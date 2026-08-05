MC Đức Bảo: 'Mình là người chồng tệ'

Mới đây, nhân dịp sinh nhật bà xã Phương Thảo, MC Đức Bảo đã đăng tải hình ảnh gia đình kèm dòng trạng thái thừa nhận "mình là người chồng tệ".

"Vì sinh nhật vợ mà chồng không ở nhà, bỏ mặc vợ con côi cút, chẳng có bánh cũng chẳng có nến… Đấy là lương tâm tự mình cắn rứt nghĩ vậy, chứ vợ chắc sẽ thông cảm cho công việc của bố Lily thôi", nam MC giải thích.

Tuy nhiên, sau đó Đức Bảo cũng tiết lộ đã mua quà và hoa tặng bà xã: "Chúc mẹ Lily ngày càng trẻ trung, xinh đẹp và luôn nở nụ cười hạnh phúc... Bố và Lily yêu mẹ rất nhiều!".

MC Đức Bảo bày tỏ áy náy khi vắng mặt trong ngày sinh nhật vợ.

Bà xã Đức Bảo là Phương Thảo, kém chồng 5 tuổi, là biên tập viên truyền hình. Cặp đôi kết hôn năm 2018 và đón con gái đầu lòng Lily vào năm 2024.

Chia sẻ về cuộc sống của vợ chồng truyền hình, vợ Đức Bảo từng thừa nhận "nhiều khi là chịu đựng và chờ đợi. Bởi giờ giấc khác người, bởi những chuyến công tác xa, bởi những ngày đi về bất chợt không hẹn giờ giấc. Thường xuyên chúng tôi ăn tối lúc 22h giờ.

MC Đức Bảo từng chia sẻ với Gia đình và Xã hội: "Lịch trình làm việc có phần hơi đặc biệt này không hẳn là vấn đề lớn trong gia đình tôi. Lý do là bởi vợ tôi rất hiểu về nghề, về những khó khăn đặc thù của công việc truyền hình. Không chỉ có thấu hiểu, cô ấy luôn chủ động sắp xếp thời gian khoa học, từ lịch làm việc đến những hoạt động trong gia đình thường ngày sao cho chúng tôi thuận tiện nhất, có nhiều thời gian dành cho nhau.

Thực sự, tôi thấy mình may mắn về điều đó. Nếu cứ để mình tôi cuốn theo công việc, có lẽ tôi không có lúc nào để thở nữa, chưa nói đến thời gian dành cho tổ ấm".

Gia đình nhỏ hạnh phúc của MC Đức Bảo và vợ kém 5 tuổi.

Sau 8 năm "về chung nhà", Đức Bảo cũng thừa nhận cả hai vợ chồng bây giờ là hai phiên bản được nhào nặn từ chính những trải nghiệm hôn nhân, khiến cả hai dễ dàng bộc lộ những tâm tư, tình cảm, suy nghĩ, từ đó thấu hiểu, chấp nhận nhau hơn.

"Yếu tố quan trọng nhất để tạo nên một mái ấm bền vững đó chính là giao tiếp giữa hai vợ chồng. Giao tiếp qua những câu chuyện hàng ngày, giao tiếp qua những tâm sự, chuyện phiếm, kể cả lúc tranh cãi cũng là một cơ hội để giao tiếp!", MC Đức Bảo tiết lộ.

Con gái MC Đức Bảo 2 tuổi đáng yêu.

Bùi Đức Bảo tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội chuyên ngành Điện tử viễn thông. Anh bén duyên với công việc dẫn chương trình và đoạt giải "Én Vàng" của cuộc thi "Người dẫn chương trình" 2013. Anh ghi dấu ấn qua loạt chương trình trên VTV như: Chúng tôi là chiến sĩ, Cà phê sáng, Vietnam Idol…; các sự kiện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, SEA Games...Năm 2022, Đức Bảo đoạt giải Biên tập viên - Dẫn chương trình Ấn tượng tại giải Ấn tượng VTV.





