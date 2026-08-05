Tin sao 5/8: Lương Bích Hữu khẳng định không phẫu thuật thẩm mỹ, Hoa hậu Thanh Thủy diện váy cưới

5 giờ trước

GĐXH - Khánh Thi mới đây đã chia sẻ ảnh con trai Kubi và bạn nhảy "duyên nợ" của cậu bé. Những khoảnh khắc đẹp của cặp vũ công nhí nhận được tình cảm yêu mến của khán giả.