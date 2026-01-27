Mới nhất
Giá iPhone 16 mới nhất giảm sâu ở mức thấp chưa từng có, trang bị 'xịn' không kém iPhone 17

Thứ ba, 09:20 27/01/2026 | Giá cả thị trường
K.N (th)
K.N (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Giá iPhone 16 thường full tính năng giá rẻ có trang bị hiện đại giống iPhone 17 đáng mua nhất hiện nay.

Giá iPhone 16 giảm sâu , trang bị xịn như iPhone 17 đáng mua ngay hôm nay - Ảnh 1.Giá iPhone 17, iPhone 17 Pro giảm vô địch, thấp kỷ lục, cực dễ mua dịp cận Tết

GĐXH - Giá iPhone 17, iPhone 17 Pro tiếp tục cho thấy nó là dòng máy có sức hút lớn mặc dù mới ra mắt, trong đó một số lựa chọn như iPhone Air, iPhone 17 Pro đều giảm cực sâu.

Giá iPhone 16 mới nhất

Giá iPhone 16 giảm sâu , trang bị xịn như iPhone 17 đáng mua ngay hôm nay - Ảnh 2.

iPhone 16

Cuối tháng 1/2026, giá iPhone 16 tiếp tục giảm sâu hấp dẫn từ 2 - 3,5 triệu đồng, cụ thể như sau:

iPhone 16 - 128GB: 19.490.000 đồng

iPhone 16 - 256GB: 23.890.000 đồng

iPhone 16 - 512GB: 29.990.000 đồng

Đánh giá iPhone 16

iPhone 16 có thiết kế mới với bộ camera kép xếp dọc dễ nhận diện, bảng màu cũng nổi bật và bắt mắt hơn thế hệ cũ. So với iPhone 17, iPhone 16 không quá khác biệt, nếu dùng ốp lưng sẽ khó nhận ra hai phiên bản khác nhau dù iPhone 17 có màn hình lớn hơn.

Giá iPhone 16 giảm sâu , trang bị xịn như iPhone 17 đáng mua ngay hôm nay - Ảnh 3.

iPhone 16 có thiết kế mới với bộ camera kép xếp dọc

iPhone 16 là chiếc iPhone thường mạnh nhất cho đến khi iPhone 17 ra mắt. Thậm chí, đến thời điểm hiện tại, hiệu năng của iPhone 16 cũng được đánh giá không chênh lệch quá nhiều so với iPhone 17 và vẫn đủ để người dùng sử dụng thoải mái trong 4 - 5 năm tới.

Giá iPhone 16 giảm sâu , trang bị xịn như iPhone 17 đáng mua ngay hôm nay - Ảnh 4.

iPhone 16 là chiếc iPhone thường mạnh nhất cho đến khi iPhone 17 ra mắt.

Không những thế, iPhone 16 còn có RAM tăng từ 6GB lên 8GB, mang đến khả năng đa nhiệm tác vụ mượt mà, xử lý AI mạnh mẽ hơn, thậm chí ngang ngửa iPhone 15 Pro Max. Hiện tại, nó cũng là iPhone AI giá rẻ nhất của Apple.

Giá iPhone 16 giảm sâu , trang bị xịn như iPhone 17 đáng mua ngay hôm nay - Ảnh 5.

iPhone 16 còn có RAM tăng từ 6GB lên 8GB

Màn hình 6.1 inch Super Retina XDR với độ phân giải cao (1.179 x 2.556 px) tiếp tục là một điểm mạnh của iPhone 16. Thiết bị có độ sáng tối đa 2.000 nits, giúp hiển thị rõ nét kể cả dưới ánh nắng gắt, điều rất cần thiết tại khí hậu Việt Nam.


Giá iPhone 16 giảm sâu , trang bị xịn như iPhone 17 đáng mua ngay hôm nay - Ảnh 6.

Lớp kính Ceramic Shield được nâng cấp

Lớp kính Ceramic Shield được nâng cấp, không chỉ bền bỉ hơn mà còn giúp thân máy mỏng và nhẹ hơn đáng kể. Kết hợp cùng Dynamic Island được nâng cấp sâu hơn trong iOS, người dùng có thể dễ dàng tùy chỉnh thông báo, ứng dụng và tiện ích theo cách riêng của mình.

