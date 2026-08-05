Tin sao 5/8: Lương Bích Hữu khẳng định không phẫu thuật thẩm mỹ, Hoa hậu Thanh Thủy diện váy cưới

Thứ tư, 19:30 05/08/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Ca sĩ Lương Bích Hữu khẳng định chưa từng phẫu thuật hay chỉnh sửa nhan sắc, trong khi đó Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy gây chú ý khi diện váy cưới.

Lương Bích Hữu khẳng định không phẫu thuật thẩm mỹ giữa Tin sao 5 / 8 - Ảnh 1.

Quỳnh Kool chia sẻ hình ảnh diện bộ trang phục mang phong cách nhẹ nhàng, nữ tính phối cùng style làm tóc đơn giản, thanh lịch. 

Lương Bích Hữu khẳng định không phẫu thuật thẩm mỹ giữa Tin sao 5 / 8 - Ảnh 2.

Làn da trắng sáng, biểu cảm thần thái của Quỳnh Kool khiến nhiều người không tiếc lời khen ngợi.

Lương Bích Hữu khẳng định không phẫu thuật thẩm mỹ giữa Tin sao 5 / 8 - Ảnh 3.

Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh chia sẻ hình ảnh cùng mẹ và các con nghỉ dưỡng tại Cù Lao Mái Nhà (Đắk Lắk).

Lương Bích Hữu khẳng định không phẫu thuật thẩm mỹ giữa Tin sao 5 / 8 - Ảnh 4.

Phạm Quỳnh Anh tự tin diện bikini khoe thân hình thon gọn, gợi cảm.

Lương Bích Hữu khẳng định không phẫu thuật thẩm mỹ giữa Tin sao 5 / 8 - Ảnh 5.

Trương Quỳnh Anh xuất hiện yêu kiều, quyến rũ trong một sự kiện. 

Lương Bích Hữu khẳng định không phẫu thuật thẩm mỹ giữa Tin sao 5 / 8 - Ảnh 6.

Phong cách thời trang, nhan sắc của Trương Quỳnh Anh nhận về "mưa" lời khen từ khán giả.

Lương Bích Hữu khẳng định không phẫu thuật thẩm mỹ giữa Tin sao 5 / 8 - Ảnh 7.

Hoa hậu Quốc tế 2024 - Huỳnh Thị Thanh Thủy gây chú ý với loạt ảnh cưới được đăng tải trên trang cá nhân. 

Lương Bích Hữu khẳng định không phẫu thuật thẩm mỹ giữa Tin sao 5 / 8 - Ảnh 8.

Ở tuổi 24, Hoa hậu Quốc tế 2024 gây ấn tượng bởi nhan sắc ngọt ngào, khiến nhiều người phải xuýt xoa.

Lương Bích Hữu khẳng định không phẫu thuật thẩm mỹ giữa Tin sao 5 / 8 - Ảnh 9.

Ca sĩ Lương Bích Hữu đăng tải bức ảnh ghi lại khoảnh khắc đời thường với phong cách giản dị. Cô khẳng định bản thân chưa từng sử dụng bất kỳ dịch vụ phẫu thuật hay chỉnh sửa nhan sắc nào.

(Ảnh FB nhân vật)

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