Sắc vóc ở tuổi hưu của NSND Lê Khanh

Thứ tư, 09:01 05/08/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - NSND Lê Khanh ở tuổi nghỉ hưu đang tận hưởng cuộc sống với nhiều niềm vui. Nhờ biết cách cân bằng cuộc sống, chị luôn giữ được vẻ ngoài tươi trẻ.

Vẻ ngoài ở tuổi hưu của NSND Lê Khanh - Ảnh 1.NSND Lê Khanh nói gì khi đóng phim do một bác sĩ làm đạo diễn?

GĐXH - Trước việc tham gia một bộ phim do bác sĩ làm đạo diễn, NSND Lê Khanh đã cảm thấy e dè khi hợp tác...

Vẻ ngoài ở tuổi hưu của NSND Lê Khanh - Ảnh 1.

NSND Lê Khanh mới đây có chuyến du lịch cùng nhóm bạn thân là các nghệ sĩ của Nhà hát Tuổi trẻ gồm: NSND Ngọc Huyền, Khánh Huyền, Tú Oanh và Ngọc Bích. Cũng như các đồng nghiệp, nữ nghệ sĩ gạo cội ở tuổi xế chiều vẫn giữ được nguồn năng lượng tích cực cùng nhan sắc rạng rỡ.

Vẻ ngoài ở tuổi hưu của NSND Lê Khanh - Ảnh 2.

Mỗi lần xuất hiện, NSND Lê Khanh đều gây ấn tượng bởi hình ảnh chỉn chu, sang trọng, xứng danh "giai nhân Hà thành" một thời.

Vẻ ngoài ở tuổi hưu của NSND Lê Khanh - Ảnh 3.

Nụ cười rạng rỡ cùng phong thái thanh lịch của NSND Lê Khanh luôn để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả, bất kể ở độ tuổi nào.

Vẻ ngoài ở tuổi hưu của NSND Lê Khanh - Ảnh 4.

Chính vì vậy, trong nhiều dự án nghệ thuật, NSND Lê Khanh luôn được các đạo diễn tin tưởng giao những vai diễn mang khí chất sang trọng, như phu nhân hoặc những người phụ nữ quyền quý.

Vẻ ngoài ở tuổi hưu của NSND Lê Khanh - Ảnh 5.

Không phụ sự kỳ vọng của khán giả, NSND Lê Khanh luôn hoàn thành xuất sắc các vai diễn được giao và nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn cũng như công chúng.

Vẻ ngoài ở tuổi hưu của NSND Lê Khanh - Ảnh 6.

Nếu trên phim ảnh hay tại các sự kiện, NSND Lê Khanh luôn xuất hiện với vẻ ngoài lộng lẫy thì ngoài đời, chị lại gây thiện cảm bởi sự mộc mạc, giản dị.

Vẻ ngoài ở tuổi hưu của NSND Lê Khanh - Ảnh 7.

Trên trang cá nhân, NSND Lê Khanh không ngại khoe mặt mộc. Theo thời gian, làn da của chị cũng lão hóa nhưng với NSND Lê Khanh, chị thích cho da thở để khỏe mạnh từ sâu bên trong.

Vẻ ngoài ở tuổi hưu của NSND Lê Khanh - Ảnh 8.

Dù để mặt mộc, NSND Lê Khanh vẫn được khán giả khen ngợi bởi những đường nét gương mặt thanh tú và thần thái rạng rỡ. "Mỹ nhân Hà thành" một thời luôn duy trì tinh thần lạc quan, vui vẻ, nhờ đó giữ được sức khỏe tốt và làn da tươi tắn theo thời gian.

Lê Khanh sinh năm 1963, chị thành công ở cả sân khấu, điện ảnh và truyền hình với nhiều vai diễn ấn tượng. Trong lĩnh vực phim ảnh, chị ghi dấu ấn qua các tác phẩm như: Từ một cánh rừng, Người Hà Nội, Chiếc mặt nạ da người, Gái già lắm chiêu V và nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng khác. Với hơn 40 năm cống hiến, chị được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân và hiện vẫn tích cực tham gia diễn xuất, giảng dạy.

Vẻ ngoài ở tuổi hưu của NSND Lê Khanh - Ảnh 10.NSND Lê Khanh: 'Có người nói tôi lên phim ghê gớm quá'

Phim điện ảnh ''Một thời ta đã yêu'' đã có buổi ra khán giả TPHCM vào tối 11/5. Trong lần trở lại màn ảnh rộng này, Quỳnh Thy vào vai Quỳnh - một người mẫu và có mối tình tay ba với Toàn (Quốc Trường) và Bảo (Quốc Huy). NSND Lê Khanh vào vai mẹ của Bảo và lần đầu đóng cặp vợ chồng với nghệ sĩ Thành Lộc.

 

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