Thử lái xe máy điện giá 29,9 triệu đồng ở Việt Nam đi 200 km/lần sạc, tăng tốc cực bốc, công nghệ như ô tô, rẻ hơn Vision

Xe máy điện ở Việt Nam đi 200 km/lần sạc, tăng tốc cực bốc, công nghệ như ô tô

Xe điện Dat Bike Era E2

Sau khi trải nghiệm thực tế, điều mình cảm nhận rõ nhất ở xe điện Dat Bike Era E2 là phong cách thiết kế hiện đại và thực dụng. Không quá cầu kỳ hay hầm hố, Era E2 hướng tới nhóm người dùng đô thị cần một phương tiện tiện lợi nhưng vẫn có cá tính riêng.

Xe sở hữu những đường nét mềm mại kết hợp cùng các chi tiết sắc sảo trên thân xe, tạo nên tổng thể khá cân đối. Cụm đèn pha phía trước được thiết kế góc cạnh hơn so với nhiều mẫu xe điện phổ thông, trong khi hai dải xi-nhan nhỏ gọn giúp phần đầu xe trông gọn gàng và hiện đại.

Chiều cao yên khoảng 750 mm là một điểm cộng lớn. Trong quá trình sử dụng, mình thấy xe phù hợp với đa số vóc dáng người Việt, kể cả người có chiều cao khiêm tốn.

Khác với phiên bản Era E1, Era E2 chỉ có duy nhất màu đen. Tuy nhiên, màu sơn này lại mang đến cảm giác sang trọng và phù hợp với nhiều đối tượng người dùng từ sinh viên đến nhân viên văn phòng.

Nếu thiết kế là điểm gây thiện cảm ban đầu thì động cơ chính là thứ khiến Era E2 trở nên nổi bật trong phân khúc. Xe được trang bị mô-tơ điện công suất lên tới 5000W, một con số vượt xa nhiều mẫu xe điện phổ thông hiện nay. Khi chạy thử trên đường phố, xe cho cảm giác tăng tốc rất nhanh và mượt. Theo công bố của hãng, Era E2 chỉ mất khoảng 3 giây để tăng tốc từ 0 lên 40 km/h và thực tế trải nghiệm cho cảm giác khá sát với con số này.

Tốc độ tối đa 82 km/h giúp chiếc xe không chỉ phù hợp đi lại trong nội đô mà còn đủ khả năng di chuyển ở các tuyến đường vành đai hoặc ngoại thành.

Xe điện Dat Bike Era E2 được trang bị mô-tơ điện công suất lên tới 5000W, một con số vượt xa nhiều mẫu xe điện phổ thông hiện nay

Điều khiến mình ấn tượng hơn cả là khả năng vận hành ổn định ở tốc độ trung bình cao. Xe giữ được độ đầm chắc khá tốt và không tạo cảm giác bồng bềnh khi chạy nhanh.

Bộ pin LFP dung lượng 4,3 kWh cho phép quãng đường tối đa lên tới 200 km sau mỗi lần sạc. Với nhu cầu đi làm hoặc đi học khoảng 20–30 km mỗi ngày, người dùng hoàn toàn có thể sử dụng gần một tuần mới cần sạc lại.

Thời gian sạc đầy khoảng 3 giờ 30 phút cũng là lợi thế đáng kể so với nhiều mẫu xe điện khác trên thị trường.

Điều khiến Era E2 trở nên hấp dẫn không chỉ nằm ở động cơ hay pin mà còn ở loạt công nghệ được Dat Bike trang bị. Một trong những tính năng mình đánh giá cao là Cruise Control. Đây vốn là công nghệ thường xuất hiện trên ô tô hoặc xe tay ga cao cấp, cho phép xe duy trì tốc độ mà không cần giữ ga liên tục. Khi di chuyển trên những cung đường dài, tính năng này giúp người lái giảm đáng kể cảm giác mỏi tay.

Reverse Mode hỗ trợ lùi xe cũng rất hữu ích trong các bãi đỗ chật hẹp. Thay vì phải dùng sức kéo một chiếc xe nặng, người dùng chỉ cần thao tác đơn giản để xe tự hỗ trợ lùi.

Bên cạnh đó, Era E2 còn có định vị GPS, tính năng chống trộm, tự động khóa xe khi không sử dụng và chức năng Call My Bike giúp tìm xe dễ dàng trong bãi gửi đông đúc.

Một điểm đáng chú ý khác là cốp chứa đồ dung tích tới 50 lít. Đây là một trong những khoang chứa đồ lớn nhất trên xe máy điện hiện nay. Trong quá trình trải nghiệm, mình có thể chứa vừa mũ bảo hiểm full-face, áo mưa và nhiều vật dụng cá nhân mà vẫn còn không gian trống.

