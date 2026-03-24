Giá iPhone 14 Pro Max, 15 Pro Max, 16 Pro Max cũ giảm chưa từng có, rẻ, đẹp chẳng kém iPhone 17 Pro Max, đáng mua nhất Việt Nam
GĐXH - Giá iPhone 14 Pro Max, 15 Pro Max, 16 Pro Max cũ không chỉ rẻ hơn iPhone 17 Pro Max mà nhiều tính năng thậm chí trang bị còn sang hơn.
Giá iPhone 14 Pro Max - từ 13.49 triệu đồng
Giá iPhone 14 Pro Max tại Việt Nam hiện chỉ hơn 13.49 triệu đồng cho bản 128GB rẻ chỉ bằng 1/3 so với iPhone 17 Pro Max mới. Chiếc iPhone này sở hữu nhiều trang bị vẫn có thể tìm thấy trên iPhone 17 Pro Max.
Đánh giá iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro Max tiên phong trong thiết kế màn Dynamic Island đã thành tiêu chuẩn mới của Apple trên mọi dòng máy. Giờ đây iPhone 17 Pro Max chỉ đơn giản là kế thừa lại. Sự cao cấp của iPhone 14 Pro Max vẫn cực cao khi sở hữu khung thép bóng bẩy sang hơn nhôm của iPhone 17 Pro Max.
Với chip A16 Bionic, máy vẫn xử lý mượt mà mọi tác vụ từ làm việc đến chơi game đồ họa nặng mà không hề có dấu hiệu lỗi thời. Màn hình 6.7 inch Super Retina XDR cùng tần số quét 120Hz và tính năng Dynamic Island mang lại trải nghiệm hiển thị hiện đại, không thua kém các dòng flagship mới nhất.
Đặc biệt, hệ thống camera 48MP kèm zoom 3x khiến iPhone 14 Pro Max vẫn thuộc hàng top về khả năng quay phim và chụp ảnh chất lượng cực cao, không quá kém cạnh chiếc iPhone mạnh nhất hiện nay.
Giá iPhone 15 Pro Max - từ 17.49 triệu đồng
iPhone 15 Pro Max hiện có giá chỉ từ 17.49 triệu đồng cho bản 256GB nhiều gấp đôi thế hệ trước đó. Cùng với đó, iPhone 15 Pro Max cũng mang đến dòng chip A17 Pro đầu tiên mang đến khả năng xử lý vượt trội mà đến tận 2026, vẫn trên cơ những chiếc iPhone 17.
Đánh giá iPhone 15 Pro Max
Như một bom tấn, iPhone 15 Pro Max mang đến khung viền Titan đầu tiên trên smartphone cao cấp. Điều này khiến nó trở thành một tác phẩm nghệ thuật được săn lùng đến cháy hàng chưa từng lúc ra mắt. Độ sang và độc đáo của iPhone 15 Pro Max với khung titan hiện vẫn cao hơn iPhone 17 Pro Max dùng nhôm làm khung.
Điểm ăn tiền nhất chính là cổng USB-C hỗ trợ tốc độ truyền dữ liệu cao và ống kính Telephoto 5x, biến đây thành thiết bị hoàn hảo cho những ai thích quay phim, chụp ảnh chuyên nghiệp. Với chip A17 Pro mạnh mẽ, máy không chỉ chạy mượt mọi ứng dụng mà còn đủ sức chiến các tựa game AAA.
Giá iPhone 16 Pro Max - từ 23.09 triệu đồng
Với giá từ 23.09 triệu đồng cho máy cũ đẹp, iPhone 16 Pro Max hiện rẻ hơn cả iPhone 17e (bản 512GB) Tuy nhiên xét về sức mạnh, các công nghệ mới, iPhone 16 Pro Max vẫn ăn đứt. Thậm chí chiếc iPhone này không yếu hơn iPhone 17 Pro Max là bao.
Đánh giá iPhone 16 Pro Max
Con chip A18 Pro của iPhone 16 Pro Max hiện làm tốt mọi tác vụ không thể vào đâu được. Thậm chí Apple còn mang luôn con chip này đi làm chip xử lý cho chiếc Macbook Neo mới ra mắt bởi sức mạnh quá khủng.
Máy sở hữu màn hình lớn nhất từ trước đến nay (6.9 inch) với viền mỏng kỷ lục, mang lại trải nghiệm thị giác vô cùng choáng ngợp. Chip A18 Pro cùng hệ thống tản nhiệt cải tiến giúp máy duy trì hiệu suất đỉnh cao trong thời gian dài mà không bị nóng.Phụ kiện điện thoại
Với camera zoom quang học tới 5x, nút camera control mới, trải nghiệp quay chụp trên iPhone 16 Pro Max vẫn ở đỉnh cao của thị trường. Cùng với đó, hệ khung viền Titan của iPhone 16 Pro Max thực sự vẫn sang hơn hẳn khung nhôm nguyên khối trên iPhone 17 Pro Max.
