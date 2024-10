Giá iPhone 15, iPhone 15 Pro Max đang giảm kỷ lục, rẻ hơn hẳn iPhone 16 mới ra

Giá iPhone 11, iPhone Pro Max mới nhất 'rẻ như cho', giảm thấp không tưởng, tính năng xịn sò không kém iPhone 16 mới ra GĐXH - Giá iPhone 11, iPhone Pro Max mới nhất đang hạ giá nhanh chóng mặt, được cho là đang xả kho nốt trước khi chính thức kết thúc chu kỳ bán dài nhất lịch sử.

Giá iPhone 15 các dòng mới nhất

Giá iPhone 15 tiếp tục giảm sau khi iPhone 16 xuất hiện.

Đầu tháng 10, giá iPhone 15 Pro Max vẫn là mẫu có doanh số cao nhất trong dòng iPhone 15.

iPhone 15 cũng là mẫu bán chạy không kém. Trong đó, iPhone 15 Pro tiếp tục được nhiều khách Việt tìm mua vì giá bán cạnh tranh mà tính năng không hề thua kém iPhone 15 Pro Max. Hơn nữa, so với iPhone 16 Pro thì iPhone 15 Pro cũng không kém quá nhiều về trang bị.

Nếu từng chờ iPhone 16 ra mắt để mua iPhone 15 với giá rẻ hơn thì đây là thời điểm vàng mà bạn nên tận dụng để rinh iPhone xịn với giá cực ưu đãi, nhất là dịp mua sắm, khuyến mãi dịp cuối năm đang đến gần.

Bảng giá iPhone 15 mới nhất các dòng

Giá iPhone 15

iPhone 15 - 128GB: 19.290.000 đồng iPhone 15 - 256GB: 22.290.000 đồng iPhone 15 - 512GB: 27.990.000 đồng

Giá iPhone 15 Plus

iPhone 15 Plus - 128GB: 22.490.000 đồng iPhone 15 Plus - 256GB: 24.990.000 đồng iPhone 15 Plus - 512GB: 30.890.000 đồng

Giá iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro - 128GB: 24.490.000 đồng iPhone 15 Pro - 256GB: 26.990.000 đồng iPhone 15 Pro - 512GB: 33.890.000 đồng iPhone 15 Pro - 1TB: 37.990.000 đồng

Giá iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro Max - 256GB: 28.390.000 đồng iPhone 15 Pro Max - 512GB: 35.890.000 đồng iPhone 15 Pro Max - 1TB: 41.990.000 đồng.

Đánh giá iPhone 15 các dòng

Sau khi ra mắt dòng iPhone 16, Apple cũng đã dừng bán phiên bản iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max để tập trung vào dòng sản phẩm mới. Vì vậy, số lượng iPhone 15 Pro và Pro Max fullbox còn khá ít, dự kiến sẽ sớm hết hàng trong thời gian tới vì vẫn được khách Việt ưa chuộng.

iPhone 15 Pro Max được ưu ái vì có khung viền titan mỏng nhẹ, màn hình lớn, hiệu năng khủng chiến mượt mọi tác vụ, camera zoom quang 5x tiên tiến và cổng sạc USB-C tiện lợi. So với iPhone 16 có thiết kế mới với bộ camera kép xếp dọc, có vẻ thiết kế camera xếp chéo của iPhone 15 vẫn khách Việt ưa chuộng hơn. Ngoài ra, bản màu hồng của iPhone 15 cũng được đánh giá có màu sắc đẹp hơn bản màu hồng của iPhone 16.

iPhone 15 Pro tiếp tục được nhiều khách Việt tìm mua.

iPhone 15 Pro tiếp tục được nhiều khách Việt tìm mua vì giá bán cạnh tranh mà tính năng không hề thua kém iPhone 15 Pro Max. Hơn nữa, so với iPhone 16 Pro thì iPhone 15 Pro cũng không kém quá nhiều về trang bị.

Năm nay, Apple đã mang đến nhiều cải tiến hơn cho phiên bản Plus, do vậy có vẻ iPhone 15 Plus không còn được đánh giá cao như thời gian trước đó. Tuy nhiên, nếu không quá quan tâm đến dòng iPhone 16 thì đây vẫn là chiếc iPhone màn to, pin trâu, giá hấp dẫn đáng trải nghiệm.