Ngoài ra, hệ thống phanh đĩa kết hợp phanh tái sinh năng lượng cũng góp phần nâng cao độ an toàn đồng thời hỗ trợ tối ưu quãng đường di chuyển.

Giá xe máy điện Dat Bike Era E2

Xe máy điện Dat Bike Era E2 có giá niêm yết là 29.900.000 VNĐ (đã bao gồm pin, sạc và VAT).

Sau thời gian trải nghiệm, mình đánh giá Dat Bike Era E2 là một trong những mẫu xe điện đáng chú ý nhất ở nhóm dưới 30 triệu đồng. Xe sở hữu động cơ mạnh, pin dung lượng lớn, nhiều công nghệ hiện đại và đặc biệt là khả năng di chuyển xa vượt trội.

Nếu đang tìm kiếm một chiếc xe điện phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày nhưng vẫn muốn có trải nghiệm công nghệ cao cấp và chi phí sử dụng thấp hơn xe xăng, Era E2 là lựa chọn rất đáng cân nhắc trong năm 2026.

Xe máy điện giá 30 - 40 triệu đồng ở Việt Nam pin khỏe, đi xa

Các mẫu xe điện dưới đây có giá bán hợp lý, pin bền và chạy được quãng đường xa, giúp cho quá trình di chuyển rất tiện lợi.

Xe máy điện VinFast Vento Neo giá khoảng 32 triệu đồng

VinFast Vento NEO có giá niêm yết 32 triệu đồng, sở hữu ưu thế quãng đường di chuyển lên tới 194 km cho mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn (chạy 30 km/h với 1 người 65 kg), sử dụng động cơ in-hub công suất tối đa 3.200 W cho khả năng vận hành bền bỉ, tiết kiệm năng lượng, kết hợp 1 pin LFP an toàn, thân thiện môi trường với tuổi thọ cao (còn 70% dung lượng sau 2.000 chu kỳ sạc/xả).

Vento NEO đạt tốc độ tối đa 78 km/h, trọng lượng 110 kg (bao gồm pin), khoảng sáng gầm 135 mm giúp linh hoạt trên nhiều địa hình, khả năng chống nước IP67 cho động cơ (ngập 0,5 m trong 30 phút), hệ thống phanh đĩa trước/sau an toàn, giảm xóc chất lượng cao cho cảm giác êm ái.

Vento NEO tích hợp công nghệ thông minh với kết nối PAAK.

Vento NEO tích hợp công nghệ thông minh với kết nối PAAK qua ứng dụng điện thoại, khóa thông minh, HMI 4.8 hiển thị rõ ràng, eSIM tùy chọn hỗ trợ GPS, tìm xe từ xa và chống trộm, cùng tính năng tự động chẩn đoán và cảnh báo lỗi. Xe có thiết kế tiện nghi với cốp trước, cốp dưới yên dung tích 27 lít, sàn để chân rộng, vị trí để chân sau tách rời, yên cao 780 mm bọc mút dày cho tư thế ngồi lịch lãm, thoải mái trên hành trình dài.

Trong khi đó, hệ thống đèn Full LED (pha projector, hậu, xi-nhan, phanh) của xe cho khả năng chiếu sáng tối ưu, thời gian sạc khoảng 4 giờ từ 0–100%, và các tùy chọn màu sắc gồm đen bóng, trắng ngọc trai, xám xi măng, vàng–đen bóng.

Xe máy điện VinFast Vero X 2025 giá khoảng 35 triệu đồng

Xe máy điện Vero X có giá niêm yết 34,9 triệu đồng, sử dụng hệ thống 02 pin LFP tiên tiến, cho tốc độ tối đa 70 km/h và quãng đường di chuyển ấn tượng lên tới khoảng 262 km mỗi lần sạc khi lắp đủ pin, vận hành mạnh mẽ với khả năng tăng tốc từ 0–50 km/h trong khoảng 15 giây.

Xe được trang bị động cơ BLDC Inhub công suất danh định 1500W, công suất tối đa 2250W, chống nước đạt chuẩn IP67, hoạt động ổn định khi ngập nước sâu 0,5 m trong 30 phút. Thiết kế góc cạnh, độc bản, khẳng định cá tính, kết hợp sàn để chân rộng rãi, yên xe êm ái cao 770 mm cho tư thế ngồi thoải mái trên những hành trình dài.

Vero X sở hữu cốp trước dung tích lớn 35 lít (16 lít khi lắp pin phụ), hỗ trợ cất giữ đồ tiện lợi, cùng màn hình TFT hiện đại hiển thị thông số rõ nét. Xe tích hợp khóa thông minh Smart Key, công nghệ PAAK kết nối app điện thoại, eSIM, chức năng tìm xe trong bãi đỗ và định vị GPS. Hệ thống giảm xóc thủy lực trước sau giúp xe vận hành êm ái trên nhiều địa hình, phanh đĩa trước kết hợp phanh tang trống sau đảm bảo an toàn.

