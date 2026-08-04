Tin sao 4/8: Nguyễn Văn Chung gây chú ý với hình ảnh hài hước, nhan sắc Ninh Dương Lan Ngọc gây chú ý

Thứ ba, 19:00 04/08/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gây chú ý với hình ảnh hài hước khi anh đội chiếc mũ che nắng độc đáo, trong khi đó hình ảnh mới của Ninh Dương Lan Ngọc thu hút sự chú ý bởi nhan sắc quyến rũ.

Ninh Dương Lan Ngọc thu hút mọi ánh nhìn với nhan sắc quyến rũ trong sự kiện mới - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gây chú ý với hình ảnh đội chiếc mũ che nắng độc đáo, hài hước, nhận nhiều tương tác vui vẻ từ khán giả. 

Ninh Dương Lan Ngọc thu hút mọi ánh nhìn với nhan sắc quyến rũ trong sự kiện mới - Ảnh 2.

"Khi bạn muốn che nắng nhưng vẫn phải pose dáng đẹp", nam nhạc sĩ viết.

Ninh Dương Lan Ngọc thu hút mọi ánh nhìn với nhan sắc quyến rũ trong sự kiện mới - Ảnh 3.

Ca sĩ Nathan Lee chia sẻ hình ảnh mừng sinh nhật tuổi 43, quy tụ nhiều đồng nghiệp thân thiết.

Ninh Dương Lan Ngọc thu hút mọi ánh nhìn với nhan sắc quyến rũ trong sự kiện mới - Ảnh 4.

Trong bữa tiệc sinh nhật có sự góp mặt của ca sĩ Mỹ Lệ, Tam ca Áo Trắng, Đoan Trang, Đức Tuấn và một số bạn bè thân thiết tham dự. 

Ninh Dương Lan Ngọc thu hút mọi ánh nhìn với nhan sắc quyến rũ trong sự kiện mới - Ảnh 5.

Khoảnh khắc của em bé thứ ba nhà Nhã Phương - Trường Giang trong một lần đi tiêm gây chú ý với cộng đồng mạng xã hội. 

Ninh Dương Lan Ngọc thu hút mọi ánh nhìn với nhan sắc quyến rũ trong sự kiện mới - Ảnh 6.

Lần đầu lộ diện trước công chúng, bé Joy được nhận xét kháu khỉnh, dễ thương và có nhiều nét giống anh trai Hope.

Ninh Dương Lan Ngọc thu hút mọi ánh nhìn với nhan sắc quyến rũ trong sự kiện mới - Ảnh 7.

Nghệ sĩ Cát Tường chia sẻ hình ảnh bình yên nơi vườn quê ở Huế. 

Ninh Dương Lan Ngọc thu hút mọi ánh nhìn với nhan sắc quyến rũ trong sự kiện mới - Ảnh 8.

Nữ nghệ sĩ chăm sóc đàn gà và thu hoạch trứng, công việc mang lại niềm vui và thư thái. 

Ninh Dương Lan Ngọc thu hút mọi ánh nhìn với nhan sắc quyến rũ trong sự kiện mới - Ảnh 9.

Ninh Dương Lan Ngọc thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng với loạt hình ảnh tại một sự kiện, cô gây chú ý với diện mạo chỉn chu, phong cách thời trang trẻ trung bất chấp thời gian. Nữ diễn viên nhận về "cơn mưa" lời khen từ khán giả về nhan sắc tươi trẻ, ngày càng thăng hạng.

(Ảnh FB nhân vật)

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