Tin sao 4/8: Nguyễn Văn Chung gây chú ý với hình ảnh hài hước, nhan sắc Ninh Dương Lan Ngọc gây chú ý
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gây chú ý với hình ảnh hài hước khi anh đội chiếc mũ che nắng độc đáo, trong khi đó hình ảnh mới của Ninh Dương Lan Ngọc thu hút sự chú ý bởi nhan sắc quyến rũ.
'Lão Công' NSƯT Hồ Phong: Ở nhà, tôi là 'thiên thần' của các conGiải trí -
GĐXH - NSƯT Hồ Phong cho biết, anh thường đảm nhận những vai phản diện nhưng ngoài đời lại là "thiên thần" trong mắt các con.
Vẻ ngoài dễ thương của con trai Phương OanhGiải trí -
GĐXH - Bé Jimmy - con trai của Phương Oanh, mới 2 tuổi nhưng đã gây chú ý với vẻ ngoài đáng yêu, bụ bẫm và nhận được nhiều tình cảm từ khán giả.
Con gái Ngô Thanh Vân chọn món quà độc lạ trong sinh nhật 1 tuổiGiải trí -
GĐXH - Ngô Thanh Vân chia sẻ tiệc sinh nhật 1 tuổi của con gái với những món quà độc lạ.
Tuấn phát hiện 'tình địch' liên quan đến đối tượng tài trợ tổ chức chống pháXem - nghe - đọc -
GĐXH - Người đang tán tỉnh Vân có liên quan đến kẻ được cho là "nhà tài trợ" của tổ chức chống phá.
Hôn nhân viên mãn với nữ MC VTV xinh đẹp, diễn viên Phùng Đức Hiếu vẫn day dứt một điềuGiải trí -
GĐXH - Diễn viên Phùng Đức Hiếu day dứt về việc sau khi bố qua đời anh mới nhận ra trong điện thoại của mình không có một tấm ảnh chụp chung với ông.
Nữ sinh quê Hải Phòng thần tượng Nguyễn Thị Huyền đang gây chú ý Hoa hậu Việt Nam 2026Giải trí -
GĐXH - Phạm Vân Hà - nữ sinh Hải Phòng, gây ấn tượng tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Với chiều cao 1m74 và khả năng ngoại ngữ xuất sắc, cô đang hướng tới ước mơ ngành Y khoa. Cô cũng ngưỡng mộ đàn chị Nguyễn Thị Huyền - Hoa hậu Việt Nam 2004.
Hình ảnh em bé mới sinh của Nhã Phương - Trường Giang gây chú ýGiải trí -
GĐXH - Hình ảnh con thứ ba của Nhã Phương - Trường Giang thu hút sự chú ý của khán giả bởi vẻ ngoài đáng yêu, bụ bẫm.
14 năm hôn nhân ngọt ngào của Đoan Trang và chồng Thụy ĐiểnGiải trí -
GĐXH - Ca sĩ Đoan Trang mới đây chia sẻ về 14 năm hôn nhân hạnh phúc bên chồng Thụy Điển. Suốt hơn một thập kỷ gắn bó, cả hai luôn vun đắp cuộc sống bình yên, viên mãn.
Hình ảnh vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển tuyệt đẹp trong MV mới của ca sĩ Lệ QuyênGiải trí -
GĐXH - Hình ảnh vợ chồng Khánh Thi và Phan Hiển trong MV "Giá như anh là em" của ca sĩ Lệ Quyên thu hút sự chú ý người hâm mộ.
Cuộc sống của 'Á hậu có gương mặt phúc hậu nhất Việt Nam' sau 8 năm lấy chồngCâu chuyện văn hóa -
Gần 1 thập kỷ hôn nhân bên ông xã doanh nhân kém tuổi, cuộc sống của Á hậu Dương Tú Anh vẫn luôn được nhiều khán giả quan tâm.