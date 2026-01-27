Giá iPhone 16 mới nhất giảm sâu ở mức thấp chưa từng có, trang bị 'xịn' không kém iPhone 17

Giá iPhone 17, iPhone 17 Pro giảm vô địch, thấp kỷ lục, cực dễ mua dịp cận Tết GĐXH - Giá iPhone 17, iPhone 17 Pro tiếp tục cho thấy nó là dòng máy có sức hút lớn mặc dù mới ra mắt, trong đó một số lựa chọn như iPhone Air, iPhone 17 Pro đều giảm cực sâu.

Giá iPhone 16 mới nhất

iPhone 16

Cuối tháng 1/2026, giá iPhone 16 tiếp tục giảm sâu hấp dẫn từ 2 - 3,5 triệu đồng, cụ thể như sau:

iPhone 16 - 128GB: 19.490.000 đồng

iPhone 16 - 256GB: 23.890.000 đồng

iPhone 16 - 512GB: 29.990.000 đồng

Đánh giá iPhone 16

iPhone 16 có thiết kế mới với bộ camera kép xếp dọc dễ nhận diện, bảng màu cũng nổi bật và bắt mắt hơn thế hệ cũ. So với iPhone 17, iPhone 16 không quá khác biệt, nếu dùng ốp lưng sẽ khó nhận ra hai phiên bản khác nhau dù iPhone 17 có màn hình lớn hơn.

iPhone 16 có thiết kế mới với bộ camera kép xếp dọc

iPhone 16 là chiếc iPhone thường mạnh nhất cho đến khi iPhone 17 ra mắt. Thậm chí, đến thời điểm hiện tại, hiệu năng của iPhone 16 cũng được đánh giá không chênh lệch quá nhiều so với iPhone 17 và vẫn đủ để người dùng sử dụng thoải mái trong 4 - 5 năm tới.

iPhone 16 là chiếc iPhone thường mạnh nhất cho đến khi iPhone 17 ra mắt.

Không những thế, iPhone 16 còn có RAM tăng từ 6GB lên 8GB, mang đến khả năng đa nhiệm tác vụ mượt mà, xử lý AI mạnh mẽ hơn, thậm chí ngang ngửa iPhone 15 Pro Max. Hiện tại, nó cũng là iPhone AI giá rẻ nhất của Apple.

iPhone 16 còn có RAM tăng từ 6GB lên 8GB

Màn hình 6.1 inch Super Retina XDR với độ phân giải cao (1.179 x 2.556 px) tiếp tục là một điểm mạnh của iPhone 16. Thiết bị có độ sáng tối đa 2.000 nits, giúp hiển thị rõ nét kể cả dưới ánh nắng gắt, điều rất cần thiết tại khí hậu Việt Nam.





Lớp kính Ceramic Shield được nâng cấp

Lớp kính Ceramic Shield được nâng cấp, không chỉ bền bỉ hơn mà còn giúp thân máy mỏng và nhẹ hơn đáng kể. Kết hợp cùng Dynamic Island được nâng cấp sâu hơn trong iOS, người dùng có thể dễ dàng tùy chỉnh thông báo, ứng dụng và tiện ích theo cách riêng của mình.

iPhone 16 vẫn được trang bị viên pin 3.561 mAh

Dù có thiết kế mỏng nhẹ, iPhone 16 vẫn được trang bị viên pin 3.561 mAh, kết hợp công nghệ tiết kiệm năng lượng mới trên chip A18, cho thời lượng xem video liên tục lên tới 22 giờ. Công nghệ sạc nhanh 20W cho phép sạc 50% chỉ trong 30 phút, đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng bận rộn hàng ngày. Máy cũng hỗ trợ sạc MagSafe cải tiến và cổng USB-C tiện lợi.

iPhone 16 tiếp tục duy trì đẳng cấp nhiếp ảnh với camera chính Fusion 48MP hỗ trợ zoom 2x

iPhone 16 tiếp tục duy trì đẳng cấp nhiếp ảnh với camera chính Fusion 48MP hỗ trợ zoom 2x, cho ra những bức ảnh cực kỳ sắc nét và chi tiết. Bên cạnh đó là ống kính Ultra Wide 12MP, hỗ trợ chụp macro siêu cận và chụp phong cảnh rộng đầy sáng tạo.





Người dùng còn có thể tận dụng tính năng quay phim Cinematic

Người dùng còn có thể tận dụng tính năng quay phim Cinematic, chỉnh hiệu ứng âm thanh, màu sắc ngay trên máy. Nút Camera Control mới trên viền máy giúp điều khiển nhanh chóng, tiện lợi.

Có nên mua iPhone 16 thời điểm hiện tại?

iPhone 16 là dòng iPhone đầu tiên áp dụng thiết kế camera viên thuốc mới của Apple, là tiền đề để hoàn thiện dòng iPhone 17. Vì vậy, nó được coi là phiên bản giá rẻ giống iPhone 17 nhất hiện nay.

Nếu thích thiết kế của dòng iPhone 17 mới nhưng muốn tiết kiệm chi phí hơn thì iPhone 16 sẽ là sự lựa chọn thay thế giá rẻ đáng cân nhắc trong thời điểm này.