Giá vàng hôm nay 12/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji ra sao?

Thứ sáu, 10:43 12/12/2025
K.N (th)
K.N (th)
GĐXH - Giá vàng hôm nay bật tăng mạnh ngay đầu giờ sáng. SJC tăng tới 1,1 triệu đồng/lượng lên 155,6 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn các thương hiệu cũng tăng dữ dội.

Giá vàng hôm nay 11/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao?Giá vàng hôm nay 11/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao?

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC treo cao, trong khi vàng nhẫn đi ngang.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng hôm nay 12/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji tăng - Ảnh 2.

SJC được điều chỉnh tăng 1,1 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay (12/12), giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 153,6-155,6 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB sáng nay được giao dịch trong vùng giá 154,1-155,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn trong nước sáng nay được các thương hiệu điều chỉnh tăng mạnh.

Đầu giờ sáng 12/12, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 150,5-153 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji mở cửa phiên giao dịch hôm nay tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với kết phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 150,6-153,6 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức kết hôm qua, niêm yết đầu giờ sáng nay ở mức 152-155 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Chốt phiên giao dịch 11/12, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 152,5-154,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay tiếp tục đi lên. Lúc 8h52' ngày 12/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.263 USD/ounce, tăng 36 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 12/12, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 136,8 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 18,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Lúc 20h30 ngày 11/12 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.227 USD/ounce, hợp đồng tương lai tháng 2/2026 đạt 4.263 USD/ounce.

Top