Giá vàng hôm nay 18/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng hay giảm?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong nước điều chỉnh trái chiều.
Giá vàng hôm nay trong nước
Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, vào lúc 8h43' ngày 18/6, giá vàng miếng SJC đứng im so với kết phiên hôm qua, niêm yết ở mức 148,8-151,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng không thay đổi so với chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 148,7-151,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Tương tự, giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải giữ nguyên mức niêm yết ở cuối phiên trước, giao dịch ở mức 148,3-151,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 148,3-151,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào nhưng không đổi ở chiều bán ra so với thời điểm chốt phiên hôm qua.
Trong nước, trong phiên giao dịch ngày 17/6, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm nhẹ sau vài phiên bật tăng.
Tới cuối phiên giao dịch ngày 17/6, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 148,8-151,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700.000 đồng ở chiều mua vào và giảm 200.000 đồng ở chiều bán ra so với phiên liền trước.
Chiều 17/6, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1 đến 5 chỉ ở mức 148,7-151,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 700.000 đồng ở chiều mua vào và giảm 200.000 đồng chiều bán ra so với phiên liền trước.
Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 148,3-151,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 400.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra.
Giá vàng hôm nay thế giới
Lúc 0h05, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 4.357,3 USD/ounce, tăng 17,3 USD/ounce so với một ngày trước.
Tính tới 23h ngày 17/6 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.363 USD/ounce, tăng hơn 32 USD/ounce.
Vàng thế giới đang thấp hơn khoảng 13 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 16/6.
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