Có nên mua iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16 Pro Max thời điểm này?
iPhone 17 Pro Max hiện là lựa chọn cao cấp nhất của Apple nhưng giá cũng đắt nhất khi vẫn ở mức 37 triệu đồng. Điều này khiến không ít người phải suy nghĩ liệu mình có thực sự cần đến mẫu iPhone đắt bằng 2 chỉ vàng này không. Có thể thấy, đây chính là 3 lựa chọn ngon, bổ, rẻ hơn từ nhà Apple với đẳng cấp ngang, thậm chí là còn hơn.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng trên địa bàn 4 xã mới thuộc huyện Thường Tín cũ tháng 3/2026Giá cả thị trường - 13 phút trước
GĐXH - Hiện nay, giá nhà riêng tại 4 xã mới được hình thành từ huyện Thường Tín (cũ), thành phố Hà Nội ghi nhận ở ngưỡng cao, chạm và vượt mốc 3 tỷ đồng/căn.
Tỷ giá USD/ VND hôm nay (24/3): 'Chợ đen' chạm ngưỡng 28.000 đồng, người dân cần thận trọng khi giao dịchGiá cả thị trường - 15 phút trước
GĐXH - Những ngày gần đây, thị trường ngoại tệ ghi nhận nhiều biến động đáng chú ý khi đồng USD có xu hướng tăng trở lại, kéo theo tỷ giá trong nước chịu áp lực rõ rệt. Đặc biệt, tại thị trường tự do, giá USD đã có thời điểm tiến sát ngưỡng 28.000 đồng/USD, mức cao trong nhiều tháng qua.
Giá bạc hôm nay (24/3): Từ vùng giá 69 triệu đồng/kg, thị trường trong nước bật mạnhGiá cả thị trường - 44 phút trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay tiếp đà tăng trưởng, từ vùng 69 triệu đồng/kg bật đến vùng 72 triệu đồng/kg.
Giá vàng hôm nay 24/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng bao nhiêu?Giá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở SJC và nhẫn trơn cũng đồng loạt bật tăng trở lại sau khi ‘sập’ xuống 162 triệu đồng/lượng.
SUV hạng B giá 255 triệu đồng thiết kế sang chảnh, động cơ 1.0L tăng áp, nội thất xịn ngang xe sang, rẻ hơn xe hạng A Kia Morning và Hyundai Grand i10Giá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - SUV hạng B thu hút sự chú ý mạnh mẽ khi sở hữu mức giá khởi điểm chỉ từ 255 triệu đồng, thấp hơn cả những mẫu xe đô thị hạng A như Kia Morning và Hyundai Grand i10.
Xe ga 125cc giá 31 triệu đồng của Honda thiết kế đẹp mạnh mẽ, trang bị sánh ngang Air Blade, rẻ hơn Vision khiến thị trường xôn xaoGiá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc hoàn toàn mới của Honda vừa cập bến đại lý và được mở bán với mức giá chỉ từ 31 triệu đồng, thiết kế thể thao hơn cả Air Blade và Vario.
Trải nghiệm xe máy điện Honda giá 13,8 triệu đồng thiết kế phong cách, đi gần 100km/lần sạc, rẻ hơn Vision, Wave Alpha, chỉ ngang xe đạpGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe máy điện Honda gây chú ý với thiết kế nhỏ gọn, pin lithium cho quãng đường gần 100km/lần sạc và mức giá chỉ từ 13,8 triệu đồng.
Gửi tiết kiệm 800 triệu đồng 13 tháng nhận bao nhiêu tiền lãi là cao nhất?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng trong hệ thống ngân hàng đang niêm yết cao nhất ở mức 7,9%/năm.
Giá bạc hôm nay (23/3): Chạm đáy 66 triệu đồng/kg, thị trường trong nước bất ngờ ‘đảo chiều’Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá bạc trong nước ngày 23/3 ghi nhận diễn biến đáng chú ý khi giảm sâu ngay từ đầu phiên, trước khi có dấu hiệu phục hồi nhẹ vào cuối buổi sáng.
Hà Nội: Xã Thường Tín vượt mặt các xã Thượng Phúc, Chương Dương và Hồng Vân về lượng biệt thự rao bán tại tháng 3/2026Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện nay khu vực xã Thường Tín là nơi tập trung số lượng biệt thự rao bán đông đảo hơn các xã còn lại được sáp nhập từ huyện Đan Thanh Trì (cũ).
Giá vàng hôm nay 23/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?Giá cả thị trường
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC giảm 2 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức bán ra 169 triệu đồng/lượng.