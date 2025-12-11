Giá vàng hôm nay 11/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Giá vàng hôm nay 10/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với cuối phiên hôm qua.

Giá vàng hôm nay

Giá vàng trong nước vẫn treo cao.

Trong nước, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng mạnh trở lại.

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay (11/12), giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 153,1-155,1 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB sáng nay được giao dịch trong vùng giá 153,6-155,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn trong nước sáng nay cũng được các thương hiệu điều chỉnh đi lên.

Đầu giờ sáng 11/12, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 150,1-152,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji mở cửa phiên giao dịch hôm nay cũng tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 150-153 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Còn giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu tăng tới 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức kết hôm qua, niêm yết đầu giờ sáng nay ở mức 151,5-154,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cuối phiên giao dịch ngày 10/12, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 152,7-154,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 149,6-152,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 800.000 đồng đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước. Doji công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 149,5-152,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi.

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay tăng khá mạnh. Lúc 8h40' ngày 11/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.233,5 USD/ounce, tăng 34,5 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 11/12, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá gần 135,8 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 19,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Tới 20h15' ngày 10/12 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.199 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.225 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 10/12 cao hơn khoảng 60% (tương đương tăng 1.573 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 134,3 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 20 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 10/12.

Giá vàng giao ngay trên sàn New York tối 10/12 (giờ Việt Nam) vẫn dao động quanh ngưỡng 4.200 USD/ounce. Tuy nhiên, mặt hàng kim loại này có dấu hiệu suy yếu trước áp lực chốt lời và nỗi lo từ một tín hiệu lạ trên thị trường tài chính Mỹ.



