Sắc vóc ở tuổi hưu của NSND Lê Khanh

Lê Khanh sinh năm 1963, chị thành công ở cả sân khấu, điện ảnh và truyền hình với nhiều vai diễn ấn tượng. Trong lĩnh vực phim ảnh, chị ghi dấu ấn qua các tác phẩm như: Từ một cánh rừng, Người Hà Nội, Chiếc mặt nạ da người, Gái già lắm chiêu V và nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng khác. Với hơn 40 năm cống hiến, chị được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân và hiện vẫn tích cực tham gia diễn xuất, giảng dạy.