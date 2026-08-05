Sắc vóc ở tuổi hưu của NSND Lê Khanh

Nam thần TVB mệnh danh 'chồng quốc dân', U60 viên mãn bên vợ hoa hậu nổi tiếngThế giới showbiz -
Thời hoàng kim, tài tử này từng là nam thần khiến nhiều chị em say mê không lối thoát không chỉ đẹp trai, chung tình, tốt bụng mà còn hài hước.
Lê Khanh sinh năm 1963, chị thành công ở cả sân khấu, điện ảnh và truyền hình với nhiều vai diễn ấn tượng. Trong lĩnh vực phim ảnh, chị ghi dấu ấn qua các tác phẩm như: Từ một cánh rừng, Người Hà Nội, Chiếc mặt nạ da người, Gái già lắm chiêu V và nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng khác. Với hơn 40 năm cống hiến, chị được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân và hiện vẫn tích cực tham gia diễn xuất, giảng dạy.
Thời hoàng kim, tài tử này từng là nam thần khiến nhiều chị em say mê không lối thoát không chỉ đẹp trai, chung tình, tốt bụng mà còn hài hước.
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gây chú ý với hình ảnh hài hước khi anh đội chiếc mũ che nắng độc đáo, trong khi đó hình ảnh mới của Ninh Dương Lan Ngọc thu hút sự chú ý bởi nhan sắc quyến rũ.
GĐXH - NSƯT Hồ Phong cho biết, anh thường đảm nhận những vai phản diện nhưng ngoài đời lại là "thiên thần" trong mắt các con.
GĐXH - Bé Jimmy - con trai của Phương Oanh, mới 2 tuổi nhưng đã gây chú ý với vẻ ngoài đáng yêu, bụ bẫm và nhận được nhiều tình cảm từ khán giả.
GĐXH - Ngô Thanh Vân chia sẻ tiệc sinh nhật 1 tuổi của con gái với những món quà độc lạ.
GĐXH - Người đang tán tỉnh Vân có liên quan đến kẻ được cho là "nhà tài trợ" của tổ chức chống phá.
GĐXH - Diễn viên Phùng Đức Hiếu day dứt về việc sau khi bố qua đời anh mới nhận ra trong điện thoại của mình không có một tấm ảnh chụp chung với ông.
GĐXH - Phạm Vân Hà - nữ sinh Hải Phòng, gây ấn tượng tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Với chiều cao 1m74 và khả năng ngoại ngữ xuất sắc, cô đang hướng tới ước mơ ngành Y khoa. Cô cũng ngưỡng mộ đàn chị Nguyễn Thị Huyền - Hoa hậu Việt Nam 2004.
GĐXH - Hình ảnh con thứ ba của Nhã Phương - Trường Giang thu hút sự chú ý của khán giả bởi vẻ ngoài đáng yêu, bụ bẫm.
GĐXH - Ca sĩ Đoan Trang mới đây chia sẻ về 14 năm hôn nhân hạnh phúc bên chồng Thụy Điển. Suốt hơn một thập kỷ gắn bó, cả hai luôn vun đắp cuộc sống bình yên, viên mãn.
Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.