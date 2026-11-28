Xe máy điện Việt động cơ như ô tô, đi 120km/lần sạc

Xe máy điện PEGA-S

Không chỉ tập trung phát triển những dòng xe điện nhỏ gọn phục vụ học sinh, sinh viên, thương hiệu Việt PEGA còn từng mở rộng danh mục sản phẩm sang phân khúc xe máy điện có thiết kế cao cấp. Một trong những sản phẩm thể hiện định hướng này là PEGA-S, mẫu xe được giới thiệu từ năm 2020 với nhiều trang bị đáng chú ý.

Về ngoại hình, PEGA-S hướng đến phong cách của những dòng xe tay ga cao cấp thay vì kiểu dáng đơn giản thường thấy trên các mẫu xe máy điện phổ thông.

Theo giới thiệu của nhà sản xuất, PEGA-S sử dụng khung thép cán lạnh, được xử lý bằng hai lớp sơn tĩnh điện nhằm tăng khả năng bảo vệ trước tác động của môi trường và hạn chế tình trạng ăn mòn trong quá trình sử dụng.

PEGA-S sử dụng hệ thống chiếu sáng Full LED trên toàn xe

Một trong những trang bị nổi bật của mẫu xe là màn hình điện tử kích thước 8,5 inch. Không gian hiển thị lớn giúp người điều khiển thuận tiện hơn khi quan sát các thông tin về tình trạng phương tiện.

Bên cạnh đó, PEGA-S sử dụng hệ thống chiếu sáng Full LED trên toàn xe, với cụm đèn được bố trí theo thiết kế hai tầng. Công nghệ LED không chỉ tạo điểm nhấn về ngoại hình mà còn có lợi thế về hiệu suất sử dụng năng lượng.

Việc đầu tư vào hệ thống chiếu sáng, màn hình và kết cấu khung xe cho thấy PEGA-S được định vị theo hướng nâng cao trải nghiệm sử dụng, thay vì chỉ cạnh tranh bằng chi phí vận hành.

Điểm đáng chú ý nhất trên PEGA-S nằm ở hệ thống truyền động. Mẫu xe sử dụng động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu PMSM, công nghệ cũng được ứng dụng trên nhiều dòng ô tô điện.

Theo công bố trên website chính thức của PEGA, mẫu xe có thể di chuyển quãng đường 120km/lần sạc.

Ưu điểm của loại động cơ này là khả năng chuyển đổi điện năng thành cơ năng với hiệu suất cao góp phần hạn chế tổn hao năng lượng trong quá trình vận hành.

Theo thông tin được công bố, xe sở hữu động cơ có công suất cực đại 4.000 W, mô-men xoắn 140 Nm và tốc độ tối đa 65 km/h. Mẫu xe có hai chế độ vận hành Eco và Sport cho phép người điều khiển lựa chọn giữa ưu tiên tiết kiệm năng lượng và khả năng vận hành mạnh mẽ hơn.

Theo Tạp chí Kinh tế chứng khoán Việt Nam, về nguồn năng lượng, tài liệu kỹ thuật ghi nhận PEGA-S sử dụng hệ thống ắc quy 72V–32Ah, tương đương dung lượng danh định khoảng 2,3 kWh. Thời gian sạc khoảng 8 giờ, với chức năng tự ngắt khi đầy.

Theo công bố trên website chính thức của PEGA, mẫu xe có thể di chuyển quãng đường 120km/lần sạc.

Chống nước chuẩn IP67, trang bị phanh CBS và khóa thông minh

Với người có nhu cầu đi làm khoảng 30 km mỗi ngày, phạm vi hoạt động này tương đương 4 ngày di chuyển theo tính toán lý thuyết. Trong khi đó, người thường xuyên đi lại khoảng 20 km mỗi ngày có thể sử dụng xe trong gần một tuần nếu điều kiện vận hành tương đương mức công bố.

Tuy nhiên, quãng đường thực tế có thể thấp hơn do ảnh hưởng của tải trọng, tốc độ, chế độ lái, địa hình và mức độ suy giảm dung lượng ắc quy.

Đối với một mẫu xe đã được giới thiệu từ năm 2020, tình trạng nguồn điện cũng là yếu tố đặc biệt quan trọng nếu khách hàng có ý định mua lại phương tiện đã qua sử dụng.

Bên cạnh động cơ, PEGA-S còn được giới thiệu với cấp bảo vệ IP67. Đây là tiêu chuẩn thể hiện khả năng chống bụi và chịu ngâm nước trong những điều kiện thử nghiệm xác định.

Trang bị này có ý nghĩa đối với phương tiện hoạt động tại Việt Nam, nơi người sử dụng thường xuyên phải đối mặt với mưa lớn và tình trạng ngập đường. Tuy nhiên, chỉ số IP67 không đồng nghĩa toàn bộ phương tiện có thể vận hành an toàn trong mọi điều kiện ngập nước.

PEGA-S sử dụng giảm xóc trước dạng ống lồng

Về hệ thống treo, PEGA-S sử dụng giảm xóc trước dạng ống lồng, giảm chấn thủy lực; phía sau là giảm xóc lò xo trụ kết hợp giảm chấn thủy lực. Cấu hình này hướng đến việc cải thiện sự ổn định và cảm giác thoải mái khi di chuyển.

Xe còn sở hữu phanh đĩa thủy lực trên cả hai bánh, kết hợp hệ thống phanh CBS. Công nghệ này hỗ trợ phân bổ lực phanh giữa hai bánh, giúp người điều khiển kiểm soát phương tiện khi giảm tốc.

Ngoài ra, PEGA-S được trang bị khóa từ thông minh, tích hợp chức năng mở cốp thông qua ổ khóa góp phần đơn giản hóa thao tác sử dụng hằng ngày.

Giá xe máy điện PEGA-S

Hiện tại, xe có giá niêm yết trên web hãng là 45.000.000 đồng, giá bán thực tế còn tùy thuộc vào từng đại lý, khu vực.

Theo Vietnamnet, xuất hiện đầu năm 2020, Pega-S là mẫu xe điện có kiểu dáng to lớn, kết hợp với động cơ mạnh mẽ tạo cho người dùng cảm giác sang trọng và đẳng cấp tương tự các mẫu xe ga trong phân khúc 80 - 90 triệu đồng.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường, với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega

Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.

Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Theo DKBike, với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.