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Giá lăn bánh Toyota Veloz Cross giảm sốc

Toyota tung ưu đãi 100% phí trước bạ với Veloz Cross

Thông tin từ Toyota Việt Nam, trong tháng 11/2026, Toyota Veloz Cross được thương hiệu Nhật Bản tung ưu đãi giảm 100% lệ phí trước bạ, từ 65 đến 75 triệu đồng tùy phiên bản. Do vậy, người dùng tiết kiệm đến 73 triệu đồng khi mua Toyota Veloz Cross CVT và 75 triệu đồng với bản CVT TOP.

Không chỉ vậy, thông tin trên Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam, một đại lý của Toyota miền Bắc đang triển khai chương trình giảm tới 123 triệu đồng cho khách mua Toyota Veloz Cross, đặc biệt ở phiên bản CVT Top có giá niêm yết 660 triệu đồng.

Riêng tùy chọn màu trắng ngọc trai có giá cao hơn 8 triệu đồng so với các màu ngoại thất tiêu chuẩn. Sau khi trừ toàn bộ ưu đãi khoảng 123 triệu đồng, giá bán thực tế của Toyota Veloz Cross CVT Top có thể xuống dưới 540 triệu đồng, đưa mẫu MPV Nhật Bản vào nhóm những lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc xe gia đình 7 chỗ.

Dù mức giảm giá khá hấp dẫn, không phải khách hàng nào cũng có thể tiếp cận chương trình này. Theo thông tin từ nhân viên kinh doanh, người mua cần đăng ký biển số tại địa phương nơi đại lý triển khai hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, số lượng xe áp dụng ưu đãi không nhiều và đều là những chiếc Toyota Veloz Cross có số VIN 2026. Đây được xem là động thái xả hàng cuối năm của đại lý nhằm giải phóng lượng xe còn lại trước khi bước sang năm mới.

Đối với khách hàng ở các tỉnh, thành khác, nhân viên tư vấn có thể đưa ra phương án nhờ người quen tại địa phương đứng tên đăng ký xe trước khi thực hiện thủ tục sang tên. Tuy nhiên, phương án này có thể kéo theo những chi phí và thủ tục pháp lý phát sinh, do đó người mua cần tìm hiểu kỹ quyền sở hữu, nghĩa vụ liên quan cũng như quy trình sang tên trước khi quyết định.

Ngoài ưu đãi trực tiếp vào giá bán, đại lý còn tặng kèm nhiều phụ kiện và dịch vụ như bảo hiểm vật chất xe trong 12 tháng, camera hành trình, phim cách nhiệt và bọc sàn da. Cần nhấn mạnh, đây là chương trình bán hàng riêng của một đại lý Toyota, không phải chính sách giảm giá được áp dụng đồng loạt trên toàn quốc.

Mặc dù vậy, theo xu hướng chung của toàn thị trường, Toyota Veloz Cross cũng phải giảm giá để gia tăng sức cạnh tranh. Đặc biệt, hiện nay những mẫu ô tô điện đang vươn lên càng khiến xe xăng phải có các chiến lược rõ ràng.

Để Toyota Veloz Cross có thể lăn bánh, ngoài khoản giá mua xe, khách hàng sẽ phải bỏ ra nhiều khoản thuế, phí khác nhau (tùy vào tỉnh, thành). Riêng tại Hà Nội có phí trước bạ cao nhất (12%), phí ra biển cao nhất (20 triệu đồng), phí ra biển của TP. Hồ Chí Minh cũng là 20 triệu đồng, trong khi đó các tỉnh thành khác chỉ 1 triệu đồng phí lấy biển.

Bảng giá lăn bánh Toyota Veloz Cross

Phiên bản Màu ngoại thất Giá niêm yết (triệu VND) Giá lăn bánh tạm tính (triệu VND) Ưu đãi Hà Nội TP.HCM Tỉnh/TP khác Toyota Veloz Cross CVT Các màu khác 638 737 724 705 Khách hàng được nhận đồng thời các ưu đãi sau: - Hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ - Quà tặng 1 năm bảo hiểm vật chất xe - Ưu đãi lãi suất 0% trong 12 tháng đầu và 7,99%/năm cố định trong 12 tháng tiếp theo Trắng ngọc trai 646 746 733 714 Toyota Veloz Cross CVT Top Các màu khác 660 761 748 729 Trắng ngọc trai 668 770 757 738





Giá MPV 7 chỗ Toyota Veloz Cross và các đối thủ

Toyota Veloz Cross giá từ 638 triệu đồng

Suzuki XL7 giá từ 599,9 triệu đồng

Mitsubishi Xpander giá từ 555 triệu đồng

Toyota Avanza Premio giá từ 558 triệu đồng

Toyota Veloz Cross có gì để cạnh tranh

Toyota Veloz Cross hiện là mẫu MPV được lắp ráp trong nước

Tại Việt Nam, Toyota Veloz Cross hiện là mẫu MPV được lắp ráp trong nước, phân phối với hai phiên bản, trong đó bản CVT có giá khởi điểm 638 triệu đồng. Xe sở hữu kích thước tổng thể dài 4.475 mm, rộng 1.750 mm và cao 1.700 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.750 mm. Khoảng sáng gầm xe 205 mm là một trong những thông số đáng chú ý, giúp Veloz Cross có khả năng xoay xở tương đối linh hoạt khi di chuyển trên nhiều điều kiện đường sá khác nhau.

