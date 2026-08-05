Cuộc sống ở tuổi U70 của Quang Minh: Sống trong căn nhà rộng 233 m², có vợ trẻ đẹp và con trai đáng yêu

Khánh (Long Vũ) sụp đổ khi biết rõ bộ mặt thật của hotgirl trường múaXem - nghe - đọc -
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Trên trang cá nhân, mới đây diễn viên Quang Minh đã khiến khán giả bất ngờ khi chuẩn bị món quà sinh nhật cho vợ trẻ kém 37 tuổi là căn nhà mặt phố có diện tích 233m2. Được biết, căn nhà được đặt tên Minh Chi'house, ghép tên anh và vợ trẻ. Clip: FBNV
Quang Minh sinh năm 1959 tại TP.HCM, anh là một trong những nghệ sĩ hài nổi tiếng của cộng đồng người Việt ở hải ngoại và trong nước. Trước khi sang Mỹ định cư vào năm 1990, Quang Minh từng hoạt động tại các đoàn kịch nổi tiếng như Đoàn Kim Cương và Đoàn Bông Hồng.
Những năm gần đây, Quang Minh trở về Việt Nam hoạt động nghệ thuật và tham gia nhiều bộ phim điện ảnh như: Em chưa 18, Ngôi nhà bươm bướm, Qua bển làm chi và Làm giàu với ma.... Với lối diễn xuất tự nhiên, duyên dáng và giàu kinh nghiệm, anh vẫn là gương mặt được nhiều khán giả yêu mến.
Ảnh: FBNV
GĐXH - Khánh tận mắt chứng kiến hotgirl trường múa lừa dối mình và đi với bạn trai thật sự.
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