Giá iPhone 16 giảm sâu , trang bị xịn như iPhone 17 đáng mua ngay hôm nay - Ảnh 7.

iPhone 16 vẫn được trang bị viên pin 3.561 mAh

Dù có thiết kế mỏng nhẹ, iPhone 16 vẫn được trang bị viên pin 3.561 mAh, kết hợp công nghệ tiết kiệm năng lượng mới trên chip A18, cho thời lượng xem video liên tục lên tới 22 giờ. Công nghệ sạc nhanh 20W cho phép sạc 50% chỉ trong 30 phút, đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng bận rộn hàng ngày. Máy cũng hỗ trợ sạc MagSafe cải tiến và cổng USB-C tiện lợi.

Giá iPhone 16 giảm sâu , trang bị xịn như iPhone 17 đáng mua ngay hôm nay - Ảnh 8.

iPhone 16 tiếp tục duy trì đẳng cấp nhiếp ảnh với camera chính Fusion 48MP hỗ trợ zoom 2x

iPhone 16 tiếp tục duy trì đẳng cấp nhiếp ảnh với camera chính Fusion 48MP hỗ trợ zoom 2x, cho ra những bức ảnh cực kỳ sắc nét và chi tiết. Bên cạnh đó là ống kính Ultra Wide 12MP, hỗ trợ chụp macro siêu cận và chụp phong cảnh rộng đầy sáng tạo.


Giá iPhone 16 giảm sâu , trang bị xịn như iPhone 17 đáng mua ngay hôm nay - Ảnh 9.

Người dùng còn có thể tận dụng tính năng quay phim Cinematic

Người dùng còn có thể tận dụng tính năng quay phim Cinematic, chỉnh hiệu ứng âm thanh, màu sắc ngay trên máy. Nút Camera Control mới trên viền máy giúp điều khiển nhanh chóng, tiện lợi.

Có nên mua iPhone 16 thời điểm hiện tại?

iPhone 16 là dòng iPhone đầu tiên áp dụng thiết kế camera viên thuốc mới của Apple, là tiền đề để hoàn thiện dòng iPhone 17. Vì vậy, nó được coi là phiên bản giá rẻ giống iPhone 17 nhất hiện nay.

Nếu thích thiết kế của dòng iPhone 17 mới nhưng muốn tiết kiệm chi phí hơn thì iPhone 16 sẽ là sự lựa chọn thay thế giá rẻ đáng cân nhắc trong thời điểm này.

Tin liên quan

Giá iPhone 15, iPhone 15 Pro Max mới nhất hạ giá sốc, rẻ chưa từng có hút khách dịp cuối năm

Giá iPhone 15, iPhone 15 Pro Max mới nhất hạ giá sốc, rẻ chưa từng có hút khách dịp cuối năm

Giá iPhone 14 mới nhất giảm sâu, rẻ chưa từng có, xịn chẳng kém iPhone 17

Giá iPhone 14 mới nhất giảm sâu, rẻ chưa từng có, xịn chẳng kém iPhone 17

Giá iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 giảm mạnh, thấp chưa từng có, chỉ ngang hàng giá rẻ, cơ hội cực hiếm sắm hàng xịn dịp tết Nguyên đán

Giá iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 giảm mạnh, thấp chưa từng có, chỉ ngang hàng giá rẻ, cơ hội cực hiếm sắm hàng xịn dịp tết Nguyên đán

Cùng chuyên mục

Giá vàng hôm nay 27/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, PNJ, Phú Quý tăng hay giảm?

Giá vàng hôm nay 27/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, PNJ, Phú Quý tăng hay giảm?

Giá cả thị trường - 20 phút trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC vọt lên 177 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn các thương hiệu cũng tăng.

Hà Nội: Giá bán không ngờ tới loạt nhà mặt phố tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng đầu năm 2026

Hà Nội: Giá bán không ngờ tới loạt nhà mặt phố tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng đầu năm 2026

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, giá nhà mặt phố tại 2 phường mới: Tây Hồ và Phú Thượng được hình thành từ quận Tây Hồ tiếp tục khiến người mua nhà bất ngờ, giá bán chạm ngưỡng gần 2 tỷ đồng/m2.

Trải nghiệm ô tô giá 199 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế đẹp, nội thất tiện nghi, chạy 170km/lần sạc, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ như Honda SH

Trải nghiệm ô tô giá 199 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế đẹp, nội thất tiện nghi, chạy 170km/lần sạc, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ như Honda SH

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Ô tô mới gia nhập thị trường Việt Nam với mức giá khởi điểm từ 199 triệu đồng, hướng tới thiết kế nhỏ gọn và khả năng tiếp cận dễ dàng với người dùng phổ thông.