Xe trang bị pin LFP với thời gian sạc đầy khoảng 6 giờ 30 phút từ 0–100%, tuổi thọ pin bền bỉ, chống cháy nổ, tuy nhiên cần chú ý duy trì dung lượng trên 20% khi sử dụng. Xe có kích thước 1858 x 690 x 1100 mm, khoảng sáng gầm 133 mm, trục bánh xe 1295 mm, lốp 90/90-12 trước sau, màu sắc đa dạng gồm xanh rêu, xanh oliu, đen nhám và trắng ngọc trai, phù hợp cho nhu cầu di chuyển linh hoạt và phong cách hiện đại.

Xe máy điện YADEA Voltguard U50 giá khoảng 36 triệu đồng

Xe máy điện YADEA Voltguard U50 nổi bật trong phân khúc xe điện nhờ động cơ TTFAR cải tiến mạnh mẽ, pin LFP dung lượng cao và loạt công nghệ thông minh hiện đại, sở hữu thiết kế khỏe khoắn, góc cạnh với đuôi xe vuốt nhọn, màu sắc trẻ trung gồm trắng, đen, đỏ, xám cùng cụm đèn tạo hình độc đáo. Xe có kích thước lớn 1.945 x 715 x 1.130 mm, vành đúc 14 inch, yên ngồi và sàn để chân rộng rãi, khung xe làm từ thép carbon Q235 cao cấp cho khả năng chịu lực tốt và vận hành chắc chắn. Động cơ TTFAR công suất danh định 1.500W, tối đa 2.800W giúp xe tăng tốc nhanh, leo dốc dễ dàng, đạt tốc độ tối đa 63 km/h và chống nước chuẩn IP67.

Voltguard U50 sử dụng pin LFP 72V–50Ah đạt chuẩn IPX7, cho quãng đường di chuyển lên tới 200 km mỗi lần sạc, thời gian sạc nhanh 5–6 giờ, tích hợp hệ thống BMS bảo vệ và kéo dài tuổi thọ pin. Xe được trang bị hệ thống đèn full LED cao cấp với độ sáng 28.000 cd, chiếu xa 55 m, phanh đĩa trước sau độ chính xác cao, bền bỉ tới 100.000 lần phanh.

Công nghệ Aigo cho phép xe mở khóa từ xa qua ứng dụng YADEA App, kết nối Bluetooth, theo dõi pin và quãng đường, chia sẻ tài khoản gia đình tới 5 người, kết hợp màn hình LCD 8.4 inch chống nước IPX6 hiển thị thông số rõ nét và trực quan. Ngoài ra, xe còn tích hợp định vị GPS, hàng rào điện tử, cảnh báo bất thường cùng nhiều tiện ích như chân chống ngắt điện, cốp rộng 20L, cổng sạc USB và móc treo đồ, mang đến trải nghiệm an toàn và tiện lợi cho người dùng.

Xe máy điện Yamaha NEO's giá khoảng 35 triệu đồng

Yamaha NEO's có giá niêm yết 49,09 triệu đồng và hiện được giảm giá còn 35 triệu đồng là mẫu xe máy điện đang được xuất khẩu và phân phối tại thị trường châu Âu, nay đã chính thức có mặt tại Việt Nam, hướng tới xu hướng di chuyển xanh, thân thiện môi trường và phù hợp với giới trẻ năng động, hiện đại. Xe được phát triển theo triết lý Jin-Ki Kanno EV – sự hòa hợp giữa người và xe, sở hữu khung underbone chuyên dụng dành riêng cho xe điện, linh hoạt cho nhiều mục đích sử dụng và tối ưu hiệu suất vận hành.

NEO's sử dụng bánh xe đường kính 70 cm với vành trước nhôm đúc 10 chấu, vành sau đúc nhôm áp suất thấp kết hợp công nghệ giảm tiêu hao động năng, góp phần tiết kiệm điện năng hiệu quả. Xe trang bị động cơ điện một chiều không chổi than, công suất danh định 2 kW, công suất tối đa 2,3 kW, mô-men xoắn cực đại 138,3 Nm tại 40 vòng/phút, mức tiêu thụ năng lượng chỉ 31,24 Wh/km.

Pin lithium-ion 51,1 V – 23,2 Ah của xe cho phép xe chạy được quãng đường khoảng 72 km mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn (30 km/h, người lái 75 kg). Thời gian sạc đầy pin khoảng 9 giờ. Nhìn chung, NEO's mang đến giải pháp di chuyển thông minh, tiết kiệm và bền vững cho tương lai.



