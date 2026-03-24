Giá iPhone 14 Pro Max, 15 Pro Max, 16 Pro Max cũ giảm chưa từng có, rẻ, đẹp chẳng kém iPhone 17 Pro Max, đáng mua nhất Việt Nam

iPhone cũ đáng mua nhất hiện nay chỉ từ 10 triệu đồng vẫn sang, xịn chẳng kém iPhone 17 GĐXH - iPhone cũ với chi phí tiết kiệm và dùng được lâu dài, đây lựa chọn sáng giá nhất phù hợp cho từng nhu cầu và ngân sách khác nhau để bạn dễ dàng cân nhắc.

Giá iPhone 14 Pro Max - từ 13.49 triệu đồng

iPhone 14 Pro Max

Giá iPhone 14 Pro Max tại Việt Nam hiện chỉ hơn 13.49 triệu đồng cho bản 128GB rẻ chỉ bằng 1/3 so với iPhone 17 Pro Max mới. Chiếc iPhone này sở hữu nhiều trang bị vẫn có thể tìm thấy trên iPhone 17 Pro Max.

Đánh giá iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro Max tiên phong trong thiết kế màn Dynamic Island đã thành tiêu chuẩn mới của Apple trên mọi dòng máy. Giờ đây iPhone 17 Pro Max chỉ đơn giản là kế thừa lại. Sự cao cấp của iPhone 14 Pro Max vẫn cực cao khi sở hữu khung thép bóng bẩy sang hơn nhôm của iPhone 17 Pro Max.

Với chip A16 Bionic, máy vẫn xử lý mượt mà mọi tác vụ từ làm việc đến chơi game đồ họa nặng mà không hề có dấu hiệu lỗi thời. Màn hình 6.7 inch Super Retina XDR cùng tần số quét 120Hz và tính năng Dynamic Island mang lại trải nghiệm hiển thị hiện đại, không thua kém các dòng flagship mới nhất.

Đặc biệt, hệ thống camera 48MP kèm zoom 3x khiến iPhone 14 Pro Max vẫn thuộc hàng top về khả năng quay phim và chụp ảnh chất lượng cực cao, không quá kém cạnh chiếc iPhone mạnh nhất hiện nay.

Giá iPhone 15 Pro Max - từ 17.49 triệu đồng

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro Max hiện có giá chỉ từ 17.49 triệu đồng cho bản 256GB nhiều gấp đôi thế hệ trước đó. Cùng với đó, iPhone 15 Pro Max cũng mang đến dòng chip A17 Pro đầu tiên mang đến khả năng xử lý vượt trội mà đến tận 2026, vẫn trên cơ những chiếc iPhone 17.

Đánh giá iPhone 15 Pro Max

Như một bom tấn, iPhone 15 Pro Max mang đến khung viền Titan đầu tiên trên smartphone cao cấp. Điều này khiến nó trở thành một tác phẩm nghệ thuật được săn lùng đến cháy hàng chưa từng lúc ra mắt. Độ sang và độc đáo của iPhone 15 Pro Max với khung titan hiện vẫn cao hơn iPhone 17 Pro Max dùng nhôm làm khung.

Điểm ăn tiền nhất chính là cổng USB-C hỗ trợ tốc độ truyền dữ liệu cao và ống kính Telephoto 5x, biến đây thành thiết bị hoàn hảo cho những ai thích quay phim, chụp ảnh chuyên nghiệp. Với chip A17 Pro mạnh mẽ, máy không chỉ chạy mượt mọi ứng dụng mà còn đủ sức chiến các tựa game AAA.

Giá iPhone 16 Pro Max - từ 23.09 triệu đồng

iPhone 16 Pro Max

Với giá từ 23.09 triệu đồng cho máy cũ đẹp, iPhone 16 Pro Max hiện rẻ hơn cả iPhone 17e (bản 512GB) Tuy nhiên xét về sức mạnh, các công nghệ mới, iPhone 16 Pro Max vẫn ăn đứt. Thậm chí chiếc iPhone này không yếu hơn iPhone 17 Pro Max là bao.

Đánh giá iPhone 16 Pro Max

Con chip A18 Pro của iPhone 16 Pro Max hiện làm tốt mọi tác vụ không thể vào đâu được. Thậm chí Apple còn mang luôn con chip này đi làm chip xử lý cho chiếc Macbook Neo mới ra mắt bởi sức mạnh quá khủng.

Máy sở hữu màn hình lớn nhất từ trước đến nay (6.9 inch) với viền mỏng kỷ lục, mang lại trải nghiệm thị giác vô cùng choáng ngợp. Chip A18 Pro cùng hệ thống tản nhiệt cải tiến giúp máy duy trì hiệu suất đỉnh cao trong thời gian dài mà không bị nóng.

Với camera zoom quang học tới 5x, nút camera control mới, trải nghiệp quay chụp trên iPhone 16 Pro Max vẫn ở đỉnh cao của thị trường. Cùng với đó, hệ khung viền Titan của iPhone 16 Pro Max thực sự vẫn sang hơn hẳn khung nhôm nguyên khối trên iPhone 17 Pro Max.

Có nên mua iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16 Pro Max thời điểm này?

iPhone 17 Pro Max hiện là lựa chọn cao cấp nhất của Apple nhưng giá cũng đắt nhất khi vẫn ở mức 37 triệu đồng. Điều này khiến không ít người phải suy nghĩ liệu mình có thực sự cần đến mẫu iPhone đắt bằng 2 chỉ vàng này không. Có thể thấy, đây chính là 3 lựa chọn ngon, bổ, rẻ hơn từ nhà Apple với đẳng cấp ngang, thậm chí là còn hơn.