Giá xe ô tô Kia giảm sốc, thấp chưa từng có, Kia Morning, K3, Sorento rẻ nhất lịch sử

Giá xe ô tô Kia giảm sốc, thấp chưa từng có, Kia Morning, K3, Sorento rẻ nhất lịch sử

Giá cả thị trường - 15 giờ trước

GĐXH - Giá xe ô tô Kia mới nhất hiện vô cùng hấp dẫn nhờ ưu đãi lớn, trong đó Kia Moring chưa đến 350 triệu đồng, K3, Sorento chí phí cực rẻ.

Bất ngờ số tiền lãi nhận được khi gửi tiết kiệm 400 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng

Bất ngờ số tiền lãi nhận được khi gửi tiết kiệm 400 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng

Giá cả thị trường - 18 giờ trước

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 5,2 - 9%.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá đất ở tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng đầu năm 2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá đất ở tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng đầu năm 2026

Giá cả thị trường - 18 giờ trước

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 2 phường mới: Tây Hồ và Phú Thượng được hình thành từ quận Tây Hồ cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc đất ở.

Hà Nội: Giá cho thuê biệt thự trên địa bàn 5 xã Thanh Trì, Ngọc Hồi, Nam Phù, Đại Thanh và Hồng Vân đang biến động như nào đầu năm 2026

Hà Nội: Giá cho thuê biệt thự trên địa bàn 5 xã Thanh Trì, Ngọc Hồi, Nam Phù, Đại Thanh và Hồng Vân đang biến động như nào đầu năm 2026

Giá cả thị trường - 23 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, theo khảo sát, lượng thông tin cho thuê biệt thự, liền kề trên địa bàn huyện Thanh Trì cũ không quá rầm rộ, tập trung chủ yếu tại xã Tân Triều và Thanh Liệt cũ.

Giá vàng hôm nay 26/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh

Giá vàng hôm nay 26/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh

Giá cả thị trường - 23 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tăng hơn 2 triệu đồng/lượng.

SUV hạng B giá 327 triệu đồng đẹp sang trọng, nội thất cao cấp, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 khiến dân tình xôn xao

SUV hạng B giá 327 triệu đồng đẹp sang trọng, nội thất cao cấp, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 khiến dân tình xôn xao

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - SUV hạng B vừa ra mắt đang khiến dân tình xôn xao với mức giá siêu rẻ chỉ 327 triệu đồng, đè bẹp Kia Morning và Hyundai Grand i10.

Giá bạc hôm nay (26/1): Mở phiên tiếp đà tăng từ quốc tế, giá giao dịch trong nước bật lên 112 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (26/1): Mở phiên tiếp đà tăng từ quốc tế, giá giao dịch trong nước bật lên 112 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay tiếp đà tăng trưởng từ cuối tuần, từ 106 triệu đồng/kg bật lên vùng 112 triệu đồng/kg.

Xem nhiều

Xe máy điện giá 23 triệu đồng pin khỏe, bền, cốp rộng, trang bị hiện đại chẳng kém Honda Vision, rẻ chỉ như Wave Alpha

Xe máy điện giá 23 triệu đồng pin khỏe, bền, cốp rộng, trang bị hiện đại chẳng kém Honda Vision, rẻ chỉ như Wave Alpha

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe máy điện giá rẻ mới sở hữu khá nhiều trang bị hiện đại, thậm chí vượt trội hơn cả Honda Vision, một chiếc xe được nhiều khách Việt ưa chuộng.

Trải nghiệm xe số Honda Wave 110cc giá 28 triệu đồng bán ở Việt Nam phong cách hiện đại, trang bị đỉnh cao, cốp rộng, rẻ hơn Future, cạnh tranh Wave Alpha

Trải nghiệm xe số Honda Wave 110cc giá 28 triệu đồng bán ở Việt Nam phong cách hiện đại, trang bị đỉnh cao, cốp rộng, rẻ hơn Future, cạnh tranh Wave Alpha

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 26/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh

Giá vàng hôm nay 26/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 25/1: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu đang bán ra ở mức bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 25/1: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu đang bán ra ở mức bao nhiêu?

Giá cả thị trường
SUV hạng B giá 327 triệu đồng đẹp sang trọng, nội thất cao cấp, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 khiến dân tình xôn xao

SUV hạng B giá 327 triệu đồng đẹp sang trọng, nội thất cao cấp, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 khiến dân tình xôn xao

Giá cả thị trường

Top