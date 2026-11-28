Quốc hội khoá XVI vừa mới thông qua Luật Đất đai sửa đổi năm 2026, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2027. Theo luật mới sẽ có một số điều chỉnh trong việc xây dựng bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất.

Một trong những điểm mới đáng chú ý của Luật Đất đai 2026 là chuyển trách nhiệm chủ trì tham mưu xây dựng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất từ cơ quan nông nghiệp và môi trường sang cơ quan tài chính cấp tỉnh.

Theo quy định mới, cơ quan tài chính sẽ chủ trì, phối hợp với cơ quan nông nghiệp và môi trường, cơ quan xây dựng cùng các đơn vị liên quan để xây dựng, đề xuất sửa đổi, bổ sung bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất. Sau đó, UBND cấp tỉnh tổ chức thẩm định và trình HĐND cùng cấp xem xét, quyết định.

Cùng với việc thay đổi cơ quan chủ trì tham mưu, Luật Đất đai 2026 cũng thay thế cơ chế xác định giá đất cụ thể theo từng trường hợp bằng cơ chế áp dụng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất.

Theo cơ chế mới, bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất sẽ được sử dụng làm căn cứ chung để tính các khoản thu ngân sách nhà nước từ đất đai, xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất và tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Bảng giá đất được xây dựng theo loại đất, khu vực và vị trí. Hệ số điều chỉnh giá đất được áp dụng để điều chỉnh mức giá tăng hoặc giảm, phản ánh sự khác biệt về vị trí, hạ tầng, quy hoạch và các yếu tố khác đã được xác định trong bảng giá đất.

HĐND cấp tỉnh quyết định bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất định kỳ 3 năm một lần. Trong thời gian áp dụng, địa phương có thể xem xét điều chỉnh khi có thay đổi về hạ tầng, quy hoạch, địa giới hành chính hoặc khi phát sinh yêu cầu quản lý.

Về lộ trình thực hiện, Luật Đất đai 2026 quy định bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất được ban hành để áp dụng từ ngày 1/1/2028.

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