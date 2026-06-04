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Giá lăn bánh Honda City mới nhất giảm cực mạnh, rẻ chưa từng thấy, hấp dẫn hơn hẳn Toyota Vios, Hyundai Accent về giá

Thứ năm, 14:00 04/06/2026 | Giá cả thị trường
Nguyễn Ngân (th)
Nguyễn Ngân (th)
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GĐXH - Giá lăn bánh Honda City mới nhất đang giảm cực mạnh nhờ ưu đãi lớn, đưa Hyundai Accent, Toyota Vios vào cuộc đua doanh số.

Giá lăn bánh Honda City 2026 giảm mạnh , hấp dẫn hơn Toyota Vios và Hyundai Accent - Ảnh 1.Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 mới nhất giảm cực sốc, thấp kỷ lục, rẻ nhất phân khúc, Kia Morning khó lại doanh số

GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 mới nhất đang có ưu đãi lớn, lợi thế rất lớn cho mẫu xe này trong cuộc đua doanh số với 'đại kình địch' Kia Morning.

Giá lăn bánh Honda City mới nhất

Giá lăn bánh Honda City 2026 giảm mạnh , hấp dẫn hơn Toyota Vios và Hyundai Accent - Ảnh 2.

Giá xe Honda City hiện từ 499 đến 569 triệu đồng tùy phiên bản.

Giá xe Honda City hiện từ 499 đến 569 triệu đồng tùy phiên bản. Hiện Honda Việt Nam đang tung khuyến mại cực lớn cho khách hàng chọn mua Honda City đến hết ngày 31/5. Hiện khi mua Honda City, khách hàng được tặng 100% lệ phí trước bạ. Đây là cơ hội cực tốt để sở hữu Honda City có giá dưới 500 triệu đồng.

Bên cạnh số tiền cần bỏ ra để "rước" Honda City về dinh, khách hàng sẽ cần phải trả thêm các chi phí để xe ra biển và lăn bánh. Trong đó có thể kể đến: phí trước bạ, phí đăng ký biển số, phí bảo trì đường bộ, phí đăng kiểm, bảo hiểm trách nhiệm dân sự và thêm bảo hiểm vật chất xe nếu như một dạng bảo hành.

Bảng giá lăn bánh Honda City

Mẫu xeGiá niêm yết (triệu VNĐ)Giá lăn bánh tạm tính (triệu VNĐ)Ưu đãi
Hà NộiTP.HCMTỉnh/TP khác
Honda City G499575565551

Tặng 100% lệ phí trước bạ

Honda City L539619609595
Honda City RS569653642628

Giá xe Honda City và các đối thủ

Honda City giá bán từ 499 triệu đồng

Toyota Vios giá bán từ 479 triệu đồng

Mazda 2 giá bán từ 415 triệu đồng

Mitsubishi Attrage giá bán từ 380 triệu đồng

Đánh giá xe Honda City

Tại thị trường Việt Nam, Honda City được phân phối với 6 màu sơn ngoại thất gồm: Bạc, đen, nâu, xanh, đỏ , trắng.

Honda City có trục cơ sở lên đến 2.600mm với các chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.553 x 1.748 x 1.467 (mm). Mẫu sedan hạng B của Honda sử dụng thiết kế mang triết lý “đôi cánh”, mang nét trẻ trung và cảm giác thể thao với cản trước chắc chắn và lưới tản nhiệt cỡ lớn. Trên phiên bản mới, nhà sản xuất cũng đã chỉnh sửa lại ngoại thất để giúp mẫu xe đối thủ của Hyundai Accent và Toyota Vios trông cân đối hơn.

Honda City sở hữu logo Honda chính giữa chạy liền với đèn pha Full-LED và dải đèn LED ban ngày bo bên dưới, mặt ca-lăng dạng mắt lưới to, thanh và ốp mặt ca-lăng mạ chrome sáng bóng tạo cho Honda City vẻ ngoài khoẻ khoắn. Hốc đèn sương mù tách biệt rõ nét. Tất cả những chi tiết này mang tới cho kỳ phùng địch thủ của Hyundai Accent và Toyota Vios một diện mạo tổng thể cứng cáp và chắc chắn hơn.

Giá lăn bánh Honda City 2026 giảm mạnh , hấp dẫn hơn Toyota Vios và Hyundai Accent - Ảnh 3.

Honda City có trục cơ sở lên đến 2.600mm

Phần thân của Honda City trông thanh thoát hơn với thiết kế gọn gàng và vuốt về phía sau. Vẻ thể thao được tăng thêm nhờ những đường gân chạy dọc thân xe được dập rõ nét hơn. Mẫu sedan hạng B này còn có tay nắm cửa mạ chrome, gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ, vây cá trên nóc đuôi xe, la-zăng 16 inch hợp kim dạng nan hoa cách điệu đầy cá tính.

Ở đuôi xe, Honda City có đèn phản quang hiện đại hơn, cản sau gắn hốc thoát gió dạng thanh ngang gắn mắt lưới và cụm đèn hậu thiết kế bo góc cạnh. Những chi tiết như camera lùi, logo và thanh niẹp mạ chrome vẫn được giữ nguyên.

Giá lăn bánh Honda City 2026 giảm mạnh , hấp dẫn hơn Toyota Vios và Hyundai Accent - Ảnh 4.

“Trái tim” của Honda City là động cơ 1.5L 4 xi-lanh

Bên trong cabin, Honda City trang bị ghế bọc nỉ quen thuộc của dòng xe hạng B. Xe còn có vô-lăng với các tính năng đàm thoại rảnh tay, lẫy số thể thao, hộc chứa đồ 4 cửa xe, gác tay trung tâm ở hàng ghế trước, điều hoà 2 chiều có hốc gió cho hàng ghế sau. Những trang bị giải trí trên mẫu sedan này có thể kể đến đầu CD, 4 loa, AM/FM, kết nối AUX, USB.

“Trái tim” của Honda City là động cơ 1.5L 4 xi-lanh thẳng hàng có khả năng tạo ra công suất tối đa 119 mã lực tại 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 145 Nm tại 4.300 vòng/phút. Động cơ này đi kèm với hộp số vô cấp CVT.

Giá lăn bánh Honda City 2026 giảm mạnh , hấp dẫn hơn Toyota Vios và Hyundai Accent - Ảnh 5.

Honda City trang bị ghế bọc nỉ quen thuộc của dòng xe hạng B.

Về trang bị an toàn, Honda City có túi khí, tựa đầu giảm chấn cho ghế trước, phân bổ lực phanh điện tử, hệ thống chống bó cứng phanh.

Chưa dừng ở đó, thiên địch của Hyundai Accent và Toyota Vios còn sở hữu neo ghế trẻ em ISOFIX, Cruise Control, Camera lùi, hệ thống phanh khẩn cấp, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAS, cân bằng điện tử VSA, phân phối lực phanh điện tử EBD…

*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý (nếu có), giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

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