ. Điều khiến khán giả chú ý, ở tuổi U70 nam diễn viên vẫn phong độ.

Trên trang cá nhân, mới đây diễn viên Quang Minh đã khiến khán giả bất ngờ khi chuẩn bị món quà sinh nhật cho vợ trẻ kém 37 tuổi là căn nhà mặt phố có diện tích 233m2. Được biết, căn nhà được đặt tên Minh Chi'house, ghép tên anh và vợ trẻ. Clip: FBNV

Cuộc sống ở tuổi U70 của Quang Minh: Ở nhà rộng 233 m2, có vợ trẻ đẹp và con trai đáng yêu - Ảnh 1.

Tăng Khánh Chi - vợ trẻ của Quang Minh hạnh phúc với món quà giá trị nhân ngày ý nghĩa. Ở tuổi mới, cô được chồng tặng cho một căn nhà mặt phố cao 4 tầng với thiết kế hiện đại.

Cuộc sống ở tuổi U70 của Quang Minh: Ở nhà rộng 233 m2, có vợ trẻ đẹp và con trai đáng yêu - Ảnh 2.

Cách đây gần 7 tháng, Quang Minh và vợ đã làm lễ động thổ căn nhà này với niềm hân hoan sẽ có một tổ ấm bình yên tại quê hương.

Cuộc sống ở tuổi U70 của Quang Minh: Ở nhà rộng 233 m2, có vợ trẻ đẹp và con trai đáng yêu - Ảnh 3.

Để thực hiện được ước mơ, Quang Minh chăm chỉ chạy show, đóng phim và kinh doanh. Anh không nề hà bất cứ việc gì để bản thân và vợ có cuộc sống tốt nhất.

Cuộc sống ở tuổi U70 của Quang Minh: Ở nhà rộng 233 m2, có vợ trẻ đẹp và con trai đáng yêu - Ảnh 4.

Tại cuộc họp báo "Đại tiệc trăng máu 8", nói với báo chí về cuộc sống làm cha ở tuổi xế chiều, Quang Minh cho biết từ khi có thêm con, anh cảm thấy mình có nhiều động lực và ý thức trách nhiệm hơn trong cuộc sống. Nam diễn viên cũng chia sẻ điều mong mỏi lớn nhất ở thời điểm hiện tại là có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục làm việc và chăm lo cho con.

Cuộc sống ở tuổi U70 của Quang Minh: Ở nhà rộng 233 m2, có vợ trẻ đẹp và con trai đáng yêu - Ảnh 5.

Quang Minh tự hào khi con trai Dustin được nhiều bạn bè, khán giả khen đẹp trai, 'như bản sao của bố'. Trong nhiều hình ảnh cho thấy, con trai diễn viên Quang Minh được nhận xét trông khôi ngô, đáng yêu, gương mặt giống hệt bố.

Cuộc sống ở tuổi U70 của Quang Minh: Ở nhà rộng 233 m2, có vợ trẻ đẹp và con trai đáng yêu - Ảnh 6.

Được biết, Quang Minh sau khi ly hôn Hồng Đào, anh bén duyên với bạn gái Khánh Chi. Với anh, Khánh Chi là người phụ nữ tốt, đáng trân trọng.

Cuộc sống ở tuổi U70 của Quang Minh: Ở nhà rộng 233 m2, có vợ trẻ đẹp và con trai đáng yêu - Ảnh 9.

Hiện tại, khi trở về nước hoạt động, cuộc sống của diễn viên Quang Minh ngày càng viên mãn.

Quang Minh sinh năm 1959 tại TP.HCM, anh là một trong những nghệ sĩ hài nổi tiếng của cộng đồng người Việt ở hải ngoại và trong nước. Trước khi sang Mỹ định cư vào năm 1990, Quang Minh từng hoạt động tại các đoàn kịch nổi tiếng như Đoàn Kim Cương và Đoàn Bông Hồng.

Những năm gần đây, Quang Minh trở về Việt Nam hoạt động nghệ thuật và tham gia nhiều bộ phim điện ảnh như: Em chưa 18, Ngôi nhà bươm bướm, Qua bển làm chi và Làm giàu với ma.... Với lối diễn xuất tự nhiên, duyên dáng và giàu kinh nghiệm, anh vẫn là gương mặt được nhiều khán giả yêu mến.

Ảnh: FBNV

Cuộc sống ở tuổi U70 của Quang Minh: Sống trong căn nhà rộng 233 m², có vợ trẻ đẹp và con trai đáng yêu - Ảnh 10.Diện mạo tuổi U70 của diễn viên Quang Minh khiến khán giả ngỡ ngàng

GĐXH - Trong buổi ra mắt phim "Trùm sò", diễn viên Quang Minh đã khiến nhiều người sốc vì diện mạo trẻ đẹp dù đã bước sang tuổi U70.

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