Ở bên trong, Toyota Veloz Cross hướng đến nhu cầu sử dụng của gia đình với không gian 3 hàng ghế và danh sách trang bị tiện nghi khá đầy đủ. Phiên bản cao cấp CVT Top được trang bị màn hình giải trí trung tâm kích thước 9 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, đi kèm cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch. Những tiện ích đáng chú ý khác gồm phanh đỗ điện tử và hệ thống cửa gió điều hòa bố trí trên trần, góp phần cải thiện khả năng làm mát cho hành khách ở các hàng ghế phía sau.

*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

MPV 7 chỗ giá từ 462 triệu đồng rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu, cực hợp xăng E10 hấp dẫn nhất thị trường

MPV 7 chỗ rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu Honda BR-V, Mitsubishi Xpander và Hyundai Stargazer là những lựa chọn đáng chú ý trên thị trường hiện nay.

MPV 7 chỗ Honda BR-V

Honda BR-V

Giá xe Honda BR-V tại Việt Nam hiện dao động từ 629 triệu đến 705 triệu VNĐ cho 2 phiên bản. Hiện Honda đang ưu đãi tới 50% phí trước bạ cho BR-V.

Honda BR-V là một trong những lựa chọn đáng chú ý dành cho khách hàng gia đình đang tìm kiếm mẫu xe 7 chỗ rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu và có khả năng tương thích với xăng sinh học E10.

Hiện mẫu xe này được phân phối tại Việt Nam với hai phiên bản G và L, giá bán lần lượt 582 triệu đồng và 642 triệu đồng. BR-V sử dụng động cơ xăng 1.5L DOHC i-VTEC cho công suất tối đa 119 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm, đi kèm hộp số vô cấp CVT.

Theo khuyến nghị của nhà sản xuất, động cơ trên Honda BR-V hoàn toàn có thể sử dụng xăng E10 nếu nhiên liệu đáp ứng đúng chỉ số octan yêu cầu. Đây là một lợi thế khi Việt Nam đang từng bước mở rộng việc sử dụng nhiên liệu sinh học nhằm giảm phát thải và bảo vệ môi trường.

Không chỉ tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ trung bình khoảng 6,4 - 6,7 lít/100 km, BR-V còn ghi điểm nhờ không gian nội thất rộng rãi, cấu hình 7 chỗ linh hoạt cùng gói công nghệ an toàn Honda SENSING hiện đại.

MPV 7 chỗ Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander

MPV Mitsubishi Xpander có giá từ 568 - 659 triệu đồng tùy phiên bản. Hiện mẫu MPV này đang có gói ưu đãi tài chính lên tới 80 triệu đồng kèm quà tặng hấp dẫn.

Nhắc đến phân khúc MPV phổ thông tại Việt Nam, Mitsubishi Xpander luôn là cái tên nổi bật nhờ doanh số ấn tượng trong nhiều năm liên tiếp.

Mẫu xe hiện có giá bán từ 560 triệu đồng, sở hữu thiết kế lai SUV hiện đại cùng khoảng sáng gầm từ 205 - 225 mm, phù hợp với nhiều điều kiện vận hành tại Việt Nam.

Xpander được trang bị động cơ xăng 1.5L MIVEC sản sinh công suất 104 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm, kết hợp hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp.

Đáng chú ý, Mitsubishi xác nhận dòng xe này hoàn toàn tương thích với nhiên liệu E10. Điều này giúp người dùng có thể yên tâm sử dụng khi loại xăng sinh học mới được mở rộng trên thị trường trong thời gian tới.

Bên cạnh khả năng thích ứng với E10, Xpander còn được đánh giá cao nhờ khoang nội thất rộng rãi, hàng ghế linh hoạt, hệ thống giải trí hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto và loạt tính năng an toàn như cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc hay kiểm soát lực kéo.

MPV 7 chỗ Hyundai Stargazer

Hyundai Stargazer





Hyundai Stargazer hiện là một trong những mẫu MPV có giá dễ tiếp cận nhất thị trường khi đang ưu đãi tới 107 triệu đồng. Giá xe Hyundai Stargazer sau ưu đãi chỉ còn 462 triệu đồng với bản tiêu chuẩn và 508 triệu đồng với bản cao cấp nhất.

Xe sở hữu thiết kế hiện đại mang hơi hướng SUV, khoảng sáng gầm 205 mm cùng không gian nội thất rộng rãi dành cho 7 người ngồi.

Sức mạnh của Stargazer đến từ động cơ Smartstream G1.5L cho công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm, kết hợp hộp số vô cấp iVT.

Theo Hyundai, động cơ này hoàn toàn có thể sử dụng xăng sinh học E10 mà không ảnh hưởng đến khả năng vận hành nếu nhiên liệu đạt tiêu chuẩn chất lượng. Đây là điểm cộng đáng chú ý trong bối cảnh xu hướng chuyển đổi sang nhiên liệu thân thiện môi trường đang ngày càng được đẩy mạnh.

Ngoài khả năng tương thích với E10, Stargazer còn gây ấn tượng nhờ màn hình kép 10,25 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, điều hòa tự động, sạc không dây và gói an toàn Hyundai SmartSense trên các phiên bản cao cấp.