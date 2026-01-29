Giá iPhone 13, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro giảm sốc, thấp nhất lịch sử, cơ hội mua iPhone xịn giá rẻ dịp cận Tết
GĐXH - Giá iPhone 13, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro ghi nhận mức giảm khủng đối với cả iPhone 13 mới và những lựa chọn cũ như iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro.
Giá iPhone 13, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro
Là dòng máy không còn quá mới, iPhone 13 hiện đang giảm mạnh mẽ chưa từng thấy. Trong đó, iPhone 13 hiện vẫn còn hàng mới đã chạm đến khoảng giá dưới 11 triệu gia nhập hàng ngũ iPhone giá rẻ. Trong khi đó, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro đều là những lựa chọn máy cũ với sức hút lớn.
iPhone 13 dù không Pro nhưng vẫn là chiếc smartphone đủ tốt và vẫn đang được bán mới tại Việt Nam với màn hình đẹp, camera chất lượng với cả quay và chụp kèm theo khả năng hoạt động mượt mà với mọi ứng dụng. Ít nhất phải 2 năm nữa, iPhone 13 mới bắt đầu trở nên kém hấp dẫn.
Tuy không có nhiều tính năng đặc biệt mới như các dòng iPhone 15, 16 nhưng theo tiêu chí cơ bản gồm máy mượt, hoạt động ít lỗi và chụp ảnh, quay phim đẹp, iPhone 13 vẫn đáp ứng rất tốt.
Đối với iPhone 13 Pro Max và iPhone 13 Pro, cặp đôi này vẫn ngập tràn trang bị cao cấp từ màn hình 120Hz, camera zoom quang 3x hay camera có khả năng quay và lấy nét cực đỉnh thậm chí, nó gần như một 7 một 10 nếu so với iPhone 16 Pro Max mới nhất. Bởi vậy người dùng iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max được khuyên là chưa nên lên đời iPhone 16 Pro hoặc Pro Max.
Cuối cùng iPhone 13 Mini là chiếc iPhone cỡ nhỏ cuối cùng được Apple ra mắt. Tuy nhỏ nhưng nó tương đương về mọi tính năng với iPhone 13 mới, vì vậy với người dùng không thích smarpthone to, khó dùng với 1 tay, iPhone 13 Mini là lựa chọn cực ổn.
Bảng giá iPhone 13 các dòng mới nhất
Giá iPhone 13 (mới)
iPhone 13 128GB: 10.79 triệu đồng
iPhone 13 256GB: (hết hàng)
Giá iPhone 13 Pro Max cũ
iPhone 13 Pro Max 128GB: 11.79 triệu đồng.
iPhone 13 Pro Max 256GB: 12.89 triệu đồng
iPhone 13 Pro Max 512GB: 13.89 triệu đồng
Giá iPhone 13 Pro cũ
iPhone 13 Pro 128GB: 9.69 triệu đồng
iPhone 13 Pro 256GB: 10.79 triệu đồng.
iPhone 13 Pro 512GB: 11.59 triệu đồng
Giá iPhone 13 Mini (cũ)
iPhone 13 Mini 128GB: 5.75 triệu đồng
iPhone 13 Mini 256GB: 6.75 triệu đồng.
Có nên mua iPhone 13 các dòng thời điểm này?
Nhìn chung iPhone 13 Pro Max và iPhone 13 Pro là những lựa chọn cho người dùng thích trải nghiệm các trang bị cao cấp như màn OLED 120HZ, camera có zoom quang học mạnh mẽ vốn là những điều mà iPhone không Pro như iPhone 16 cũng vẫn chưa được trang bị.
Ngoại trừ AI hay một vài tính năng quay chụp chuyên biệt khác, iPhone 13 Pro Max không kém người đành em iPhone 16 Pro Max quá lớn. Thậm chí những người đang dùng iPhone 13 Pro Max được khuyên là chưa nên đổi iPhone 16 Pro Max nếu không quá cần đến AI.
Trong khi đó iPhone 13 là chiếc máy dành cho người dùng thích sự cơ bản chỉ cần smartphone hoạt động ổn định, camera và màn hình đều ở mức đủ dùng. Cùng với đó, iPhone 13 là lựa chọn cực ổn cho người đang dùng iPhone 11 trở xuống. Nếu đã dùng iPhone 12, đổi lên iPhone 13 không có sự khác biệt lớn.
