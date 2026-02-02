Giá iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 giảm chưa từng có, rẻ hiếm thấy dù xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max

Giá iPhone 13, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro giảm sốc, thấp nhất lịch sử, cơ hội mua iPhone xịn giá rẻ dịp cận Tết GĐXH - Giá iPhone 13, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro ghi nhận mức giảm khủng đối với cả iPhone 13 mới và những lựa chọn cũ như iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro.

Dòng iPhone 14 hiện vẫn có vị thế cao trong dải sản phẩm của Apple với tư cách là những chiếc iPhone cuối cùng dùng cổng lightning. Dù có vẻ lỗi thời nhưng thực tế, iPhone 14 thường hay iPhone 14 Pro Max có khoảng cách công nghệ không quá lớn so với iPhone 17 và iPhone 17 Pro Max. Đáng chú ý, giá bán của dòng máy này đang rẻ hơn khá nhiều.

Cận Tết Nguyên Đán, iPhone 14 hàng mới nhiều và đã giảm mạnh mẽ hơn và hiện chỉ từ 12.49 triệu đồng. iPhone 14 sở hữu phần cứng cực mạnh thậm chí hơn cả iPhone 16e như có 5 lõi xử lý đồ họa trong khi iPhone 16e chỉ có 4 lõi. Nó cũng đi kèm camera với chất lượng cực cao không kém iPhone 16 Pro Max mới quá nhiều.

iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max cả hai đều gần như cháy hàng do Apple đã ngừng sản xuất ngay khi iPhone 15 trình làng. Nếu may mắn, khách Việt có thể mua được iPhone 14 Pro và Pro Max mới nhưng là hàng xách tay. Trong đó rất nhiều là hàng từ Mỹ chỉ có eSIM.

iPhone 14 Pro Max

Nếu mua hàng cũ, mức giá của iPhone 14 Pro Max lại khá rẻ cộng với ngoại hình bóng bẩy của viền thép, iPhone 14 Pro Max vẫn rất được lòng khách Việt. Nếu không cần AI, chọn mua iPhone 14 Pro Max lúc này rất hợp lý bởi mức giá của máy rẻ nhưng từ thiết kế đến trang bị đều thời thượng và không lép vế nhiều trước iPhone 16 Pro và Pro Max.

Bảng giá iPhone 14 các dòng mới nhất

Giá iPhone 14 mới

iPhone 14 - 128GB: 12.49 triệu đồng;

iPhone 14 - 256GB: 14.39 triệu đồng.

Giá iPhone 14 Plus cũ

iPhone 14 Plus - 128GB: 10.39 triệu đồng;

iPhone 14 Plus - 256GB: 11.69 triệu đồng.

Giá iPhone 14 Pro cũ

iPhone 14 Pro 128GB: 12.59 triệu đồng;

iPhone 14 Pro 256GB: 13.59 triệu đồng.

Giá iPhone 14 Pro Max cũ

iPhone 14 Pro Max 128GB: 15.59 triệu đồng;

iPhone 14 Pro Max 256GB: 16.39 triệu đồng;

iPhone 14 Pro Max 512GB: 17.29 triệu đồng.

Có nên mua iPhone 14 các dòng ở hiện tại?

iPhone 14 và iPhone 14 Pro Max

Nhìn chung, iPhone 14 vẫn là dòng máy lý tưởng để sở hữu trước Tết. Đây là những chiếc iPhone mạnh, có giá trị sử dụng lâu dài, thua kém iPhone 17 mới rất ít và chủ yếu giảm giá vì lý do thay đổi chiến lược cổng sạc của Apple.