Nếu không thích kích cỡ 6.1 inch vì quá lớn, bạn vẫn có thể chọn iPhone 13 Mini nhỏ gọn hơn mạnh ngang bằng nhưng chỉ còn hàng cũ.
Tổng kết lại, iPhone 13 vẫn đang là những lựa chọn ngon, bổ, rẻ mà khách Việt có thể cân nhắc tại thời điểm 2026 với khả năng đáp ứng vẫn rất tốt nhu cầu đa dạng, chụp ảnh, quay phim chất lượng với độ chênh không quá lớn so với những chiếc iPhone 17 mới.
Xe máy điện giá 21,7 triệu đồng ở Việt Nam động cơ mạnh, pin khỏe, đi 100km/1 lần sạc đẹp như Air Blade, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện giá hơn 20 triệu đồng kiểu dáng thể thao như xe ga xăng, động cơ mạnh và quãng đường di chuyển gần 100km/lần sạc.
Giá bạc hôm nay (29/1): Thị trường mở phiên tăng thêm gần 600.000 đồng/lượng, giá bán ra vươn vùng 122 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay tiếp tục giữ nhịp tăng mạnh khi mở phiên, các thương hiệu trong nước đồng loạt tăng từ hơn 200.000 đồng đến gần 600.000 đồng/lượng. Mức tăng này đưa giá bạc trong nước vươn lên vùng 122 triệu đồng/kg.
SUV cỡ nhỏ giá 387 triệu đồng phong cách thể thao, trang bị đẳng cấp vượt trội Kia Sonet, rẻ chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ về Việt Nam?Giá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - SUV cỡ nhỏ Toyota Raize 2026 vừa chính thức trình làng với những nâng cấp về trang bị công nghệ, bổ sung phiên bản thể thao và duy trì mức giá cạnh tranh.
SUV hạng C Honda CR-V bản hybrid giá tốt sản xuất ở Việt Nam nội thất rộng, trang bị hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu thu hút khách hàngGiá cả thị trường - 17 giờ trước
GĐXH - SUV hạng C Honda CR-V e:HEV lần đầu lắp ráp trong nước bổ sung bản giá thấp hơn nhằm đưa công nghệ hybrid đến gần người dùng Việt.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá biệt thự tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng đầu năm 2026Giá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Bước sang năm 2026, giá nhà đất, đặc biệt là phân khúc biệt thự trên địa bàn 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng (Hà Nội) vẫn khiến người mua bất ngờ khi chạm ngưỡng cả tỷ đồng một mét vuông.
Xe ga 125cc giá 45 triệu đồng đẹp hoài cổ, cốp chứa đồ rộng, trang bị ấn tượng sánh ngang SH Mode, rẻ hơn LEADGiá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc mới của Yamaha còn đe nẹt SH mode bằng những trang bị đầy ấn tượng.
Sau dịch tả lợn châu Phi, giá thịt lợn lên mức 160.000 đồng/kg tại các chợ Hà Nội dịp cận Tết Nguyên đánGiá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Những ngày cuối tháng 1, giá thịt lợn tại nhiều chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội ghi nhận mức tăng khá mạnh, khiến không ít người tiêu dùng phải cân nhắc lại chi tiêu cho bữa ăn hằng ngày.
Gửi tiết kiệm 200 triệu đồng kỳ hạn 13 tháng: Bất ngờ số tiền nhận đượcGiá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 5,2 - 9%.
SUV hạng B giá 330 triệu đồng thiết kế đẹp long lanh, trang bị hiện đại, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 liệu có về Việt Nam?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - SUV hạng B hoàn toàn mới vừa ra mắt đang thu hút sự chú ý lớn trên thị trường khi được chào bán với mức giá chỉ từ 330 triệu đồng, rẻ hơn nhiều so với Kia Morning và Hyundai i10.
Giá vàng hôm nay 28/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý biến động ra sao?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay tăng mạnh, lên 178,1-180,6 triệu đồng/lượng, tăng tới 2,8-3,3 triệu đồng/lượng so với cuối phiên hôm qua.
Xe ga 150cc giá 52 triệu đồng có ABS 2 kênh, TCS chất như Honda SH, rẻ hơn SH ModeGiá cả thị trường
GĐXH - Xe ga 150cc đến từ thương hiệu rất nổi tiếng vừa chính thức ra mắt, hứa hẹn sẽ khiến cho cả Honda SH và Vario 160 rơi vào cảnh ‘thất sủng’.